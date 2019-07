Box internet : les 2 offres imbattables à saisir sous 24 heures 🔥

Changer de box internet peut paraĂ®tre plus difficile que changer de simple forfait mobile : si la dĂ©marche peut faire peur en elle-mĂŞme, elle est en rĂ©alitĂ© assez simple, et les fournisseurs d’accès internet vous accompagnent lors du processus de changement pour vous faciliter la transition. Si vous avez l’intention de rĂ©aliser quelques Ă©conomies importantes avant l’Ă©tĂ©, changer de box internet pourrait largement vous y aider.

En effet, d’une box internet Ă une autre, les tarifs peuvent varier de manière très significative sans pour autant ĂŞtre justifiĂ©s. Le produit Ă©tant plus compliquĂ© qu’un forfait mobile sans engagement classique, cela incite souvent les opĂ©rateurs Ă mettre en avant des offres qui au dĂ©but sont intĂ©ressantes, et qui voient leur tarif remonter au bout de quelques temps. Le client qui ne veut pas procĂ©der au changement par flemme se retrouve alors bloquĂ© avec sa box internet onĂ©reuse.

Ci-dessous, nous vous avons listĂ© les 2 box internet qui se distinguent des autres pour leurs caractĂ©ristiques et leur prix. La première offre spĂ©ciale est Ă tomber, elle est proposĂ©e par l’opĂ©rateur RED by SFR. Elle connait un succès tonitruant – et c’est largement comprĂ©hensible. La seconde est plus traditionnelle, mais Bouygues Telecom a le mĂ©rite de faire un effort sur ses tarifs.

RED by SFR, la box internet du moment

RED by SFR a initialement commencĂ© sur les forfaits mobiles, en arrivant avec une offre sans engagement en 2013 pour rivaliser avec Free. Aujourd’hui, c’est probablement le meilleur acteur sur les forfaits, et il a voulu rĂ©pliquer le modèle sur les box internet. C’est l’un des rares opĂ©rateurs sans engagement Ă s’ĂŞtre orientĂ© vers une box internet – qui elle aussi est sans aucun engagement de durĂ©e pour le client.

Pour l’offre spĂ©ciale disponible en ce moment mĂŞme, elle vient avec la Fibre avec le très haut dĂ©bit (1 GB/s en download, 400 MB/s en upload), les appels illimitĂ©s vers les fixes et les mobiles pour la modique somme de 22 euros par mois. En temps normal, l’option très haut dĂ©bit est facturĂ©e 5€ par mois, et les appels vers les mobiles Ă©galement. C’est donc 10€ par mois que vous Ă©conomisez sur la box internet RED by SFR.

Mais ce qui est impressionnant, c’est que mĂŞme sans promotion, la box internet RED by SFR est considĂ©rĂ©e comme la meilleure du marchĂ©. Au delĂ de ses caractĂ©ristiques techniques, c’est l’offre en elle-mĂŞme qui est beaucoup plus flexible et transparente : alors que les opĂ©rateurs traditionnels exigent en gĂ©nĂ©ral une annĂ©e d’engagement minimum (cf. Bouygues Telecom ci-dessous), RED by SFR tire vraiment un trait lĂ dessus.

De mĂŞme, RED by SFR s’engage Ă ce que le tarif affichĂ© en ce moment soit valable Ă vie : aussi longtemps que le client conserve sa box internet, il est assurĂ© de toujours payer le mĂŞme prix. Cette stratĂ©gie vient bouleverser le marchĂ© existant qui gĂ©nĂ©ralement offre des promotions sur la première annĂ©e, avant d’augmenter ses prix par la suite (cf. Bouygues Telecom). RED by SFR laisse donc un maximum de flexibilitĂ© Ă ses clients de partir quand ils le souhaitent, ce qui le force Ă vraiment ĂŞtre juste avec ses clients Ă tout moment, quelle que soit leur anciennetĂ©.

Attention, la box internet RED by SFR en promotion expire bientĂ´t, mieux vaut s’activer pour procĂ©der Ă la souscription. Pour voir l’offre de box internet RED by SFR, c’est par ici :

Voir l’offre RED by SFR

Bouygues Telecom, tradi mais intéressant

Comme nous l’avons dit plus haut, Bouygues Telecom est un acteur plus traditionnel dans la box internet. Si certains prĂ©fèrent avoir des acteurs ayant une boutique physique pour obtenir de l’assistance, c’est une bonne solution. Toutefois, il faudra quand mĂŞme rĂ©server un technicien par tĂ©lĂ©phone si besoin. Parmi tous les fournisseurs d’accès internet classiques, Bouygues Telecom se distingue avec sa triple offre que nous vous prĂ©sentons ci-dessous.

La première box internet de Bouygues Telecom en promotion est la Bbox Fit. A l’origine, cette box ne disposait pas de la Fibre, et devait se contenter de l’ADSL. DĂ©sormais, c’est une pĂ©riode rĂ©volue, et cette offre spĂ©ciale soldes inclut la Fibre avec le haut dĂ©bit (200 MB/s en tĂ©lĂ©chargement, 100 MB/s en envoi), ainsi que les appels vers les fixes pour 14,99€ par mois pendant un an, puis 26,99€ par mois ensuite. Comme annoncĂ©, il y a une pĂ©riode d’engagement d’une annĂ©e au minimum.

La deuxième box internet est la Bbox Must : elle s’accompagne de la Fibre avec le haut dĂ©bit (500 MB/s en tĂ©lĂ©chargement, 300 MB/s en envoi), les appels vers les fixes et mobiles, 180 chaines TV et un espace de stockage de 128 Go pour 17,99€ par mois pendant la première annĂ©e, puis 34,99€ par mois ensuite. Vous ĂŞtes engagĂ©s sur la première annĂ©e, mais après vous pouvez rĂ©silier quand vous voulez.

La dernier box internet de Bouygues Telecom est la plus haut de gamme de son offre, la Bbox Ultym. Elle s’accompagne pendant les soldes du très haut dĂ©bit (1 GB/s et 500 MB/s), des appels illimitĂ©s vers les fixes et mobiles, 180 chaines TV, un dĂ©codeur 4K, 128 de stockage, LeKiosk ainsi qu’un bonus Ă choisir dans une liste pour 22,99€ par mois pendant un an, puis 41,99€ par mois ensuite.

Comme vous pouvez le voir, les tarifs de Bouygues Telecom sont très loin d’ĂŞtre au niveau des tarifs de RED by SFR pour ces soldes d’Ă©tĂ© – mais cela reste quand mĂŞme un bon opĂ©rateur sur le marchĂ©. Si vous voulez voir l’offre de box internet de Bouygues Telecom, c’est par ici que ça se passe :

Voir l’offre Bouygues