Box Internet : arrêtez de payer trop, voici 2 deals choc 🔥

La pĂ©riode de la rentrĂ©e est dĂ©finitivement close, la prochaine pĂ©riode aussi mouvementĂ©e sera celle des fĂȘtes de fin d’annĂ©e. D’ici lĂ , vous pouvez vous prĂ©parer en rĂ©duisant certaines de vos dĂ©penses. C’est le cas avec la box Internet, typiquement le genre de projets que l’on repousse alors que la transition vers un nouveau fournisseur est simple et permet de belles Ă©conomies.

Deux box Internet sont en forte promotion chez les fournisseurs ce week-end. On retrouve les formules de RED by SFR et Bouygues Telecom Ă prix barrĂ©s, le tout avec d’autres arguments de poids qui font d’elles les meilleures offres du moment. C’est le moment pour faire des Ă©conomies tous les mois, mais les deals en cours prennent fin dĂšs lundi soir donc pensez Ă ĂȘtre rapide.

RED by SFR, la box Internet essentielle

Le marchĂ© de la box Internet a gagnĂ© en simplicitĂ© au fil des annĂ©es, c’est en partie grĂące Ă RED by SFR. Le fournisseur a des arguments de poids, car il sait Ă©viter les inconvĂ©nients imposĂ©s par la majoritĂ© de ses rivaux —surtout l’engagement de durĂ©e, la hausse des prix ou les multiples offres incomprĂ©hensibles. Pour arriver Ă cet objectif de transparence, il avance une unique offre qui reste accessible et complĂšte. Elle sĂ©duire un trĂšs grand nombre de clients, ce qui explique logiquement pourquoi elle est dans le Top des meilleures box internet du moment.

Avec ce deal, la box Internet de RED by SFR baisse Ă 23 euros par mois seulement pour la fibre avec le trĂšs haut dĂ©bit (1 Gb/s en tĂ©lĂ©chargement) et les appels illimitĂ©s (fixes et mobiles).Vous pouvez profiter de l’option TV avec 35 chaĂźnes pour 2 euros de plus par mois et l’option TV avec 100 chaĂźnes au prix de 4 euros en plus par mois. Sinon, vous pouvez trĂšs bien choisir de garder le meilleur prix durant toute la pĂ©riode oĂč vous ĂȘtes client.

Voir l’offre RED by SFR

Le succĂšs de la box Internet de RED by SFR n’est plus Ă faire. Si son prix a contribuĂ© Ă faire sa popularitĂ©, le fait qu’elle soit sans engagement a largement aidĂ©. Vous pouvez rĂ©silier en toute simplicitĂ© aprĂšs trois mois ou plus si vous souhaitez changer de FAI. RED by SFR affirme que les prix ne doubleront pas aprĂšs un an ni plus tard, ce qui est le cas de beaucoup d’autres acteurs. Vous ĂȘtes serein.

Bouygues Telecom, 3 box Internet à prix cassés

Souvent, Bouygues Telecom suit les prix avancĂ©s par RED by SFR sur ses box Internet, surtout quand il s’agit de promotions. En consĂ©quence, la marque a alignĂ© ses offres sur ses 3 options afin de les rendre plus agressives. On retrouve la Bbox Must, un excellent choix tant cĂŽtĂ© prix que spĂ©cificitĂ©s. Une fois de plus, les promotions en cours expirent sous peu.

GrĂące Ă cette remise, la box Internet Bbox Must tombe Ă 21,99 euros par mois pour le trĂšs haut dĂ©bit (1 Gb/s en tĂ©lĂ©chargement), les appels illimitĂ©s (fixes et mobiles) ainsi que 180 chaines TV et un dĂ©codeur 4K. Ce prix est valable pendant 12 mois puis il repasse Ă 36,99 euros par mois. L’engagement de durĂ©e auprĂšs du fournisseur est d’une annĂ©e Ă©galement.

DĂ©couvrir la Bbox Must

En plus de la box Internet Bbox Must, Bouygues Telecom casse aussi les prix des Bbox Fit et Bbox Ultym. La premiĂšre formule chute Ă 14,99 euros pendant un an. C’est l’offre la plus simple et la plus accessible du fournisseur, elle conviendra trĂšs bien aux budgets rĂ©duits. Sinon, la Bbox Ultym est l’offre la plus premium avec un prix de 27,99 euros par mois sur un an, tous ceux qui cherchent des options haut de gamme seront servis.

Plus en dĂ©tail, la Bbox Internet Bbox Ultym inclut la fibre et le trĂšs haut dĂ©bit (1 Gb/s en tĂ©lĂ©chargement,) les appels illimitĂ©s (fixes et mobiles), 180 chaines TV avec un dĂ©codeur 4K, un bouquet presse et un bonus pour 27,99 euros par mois. Au bout d’un an, le prix remonte Ă 45,99 euros par mois. C’est une box haut de gamme qui comprend, comme les autres formules, la possibilitĂ© d’aller en boutique pour demander de l’aide en cas de besoin.

Pour profiter des prix barrĂ©s sur les box Internet de Bouygues Telecom, il faut obligatoirement ĂȘtre nouveau client. Dans tous les cas, l’engagement de durĂ©e auprĂšs du fournisseur est de 12 mois. Cela tombe bien, c’est Ă©galement la pĂ©riode sur laquelle vous avez droit au meilleur prix. Autant dire que vous avez la possibilitĂ© de faire de belles Ă©conomies durant tout ce dĂ©lai. Vous pouvez aussi bien partir avant l’augmentation des tarifs au bout des 12 mois.

Bouygues Telecom propose une autre box Internet qui s’avĂšre trĂšs pertinente. La Bbox Smart TV inclut une box, mais aussi un tĂ©lĂ©viseur haut de gamme. Pour 49 euros, vous avez droit Ă une TV 4K de Samsung avec la box en engagement de durĂ©e pendant 24 mois.

Pour dĂ©couvrir les box Internet de Bouygues Telecom, c’est par ici :

DĂ©couvrir les Bbox

Vers quelle box Internet s’orienter ?

C’est un fait, la box Internet de RED by SFR est une des meilleures formules disponibles. Elle est accessible et offre un confort Ă tous ses clients sur le court terme comme le long terme. De l’autre cĂŽtĂ©, toutes les box Internet de Bouygues Telecom sont trĂšs intĂ©ressantes la premiĂšre annĂ©e en fonction de vos attentes. Le prix est moins cher que chez le premier fournisseur de notre liste. Mais aprĂšs 12 mois, c’est l’offre de RED by SFR qui est vraiment intĂ©ressante. Vous devez dĂ©terminer si vous prĂ©fĂ©rez choisir le prix ou le confort.

Pour ce qui est du rĂ©seau, les deux box Internet sont assez proches. En revanche, Bouygues Telecom peut se targuer d’avoir un support client un peu meilleur que RED by SFR. Vous pouvez vous rendre dans un magasin physique, tandis que RED by SFR ne propose d’une assistance en ligne justifiĂ©e par un prix ultra accessible Ă long terme.