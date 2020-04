Box internet : à Pâques, 2 offres ont leur prix qui chute 🔥

Il aura suffi de quelques années pour que le marché des forfaits mobiles devienne de plus en plus transparent aux yeux des utilisateurs. C’est loin d’être encore le cas du secteur des box Internet, ce qui peut sembler un peu paradoxal car les mêmes opérateurs se cachent pourtant derrière ces offres. Toutefois, certains font des efforts afin que leur service soit le plus compréhensible possible et le moins cher possible – c’est le cas par exemple de RED by SFR et de Bouygues Telecom pour ce week-end de Pâques.

De son côté, RED by SFR suit son chemin avec une box Internet de qualité qui a l’avantage d’être sans engagement tout en bénéficiant d’un tarif cassé garanti à vie pendant ce week-end de Pâques. Difficile de rivaliser avec l’offre du groupe télécom SFR, puisque celle-ci fait indéniablement partie des meilleures à ce jour. Toutefois, Bouygues Telecom se révèle aussi être un poids lourd du marché avec des prix cassés particulièrement attrayants pour un service ultra nécessaire en temps de confinement.

RED by SFR, la box Internet simple à petit prix

Comme pour son forfait mobile, la box Internet de RED by SFR est sans engagement de durée, qu’il s’agisse d’une offre en promotion —comme celle d’aujourd’hui, ou non. Le tarif en vigueur est aussi garanti à vie, ce qui vous évitera toute mauvaise surprise dans les mois et les années à venir. En somme, le prix de votre facture n’augmentera pas. En plus du prix, ce sont ces deux avantages qui positionne RED by SFR sur le podium des meilleures offres du marché français, alors que ce dernier se veut très concurrentiel depuis des années.

Si votre objectif est de faire des économies, c'est indéniablement vers la box Internet de RED by SFR que vous devrez vous tourner. C'est la plus simple et la plus concurrentielle du secteur à l'heure actuelle. L'offre est à 23 euros par mois pour la fibre en très haut débit (1 Gb/s en téléchargement et 500 Mb/s en envoi) et les appels illimités vers les fixes et les mobiles en France. Si vous n'avez pas la fibre optique, l'abonnement revient à 16 euros par mois. Dans les deux cas, RED by SFR vous offre le premier mois, un véritable avantage supplémentaire.

Quand elle n’est pas en promotion, la box Internet de RED by SFR est à 33 euros par mois, ce qui représente une économie non négligeable de 10 euros chaque mois. Les économies sont donc intéressantes dans l’immédiat en plus de l’être sur le moyen ou le long terme. Il convient de rappeler, une fois de plus, que le tarif est garanti à vie et que l’offre est sans engagement de durée et ce même avec cette promo choc. Vous pouvez quitter l’opérateur quand bon vous semble si vous trouvez mieux ailleurs. Côté prix, RED by SFR vous proposera des options payantes de temps en temps, mais vous avez bien sûr la possibilité de les refuser pour garder le tarif au moins cher.

Pour ce qui est du détail des options payantes, elles vous offriront la possibilité d’ajouter des chaînes TV au décodeur. Si vous voulez profitez de 35 chaînes supplémentaires, vous pouvez ajouter cette option pour 2 euros de plus chaque mois. Pour 100 chaînes TV, le montant est de 5 euros de plus chaque mois, ce qui reste accessible pour un tel service. Si toutefois vous ne voulez pas en bénéficier, vous pouvez tout à fait refuser au profit du meilleur prix sur votre box Internet.

Bouygues Telecom, les box Internet qui s’adaptent

RED by SFR s’est imposé comme un des leaders du secteur des box Internet, mais cela n’empêche pas son concurrent Bouygues Telecom de faire de très belles offres. Pour séduire les utilisateurs, l’opérateur télécom propose pas moins de 3 abonnements différents, sachant que le prix se base logiquement sur les options de chacun.

En plus de correspondre à vos besoins, cette offre vous permettra de bénéficier de la qualité et du service offerts par un opérateur plus traditionnel. Il est certain que, parmi ces trois box Internet, une d’entre elles est faite pour vous et correspond à vos besoins réels. Le tout sans oublier l’aspect financier, car vous avez la possibilité de réaliser des économies.

Que ce soit RED by SFR ou Bouygues Telecom, les deux opérateurs de box Internet sont transparents quand il s’agit de communication avec les utilisateurs. L’opérateur historique a la chance d’avoir bâti une forte confiance avec ses utilisateurs depuis de nombreuses années maintenant. Cette caractéristique est évidemment à prendre en compte pour tous ceux qui lui accordent de l’importance et qui veulent le confort proposé par un tel acteur classique. Si la simplicité et le petit prix vous attirent, vous sere amplement satisfait avec le prix cassé de RED by SFR.

On notera que les prix de Bouygues Telecom ne sont pas garantis à vie tandis que ceux de RED by SFR le sont. Toutefois, l’engagement ne dure qu’un an, vous avez donc la possibilité de quitter l’opérateur avant que les tarifs n’augmentent afin de vous orienter vers une meilleure offre. Avec RED by SFR, la question ne se pose pas puisque les prix ne subissent aucune hausse après une certaine période, que ce soit des mois ou des années.

Voici les trois offres box Internet de Bouygues Telecom :

