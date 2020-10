Box internet : Bouygues Telecom casse les prix de ses Bbox 🔥

Changer de box internet est une façon de rĂ©duire sensiblement son budget. C’est d’autant plus le cas quand les opĂ©rateurs font des offres, Ă l’instar de Bouygues Telecom. Ce dernier dĂ©cline sa box internet en quatre formules diffĂ©rentes – qui rĂ©pondent chacune Ă des besoins variĂ©s.

Si vous en avez marre de payer trop cher (ou si vous en avez marre d’avoir une mauvaise connexion), Bouygues Telecom est la solution du moment. Entre sa Bbox Fit, Must, Ultym et la Bbox Smart TV, vous pouvez Ă©conomiser plusieurs centaines d’euros sur la première annĂ©e.

Bbox Fit, Must et Ultym : une gamme complète

En ce moment, Bouygues Telecom propose ses trois abonnements classiques Ă prix rĂ©duit la première annĂ©e. C’est un excellent moyen de dĂ©couvrir le service de la marque, et faire de grosses Ă©conomies pendant 12 mois. Après cette pĂ©riode, les tarifs restent tout de mĂŞme très agressifs face Ă la concurrence.

La première rĂ©duction concerne la box internet Bbox Fit. Cette dernière propose la Fibre et le haut dĂ©bit (300 Mb/s) ainsi que les appels en illimitĂ© vers les fixes et 110 pays pour 14,99 euros par mois pendant un an. Après cette pĂ©riode, le tarif repasse Ă 28,99 euros par mois. La durĂ©e de l’engagement chez Bouygues Telecom est d’une annĂ©e. Autre point important, en souscrivant Ă n’importe quelle offre box internet Bouygues Telecom, vous pouvez Ă©conomiser sur votre forfait mobile.

La deuxième offre concerne la box internet Bbox Must. Ultra-rapide, elle propose la Fibre et le haut dĂ©bit (1 Gb/s), les appels illimitĂ©s vers les fixes et mobiles et un dĂ©codeur TV 4K avec 180 chaĂ®nes pour 21,99 euros pendant un an. Au bout d’un an, le prix remonte Ă 36,99 euros par an. Si vous cherchez du dĂ©bit, c’est une offre parfaite. Mais il y a encore plus rapide chez Bouygues Telecom !

La box internet la plus puissante, c’est (de loin) la Bbox Ultym. Accrochez-vous, elle propose le très haut dĂ©bit (2 Gb/s), les appels illimitĂ©s vers les fixes et les mobiles, le dĂ©codeur TV en 4K avec 180 chaĂ®nes, et l’accès Ă l’application Cafeyn + un bonus pour 27,99 euros par mois pendant un an. Suite Ă cette pĂ©riode de 12 mois, le tarif repasse Ă 45,99 euros par mois. Dernier cri, cette Bbox Ultym embarque le WiFi 6, et vous pouvez demander un rĂ©pĂ©teur pour Ă©tendre encore plus la couverture.

Autre avantage, pour toute souscription Ă une offre Bbox, vous avez droit Ă 6 mois d’abonnement Spotify Premium offerts (valeur 59,94€).

Bbox Smart TV : une box + une TV à prix préférentiel

L’offre Bbox Smart TV est unique en son genre. En lieu et place du dĂ©codeur TV vous avez droit… Ă une TV 4K Samsung. Tout se contrĂ´le depuis une application (B.tv+) disponible en exclusivitĂ© sur les tĂ©lĂ©viseurs Samsung. Autrement dit, fini le dĂ©codeur TV : il est intĂ©grĂ© dans le tĂ©lĂ©viseur !

Pour profiter de ce tarif rĂ©duit sur les TV 4K Samsung, l’offre Bbox Smart TV propose un engagement de deux ans. Voici les trois modèles de TV disponibles avec leur prix associĂ©s :

Au final, vous pouvez donc rĂ©aliser une Ă©conomie jusqu’Ă 450€ sur le plus grand modèle de Smart TV. Au-delĂ de ce tarif avantageux, vous pouvez surtout simplifier votre installation puisque la Box TV disparaĂ®t complètement.

Pour obtenir ce tĂ©lĂ©viseur, il faudra d’abord prendre un abonnement Ă la box de Bouygues Telecom, et ensuite acheter la TV directement sur le site Samsung. Le fabricant enverra automatiquement un email après la souscription Ă la Bbox pour vous expliquer la procĂ©dure Ă suivre.

L’offre Bbox Smart TV vous permet aussi de gagner de la place. Au lieu de recevoir une box internet ET une box TV, cette dernière est remplacĂ©e par l’application directement disponible sur les derniers modèles de Smart TV de Samsung. Une fois la connexion faite Ă l’application B-tv+, vous accĂ©derez immĂ©diatement au catalogue de 150 chaĂ®nes disponibles.

Les trois Smart TV proposées par Bouygues Telecom embarquent toutes les technologies récentes. On peut notamment citer le contrôle vocal avec Google Assistant ou Alexa ou la compatibilité avec AirPlay 2 pour diffuser le contenu (musique, vidéos, photos, podcasts, jeux…) depuis tous les appareils Apple.

Seule particularitĂ© pour l’offre Bbox Smart TV face aux trois autres abonnements, il faut que votre foyer soit raccordĂ© Ă la fibre. Pour les abonnements Bbox fit, must et ultym, une version ADSL existe et le coĂ»t mensuel au bout d’un an est 3 euros moins chers que la fibre.

