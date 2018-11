Box internet Bouygues, Free, RED by SFR : qui offre le meilleur plan ? 🔥

La pĂ©riode de fin d’annĂ©e est toujours une saison propice pour choisir une nouvelle box internet chez un FAI. En effet, les fournisseurs d’accès internet ont toujours de belles rĂ©duction Ă ce moment lĂ sur leurs abonnements, et arrivent ainsi Ă attirer de nouveaux clients. Ci-dessous, vous trouverez donc les principales offres des FAI sur leur box internet.

Evidemment, il ne s’agit pas juste de comparer le niveau des tarifs de ces box internet. Au delĂ du prix, il y a Ă©galement la qualitĂ© du dĂ©bit ainsi que tous les services associĂ©s Ă un tel produit qu’il faut prendre en compte : tĂ©lĂ©phonie, dĂ©codeur et TV, etc. Si certains FAI comme par exemple RED by SFR ont voulu simplifier leur offre, d’autres proposent des combinaisons plus complexes.

RED by SFR mise sur la simplicité de sa box internet

Sur le marchĂ© des forfaits mobiles, RED by SFR rivalise avec les B&You de Bouygues ou Sosh de Orange. Sur les box internet, l’opĂ©rateur fait face Ă la concurrence des FAI plus classiques comme Bouygues ou Free qui ont une offre assez standardisĂ©e. Sa stratĂ©gie est assez diffĂ©rente puisque RED by SFR se contente d’offrir une box Ă moindre frais avec les services essentiels. Le client peut toujours choisir d’ajouter des options supplĂ©mentaires s’il le souhaite.

Une box internet, c’est avant tout pour avoir internet ! Et RED by SFR l’illustre parfaitement dans son offre en promotion : une box internet avec la Fibre et le Très Haut DĂ©bit (1 GB/s en tĂ©lĂ©chargement, 200 MB/s en envoi) est disponible pour 20€ par mois. La version ADSL est accessible pour 15€ par mois. A noter que les appels illmitĂ©s vers les fixes et les mobiles sont Ă©galement inclus dans cette offre.

Avec cette offre de fin d’annĂ©e, RED by SFR offre une double remise par rapport Ă son tarif habituel : il inclut le Très Haut DĂ©bit (qui est facturĂ© 5€ par mois hors pĂ©riode de promotion) ainsi que les appels illimitĂ©s vers les mobiles (qui sont eux aussi facturĂ©s sinon). Pour ceux qui le souhaitent, il est ensuite possible de rajouter des options supplĂ©mentaires comme 27 chaĂ®nes TV (2€/mois) ou 100 chaĂ®nes TV (4€/mois).

On apprĂ©ciera donc l’offre de box internet de RED by SFR qui est « à la carte », et qui est très bon marchĂ©. L’opĂ©rateur ne remonte pas le tarif de son offre après les 12 premiers mois, ce que font tous les autres opĂ©rateurs. RED by SFR, c’est donc une garantie d’avoir le mĂŞme tarif sur la durĂ©e, sans aucune surprise. Aussi, RED by SFR ne demande aucun engagement de durĂ©e, ce que ses concurrents n’offrent pas.

L’offre est disponible jusqu’au 3 dĂ©cembre :

Free fait tomber le tarif de ses 3 offres

Free fait partie des incontournables quand il s’agit de box internet. Le FAI possède une forte notoriĂ©tĂ© grâce Ă ses Freebox qui se sont installĂ©es dans le paysage de l’Ă©cosystème grâce Ă des tarifs avantageux. Il a forcĂ© tous les autres opĂ©rateurs du marchĂ© Ă baisser leur tarif Ă un moment donnĂ©e. L’offre se dĂ©compose en 3, et il n’y a pas d’options supplĂ©mentaires qui peuvent ĂŞtre achetĂ©es.

Voici le détail de chacune des box internet de Free :

La première Freebox est la version Crystal, et elle est en promotion pour la première annĂ©e. En l’occurrence, elle offre le service le plus basique de chez Free, Ă savoir les appels vers les fixes en illimitĂ© ainsi que de l’ADSL pour 9,99€ par mois, puis 24,99€ par mois après 12 mois. L’engagement est de 12 mois, mais les 12 premiers mois sont Ă un tarif très avantageux donc cela ne pose pas de problème. Par la suite, le tarif l’est beaucoup moins.

La deuxième box internet de Free en promotion est la Freebox Mini 4K. C’est le premier modèle Ă offrir la Fibre avec le Très Haut DĂ©bit (1 GB/s en tĂ©lĂ©chargement et 200 MB/s en envoi) avec aussi les appels illimitĂ©s vers les fixes. Elle rajoute Ă cela 220 chaĂ®nes TV pour 14,99€ par mois la première annĂ©e, puis 34,99€ par mois ensuite. Le client s’engage aussi sur une pĂ©riode de 12 mois.

La dernière box de Free en promotion est la RĂ©volution. Il s’agit Ă ce jour de la plus performante chez ce FAI. Elle inclut la Fibre (1 GB/s en tĂ©lĂ©chargement et 200 MB/s en envoi), les appels illimitĂ©s vers les fixes et mobiles, 270 chaĂ®nes TV, un lecteur Blu-Ray, un espace de stockage de 250 Go ainsi que Freebox Replay pour 19,99€ par mois la première annĂ©e, puis 44,99€ par mois ensuite. L’engagement est de 12 mois, mais encore une fois, le tarif est ultra avantageux sur la première annĂ©e donc cela vaut le coup de la considĂ©rer.

L’offre est valable jusqu’au 4 dĂ©cembre :

Bouygues et ses Bbox internet en réduction

Bouygues Telecom est un autre opĂ©rateur qui est connu pour la qualitĂ© de son offre. En l’occurrence, il propose 3 modèles de Bbox diffĂ©rentes, un peu sur le mĂŞme modèle que Free. Il n’est donc pas possible d’avoir des options supplĂ©mentaires comme chez RED by SFR. Sur la première annĂ©e, les tarifs sont avantageux mais il faudra aussi compter sur une hausse du prix la deuxième annĂ©e. L’engagement est d’une annĂ©e au minimum.

Voici la liste des box internet Bouygues Telecom disponibles :

La première box internet en promotion est la Bbox Fit. Sur le mĂŞme principe que la Freebox Crystal, elle se contente d’offrir l’ADSL avec les appels vers les fixes en illimitĂ© pour 12,99€ par mois pendant la première annĂ©e, puis 22,99€ par mois ensuite. L’engagement porte sur une annĂ©e.

La seconde box internet en réduction chez Bouygues Telecom est la Bbox Must. Elle inclut pour le coup la Fibre avec un débit de 500 MB/s en download et 200 MB/s en upload. Elle rajoute à cela les appels en illimité vers les fixes et les mobiles et 180 chaînes TV pour 17,99€ par mois pendant la première année, puis 32,99€ par mois ensuite.

Enfin, la box internet la plus haut de gamme est la Bbox Ultym qui offre le Très Haut DĂ©bit (1 GB/s en tĂ©lĂ©chargement, 250 MB/s en envoi) avec les appels illimitĂ©s vers les fixes et mobiles, 180 chaĂ®nes TV, 1 000 titres de presse, et une option en plus comme une clĂ© 4G. Le tout est vendu pour 24,99€ par mois pendant la première annĂ©e, puis 39,99€ par mois ensuite. L’engagement porte sur une annĂ©e.

Les promotions finissent le 4 décembre :

