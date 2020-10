Box internet : 2 pépites qui vont vous faire résilier votre abonnement 🔥

Si changer de box Internet pet sembler compliqué, c’est une opération qui est au final assez simple. Elle ne prend que quelques minutes et peut vous permettre de faire de belles économies tous les mois.

C’est particulièrement le cas lors de week-end comme celui-ci, où les opérateurs cassent le prix de leurs formules respectives. RED by SFR et Bouygues Telecom sont à l’honneur ce week-end avec des deals très agressifs sur leurs abonnements. C’est le moment idéal de passer le cap et de trouver la meilleure box Internet du moment.

RED by SFR, la box Internet qui va au plus simple

La réputation de RED by SFR n’est plus à faire. La marque française s’est imposé sur le marché du mobile et sur celui des box Internet en quelques années à peine. Et pour cause, le fournisseur affiche des avantages de choix qui expliquent pourquoi il séduit autant de monde au fil du temps. Il propose une offre unique dotée d’options facultatives en plus de ne pas demander d’engagement de durée à ses clients. Globalement, son offre est accessible et efficace, ce qui en fait une des meilleures formules du marché. Elle peut vous permettre de faire des économies dès souscription et encore plus à long terme.

Avec le deal de RED by SFR, la box Internet chute fortement pour passer à 23 euros par mois au lieu de 33 euros pour la fibre en très haut débit (1 Gb/s en téléchargement, 500 Mb/s en envoi) et les appels illimités vers les fixes et mobiles. Sinon, l’offre ADSL revient à 16 euros par mois. Pour ce qui est de la Fibre, cette formule vous permet de faire 30% d’économies dès souscription par rapport au prix classique. C’est une belle offre qui vous fera certainement économiser de l’argent rapidement. La promotion prend fin dans quelques jours, soyez rapide.

Pour découvrir cette box Internet, c’est par ici :

Voir l’offre RED by SFR

Le prix de cette box Internet est un avantage de choix, mais ce n’est pas le seul. RED by SFR avance quelques arguments agressifs qui justifie la manière dont il domine le marché. D’une part, l’offre est sans engagement de durée. Vous avez tout à fait le droit de quitter l’opérateur quand bon vous semble sans payer de frais. Sinon, le fournisseur garantit qu’il ne doublera pas les prix au bout d’un an ni plus tard, ce qui n’est pas le cas de la majorité des rivaux de RED by SFR. Durant toute la durée où vous êtes client, vous êtes assuré de profiter du meilleur prix.

La box Internet de RED by SFR s’accompagne d’options supplémentaires —vous pouvez y souscrire ou non selon votre besoin. La première vous donne accès à l’option TV avec 35 chaînes pour 2 euros supplémentaires par mois. Vous pouvez aussi choisir l’option TV avec 100 chaînes moyennant 4 euros de plus par mois. On le redit, vous n’êtes absolument pas obligé de choisir ces options et vous pouvez très bien garder le prix au plus bas (23 euros).

Bouygues Telecom, 3 box Internet au top

Comme c’est souvent le cas, Bouygues Telecom s’aligne sur les offres flash de RED by SFR concernant les box Internet. Cette fois-ci, le fournisseur a réagi en dévoilant trois deals de choix qui possèdent tous de leurs avantages. Elles sont susceptibles de plaire à un grand nombre et de s’adapter à une majorité de clients selon les besoins. La Bbox Must affiche le meilleur deal ce week-end.

L’offre flash de Bouygues Telecom fait chuter la box Internet Bbox Must à 14, 99 euros par mois pour la Fibre très haut débit (1 Gb/s en téléchargement), les appels illimités vers les fixes et mobiles ainsi que 180 chaînes TV. Ce prix est valable pendant un an puis il remonte à 36,99 euros par mois —le prix de base de la formule. Vous êtes engagé auprès du fournisseur durant un an, si bien que vous pouvez très bien partir avant que les prix ne remontent. Autant dire que les économies à faire sur la période sont monstrueuses avec cette offre.

La deuxième box Internet de Bouygues Telecom est baptisée Bbox Ultym. Dans le cadre de ce deal, elle revient à 24,99 euros par mois pour le très haut débit (1 Gb/s), les appels illimités vers les fixes et les mobiles, le décodeur TV en 4K avec 180 chaînes, le bouquet presse LeKiosk (Cafeyn) ainsi qu’un bonus supplémentaire. Comme la précédente offre, le tarif est valable pendant un an. Après 12 mois, il revient à 41,99 euros. La période d’engagement est également d’un an.

Que ce soit les box Internet de RED by SFR ou de Bouygues Telecom, toutes les formules nécessitent d’être nouveau client. Avec Bouygues, vous êtes assuré de bénéficier d’une excellente qualité de réseau et d’un service client performant dont la qualité est reconnue sur le marché. Ce sont des points à prendre en compte lors du choix de votre nouvelle formule.

Dans le cas où vous pensez à changer de TV, Bouygues Telecom a une proposition à vous faire. Il propose une nouvelle TV 4K Samsung à partir de 49 euros dans le cadre de son offre BBox Smart qui comprend une box Internet. Là aussi, vous avez la possibilité de faire de belles économies… Tout en bénéficiant de votre nouveau téléviseur Samsung très premium.

Pour découvrir les box Internet de Bouygues Telecom, c’est ici :

Découvrir la Bbox Must