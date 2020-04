Box internet : 2 offres à prix cassé viennent d’apparaître !

En quelques années, le marché des forfaits est devenu bien plus transparent pour les clients. Ce n’est pas forcément le cas des box Internet (malheureusement). Vous avez de la chance parce qu’aujourd’hui, il y a de très belles offres flash – claires et transparentes – chez deux opérateurs. Si vous avez un mauvais débit en période de confinement, c’est le moment de passer à la vitesse supérieure (et à un prix cassé).

Tout d’abord, RED by SFR ne cesse d’avancer ses pions sur les box Internet en proposant des solutions sans engagement de durée et dont le tarif est garanti à vie. Plusieurs de ses concurrents ont eu du mal à faire aussi bien que la marque du groupe SFR – mais on peut tout de même citer Bouygues Telecom. Les offres spéciales de ce poids lourd sont aussi très attrayantes, et nous allons les présenter ci-dessous.

RED by SFR, une box Internet ultra simple

Au même titre que son forfait mobile, RED by SFR propose une box Internet sans engagement de durée. L’offre est sans engagement et le prix est garanti à vie. Il n’y a donc aucune chance que vous ayez une mauvaise surprise sur votre facture dans les mois ou les années à venir. Pour résumer, le tarif n’augmentera jamais. Avec ces deux avantages massifs, RED by SFR a su positionner sa box Internet parmi les meilleurs deals du marché dans un domaine pourtant considéré comme très concurrentiel.

Si vous souhaitez faire des économies, nous vous conseillons de vous tourner vers la box Internet de RED by SFR. C’est l’offre la plus simple et la plus concurrentielle du marché. Il y a aussi fort à parier qu’elle vous permette d’économiser de l’argent sur ce poste de dépense par rapport à votre abonnement actuel. Actuellement, l’offre revient à 23 euros par mois pour la fibre en très haut débit (1 Gb/s en téléchargement pour 500 Mb/s en envoi) ainsi que les appels illimités vers les fixes et les mobiles en France. Si vous ne disposez pas de la fibre, la box Internet ADSL vous revient à 16 euros par mois. Dans les deux cas, le premier mois est offert par RED by SFR.

D’ordinaire, la box Internet de RED by SFR est à 33 euros par mois, ce qui veut dire que vous réalisez 10 euros d’économie chaque mois. Autant dire que c’est intéressant au bout d’un mois à peine, et cela le devient encore plus au bout de quelques mois ou quelques années. On rappelle que l’abonnement est sans engagement et le tarif est garanti à vie même avec la promotion en vigueur. Vous avez la possibilité de quitter l’opérateur quand vous le voulez, si vous trouvez mieux ailleurs, sans avoir à payer de frais supplémentaires. RED by SFR vous proposera des options payantes, mais vous avez tout à fait le droit de les refuser en totalité si elles ne vous intéressent pas afin de conserver cet excellent tarif.

Côté options payantes, celles-ci vous permettront par exemple d’ajouter des chaines au décodeur. Vous pouvez profiter de 35 chaines supplémentaires pour 2 euros supplémentaires par mois. Si vous voulez accéder à 100 chaînes, ce montant sera de 5 euros de plus par mois. On rappelle qu’il ne s’agit là que d’options que vous avez le choix de prendre ou non.

La promo sur la box Internet de RED by SFR se termine dans quelques jours :

Bouygues Telecom, une box adaptée à vos besoins

Si RED by SFR est un des leaders du marché des box Internet, Bouygues Telecom et ses trois offres sont également très compétitives. Outre des petits prix sur des abonnements qui correspondront au mieux à vos besoins, vous bénéficiez aussi de la qualité de service d’un opérateur plus traditionnel. Sur ces trois offres, au moins une devrait correspondre à vos attentes tout en vous permettant de réaliser des économies.

Bouygues Telecom ne propose pas une offre unique, mais bel et bien trois box Internet actuellement en réduction. Chacun des abonnements se compose de fonctionnalités respectives correspondant à votre besoin et votre attente. Baptisée Bbox Fit, la première box comprend le haut débit (200 Mb/s en téléchargement) et les appels illimités vers les fixes pour 14,99 euros par mois. Après les 12 premiers mois, le tarif passe à 26,99 euros par mois. L’engagement auprès de Bouygues Telecom est d’un an.

Bbox Must, la deuxième box, inclut le très haut débit (500 Mb/s en téléchargement), les appels illimités vers les mobiles et les fixes ainsi que 180 chaînes TV pour 19,99 euros par mois. Comme la période d’engagement, le tarif est valable pendant un an avant de passer à 34 euros par mois.

Baptisée Ultym, la troisième et dernière box Internet comprend le très haut débit (1 Gb/s en téléchargement), les appels illimités vers les mobiles et les fixes, le décodeur 4K avec 180 chaînes, le bouquet presse LeKiosk ainsi qu’une option supplémentaire au choix pour 24,99 euros par mois. Encore une fois, ce tarif est valable pendant un an, une durée qui est aussi celle de l’engagement. Après cette période, l’offre passe à 41 euros par mois.

Comme RED by SFR, Bouygues Telecom est assez transparent lorsqu’il s’agit de communiquer auprès de ses utilisateurs. Son statut d’opérateur historique lui permet aussi d’avoir droit à une confiance inébranlable de la part de ses clients —à juste titre. C’est logiquement une caractéristique importante pour tous ceux qui veulent changer de box Internet. Si vous êtes plutôt tourné vers la simplicité, l’offre de RED by SFR saura vous satisfaire, vous… et votre portefeuille.

Les tarifs de Bouygues Telecom ne sont pas garantis à vie, contrairement à ceux de RED by SFR, bien que l’engagement ne dure qu’un an. Dans tous les cas, vous pouvez profiter des meilleurs tarifs pendant un an puis quitter l’opérateur pour un autre après. Chez RED by SFR, même pas besoin de se poser la question.

Voici le détail des trois offres de Bouygues Telecom :

