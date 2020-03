Box internet : avec cette offre, vous allez diviser vos factures par 2 🔥

Là où le marché des forfaits mobiles a gagné en transparence au fil des années, celui des box Internet peut parfois sembler encore opaque. Pourtant, il faut rappeler que ce sont majoritairement les mêmes acteurs qui se trouvent derrière ces offres, ce qui rend les recherches un peu plus faciles. Voici les meilleures opportunités à retrouver ce dimanche.

Les box Internet ont connu plusieurs évolutions de taille au cours de ces dernières années —comme les forfaits mobiles, principalement grâce à des offres spéciales comme celles de RED by SFR. En plus de proposer des abonnements sans engagement de durée, ceux-ci ont des prix inférieurs à la plupart des concurrents de la marque de SFR, Orange ou Bouygues Telecom. Ce dernier se présente toutefois comme un très bon acteur sur le marché avec des box Internet en promotion.

RED by SFR, une box Internet transparente

Comme indiquĂ© plus haut, l’offre de RED by SFR est sans engagement de durĂ©e. En plus de cet avantage indĂ©niable, son tarif est Ă©galement garanti Ă vie. Comme avec son forfait mobile, vous n’aurez aucune surprise sur votre facture, que ce soit dans les mois ou les annĂ©es qui suivent votre souscription. Ces deux points clefs ont largement contribuĂ© Ă l’essor de RED by SFR sur un marchĂ© dont les habitudes ont Ă©tĂ© bouleversĂ©es. Avant que celui-ci ne propose un tel abonnement, les box Internet avaient tendance Ă ĂŞtre chères tandis que les engagements Ă©taient sur la durĂ©e.

Si vous cherchez Ă rĂ©aliser des Ă©conomies, l’offre du jour sur la box Internet de RED by SFR devrait trouver les arguments pour vous sĂ©duire. Il y a de grandes chances qu’elle revienne moins cher que l’abonnement dont vous disposez Ă ce jour, sachant que cette promo est actuellement la meilleure du marchĂ©. La box Internet de RED by SFR revient Ă 23 euros par mois pour la fibre optique en très haut dĂ©bit (300 Mb/s) ainsi que les appels en illimitĂ© vers les fixes et les mobiles.

On notera aussi que la box Internet actuellement Ă 23 euros revient habituellement Ă 28 euros. En quelques mois Ă peine, vous rĂ©alisez donc d’excellentes Ă©conomies sur l’abonnement mensuel. Sachant que celui-ci est sans engagement de durĂ©e, vous avez aussi la possibilitĂ© de quitter RED by SFR si vous le souhaitez. Le tarif garanti Ă vie vous Ă©vitera les mauvaises surprises, car les options payantes proposĂ©es dans le temps par l’opĂ©rateur peuvent très bien ĂŞtre refusĂ©es pour conserver cet excellent prix.

Pour ceux qui le veulent, il est possible de rajouter des options « à la carte » sur cette box Internet. Par exemple, contre 5€ par mois, vous pouvez avoir un dĂ©bit de 1 Gb/s en tĂ©lĂ©chargement. Autre exemple, vous pouvez profiter de 35 chaines TV pour 2€ par mois, ou de 100 chaines pour 4€ mensuel. C’est donc une box Internet qui est entièrement personnalisable, et qui ne fera pas payer des services inutiles.

Attention, ce tarif sur la box Internet de RED by SFR se termine ce lundi :

Bouygues Telecom, 3 box Internet Ă mini prix, pour tous

Bouygues Telecom dĂ©cide de suivre RED by SFR et son excellente promotion en dĂ©voilant de belles rĂ©ductions sur ses trois box Internet. Les offres de la marque sont plus traditionnelles que celle de son concurrent, sachant qu’elles proposent toutes le confort d’esprit d’un opĂ©rateur au fonctionnement plus traditionnel. Vous devriez indĂ©niablement trouver l’abonnement qui vous convient au sein de cette liste de petits prix.

Au total, Bouygues Telecom dispose de trois box Internet ayant chacune leurs propres caractĂ©ristiques techniques. Vous avez donc la possibilitĂ© de faire votre choix en fonction de vos besoins et de vos habitudes pour payer un montant adaptĂ©. Avec la première box Internet Bbox Fit, vous bĂ©nĂ©ficiez du haut dĂ©bit (200 Mb/s en tĂ©lĂ©chargement) et aux appels illimitĂ©s vers les fixes pour 14,99 euros par mois. Ce prix est valable un an puis il passe Ă 26,99 euros tous les mois. L’engagement Ă cet abonnement est d’un an.

La deuxième box Internet baptisĂ©e Bbox Must inclut le très haut dĂ©bit (500 Mb/s en tĂ©lĂ©chargement), les appels illimitĂ©s vers les mobiles et les fixes et 180 chaĂ®nes TV pour 19,99 euros par mois. Une fois de plus, le tarif est valable un an, suite Ă quoi il passe Ă 34 euros par mois. L’engagement est aussi d’une annĂ©e.

La troisième offre concerne la plus complète des box Internet de Bouygues Telecom avec le très haut dĂ©bit (1 Gb/s en tĂ©lĂ©chargement), les appels illimitĂ©s vers les mobiles et les fixes, le dĂ©codeur 4K avec 180 chaĂ®nes, le bouquet presse LeKiosk ainsi qu’une option supplĂ©mentaire au choix pour 24,99 euros par mois. Comme toutes les box de cette liste, ce tarif est valable durant un an, une pĂ©riode qui est Ă©galement celle de l’engagement. Par la suite, le tarif passe Ă 41 euros par mois.

Ces trois offres et leur multiplicitĂ© devraient certainement vous permettre d’y voir plus clair parmi les box Internet de Bouygues Telecom. Vous deviez trouver celle qui vous convient le mieux tout en profitant le confort que vous souhaitez auprès de l’opĂ©rateur. Si vous prĂ©fĂ©rez une box Internet tout-en-un, la promotion RED by SFR saura votre portefeuille autant que vous. Avec cette dernière, c’est sur le long terme que vous rĂ©aliserez d’excellentes Ă©conomies Ă investir ailleurs.

Du cĂ´tĂ© de chez Bouygues Telecom, on notera que l’engagement ne dure qu’un an, la durĂ©e de la promotion, ce qui veut dire que vous pouvez quitter l’opĂ©rateur avant que les tarifs n’augmentent si vous voyez une meilleure offre sur le marchĂ©. Quant Ă RED by SFR, les prix sont garantis Ă vie.

Pour voir la liste des box Internet de Bouygues Telecom, c'est ici :

