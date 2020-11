Box internet : arrêtez de payer trop cher, changez votre formule 🔥

Alors que l’heure du reconfinement a sonnĂ©, il est temps de prendre de bonnes rĂ©solutions. RĂ©duire les frais en est une – et rĂ©duire le frais de sa box internet en fait partie. En effet, ce produit est souvent mal compris du public et il parait compliquĂ© Ă apprĂ©hender. Et pourtant, vous pouvez assez facilement rĂ©duire votre coĂ»t de 50% en optant pour un meilleur opĂ©rateur tĂ©lĂ©com.

En ce moment, Bouygues Telecom et RED by SFR ont des offres qui cassent les prix de leur box internet. Si vous voulez faire de vraies Ă©conomies (sans pour autant nĂ©gliger les performances de votre box), c’est vers ces deux acteurs que vous devriez vous tourner. Ci-dessous, nous allons vous prĂ©senter chacune des box, avec les dĂ©tails et les conditions.

De belles offres chez Bouygues Telecom

Bouygues Telecom est une rĂ©fĂ©rence en matière de box internet. Le fournisseur d’accès internet a rĂ©ussi Ă combiner qualitĂ© et prix pour sĂ©duire des millions de clients sur ses offres fibre et ADSL. En ce moment, il met en avant une belle promotion (sur toutes ses box) qui ne devrait pas vous laisser de marbre. Si vous voulez faire de vraies Ă©conomies, c’est le moment d’en profiter.

La box internet la plus populaire de la gamme n’est autre que la fameuse Bbox Fit. C’est aussi la plus simple, mais elle possède les arguments pour rĂ©pondre Ă une archi majoritĂ© des français. En l’occurrence, vous aurez la fibre avec le haut dĂ©bit (300 Mb/s en tĂ©lĂ©chargement) et les appels illimitĂ©s vers les fixes pour 14,99€ par mois pendant la première annĂ©e. Au delĂ de cette pĂ©riode, la box internet coĂ»te 28,99€ par mois. A noter qu’une annĂ©e d’engagement est exigĂ©e. Vous pouvez donc rĂ©silier avant que le tarif ne grimpe.

Le principe est le mĂŞme pour les deux autres box internet de Bouygues Telecom, les Bbox Must et Ultim. Ces deux viennent avec une offre triple-play, qui inclut la TV (avec un dĂ©codeur 4K). La Bbox Must comprend la Fibre avec le très haut dĂ©bit (1 Gb/s en tĂ©lĂ©chargement), les appels illimitĂ©s vers les fixes et les mobiles ainsi que 180 chaines TV pour 21,99€ par mois sur 12 mois. Après cette pĂ©riode d’engagement, le prix passe Ă 36,99€ par mois.

Enfin, la Bbox Ultim est la box internet la plus haut de gamme de chez Bouygues Telecom. Sur la première annĂ©e, son prix est vraiment ultra avantageux. Au delĂ , il faudra payer assez cher, ce qui ne vous permettra pas de faire des Ă©conomies. Ainsi, vous aurez au dĂ©but la Fibre avec l’ultra haut dĂ©bit (2 Gb/s en tĂ©lĂ©chargement), les appels illimitĂ©s vers les fixes et mobiles, 180 chaines TV et un bonus au prix de 27,99€. Au delĂ des 12 premiers mois, cela vous reviendra Ă 45,99€. Certes, c’est cher, mais du fait de la qualitĂ©, vous n’avez aucun souci Ă vous faire.

Chez Bouygues Telecom et avec l’offre Bbox Ultim, vous avez le droit Ă une installation clĂ© en main. Pour les autres, vous pouvez toujours solliciter le support client premium du groupe. A tout instant, vous pouvez Ă©galement aller dans les boutiques de l’opĂ©rateur pour obtenir une assistance pour votre box internet. C’est un rĂ©el avantage par rapport Ă des rivaux 100% en ligne, tels que RED by SFR ci-dessous. C’est aussi ce qui justifie la diffĂ©rence de prix.

RED by SFR, la box internet de la facilité

Contrairement aux fournisseurs d’accès internet traditionnels, RED by SFR a voulu complètement repenser l’expĂ©rience pour ses clients. Pas d’offres Ă tiroir, le FAI a voulu simplifier au maximum la comprĂ©hension de ce produit fixe. Vous avez donc une seul RED Box, avec des caractĂ©ristiques simple et transparentes. Vous pouvez ensuite ajouter Ă la carte des options pour ne rĂ©gler que ce que vous utilisez vraiment.

En ce moment, il y a une promotion convaincante sur cette box internet. Vous pouvez obtenir la Fibre avec le très haut dĂ©bit (1 Gb/s en tĂ©lĂ©chargement et 500 Mb/s en envoi) et les appels illimitĂ©s vers les fixes et mobiles pour 23€ par mois. C’est 10€ de moins que la normale, soit plus de 30% de remise. Ce qui est fort, c’est que ce prix est valable dans la durĂ©e : il ne doublera pas après un an, comme le font les FAI classiques.

Autre argument fort avancĂ© par RED by SFR : sa box internet est sans engagement de durĂ©e. C’est encore une fois une promesse forte. Cela oblige aussi l’opĂ©rateur Ă ĂŞtre tout le temps irrĂ©prochable pour que ses clients soient fidèles. Quelle que soit la raison, vous pouvez donc annuler Ă tout moment sans prĂ©avis. Si vous avez envie de tester cette box internet sans risque, c’est un bon argument.

Comme vous l’avez peut-ĂŞtre remarquĂ©, la box internet par dĂ©faut ne vient pas avec l’option TV. Cela dit, vous pouvez toujours y souscrire si vous voulez la regarder. Il faudra compter 2€ par mois pour avoir 35 chaines TV ainsi qu’un dĂ©codeur. Si vous en voulez 100 chaines, vous devrez alors sortir 4€ par mois en plus. Cela reste toutefois très compĂ©titif si on la compare Ă des offres plus basiques.

Cette offre spĂ©ciale sur la box internet de RED by SFR se finit dĂ©jĂ ce lundi soir Ă minuit. Pour en bĂ©nĂ©ficier, il ne faut donc plus attendre très longtemps. Par ailleurs, l’opĂ©rateur propose aussi jusqu’Ă cette date une très belle offre sur son forfait mobile.