Box internet : Bouygues Telecom répond à SFR avec la fibre à prix cassé

La rentrée est souvent synonyme d’emménagement (ou de déménagement). Parmi les produits à résilier / transférer / souscrire, il y a la fameuse box internet. Par chance, la rentrée est également la période où les offres sont les plus convaincantes. Après SFR il y a une semaine, c’est maintenant à Bouygues Telecom de baisser le prix de sa Bbox la moins chère.

Nous allons vous présenter chacune des box internet ci-dessous, avec les avantages et inconvénients de chacun. Au niveau du prix, elles sont similaires puisque la formule SFR Fibre est à 10€ par mois, contre 9,99€ pour la version BBox Fit. Il faut donc se tourner vers le support client, la qualité du réseau et les caractéristiques techniques pour se faire un avis.

La Bbox Fit, box internet la moins chère

Jusqu’à ce matin, la Bbox Fit était disponible à son prix habituel, soit 14,99€ par mois pendant la première année. Bouygues Telecom répond ainsi directement à la box internet de SFR avec une formule qui passe désormais sous les 10€ symboliques par mois. Au final, elle s’avère être le meilleur compromis de la gamme, en sachant parallèlement que la Bbox Must (box au milieu de la gamme) est elle aussi en promotion.

Pour en venir à l’offre concernant la box internet Bbox Fit, elle inclut la fibre avec le haut débit (300 Mb/s en téléchargement et 200 Mb/s en upload) et les appels en illimité vers les fixes (France + 110 destinations) pour 9,99€ par mois pendant un an. Au delà de cette période, le prix revient à son niveau de base, soit 28,99€ par mois.

La seule condition est de s’engager sur 12 mois pour prétendre à ce tarif avantageux. Cela dit, sur la première année, votre box internet vous aura donc coûté 120€ (10€ x 12), ce qui est tout simplement imbattable. Si vous n’êtes pas convaincu par la hausse tarifaire après cette période, vous avez la possibilité de résilier votre abonnement chez Bouygues Telecom, en toute simplicité.

Là où Bouygues Telecom se distingue de SFR – que ce soit sur le forfait mobile ou la box internet – c’est que son support client est plus efficace. Si vous avez besoin d’être rassuré par un support dans une boutique (ou téléphonique) de qualité, Bouygues Telecom se distingue parmi tous les opérateurs français. Même avec cette promotion spéciale, vous êtes sûrs d’avoir des conseillers compétents qui viendront éventuellement se déplacer chez vous pour s’assurer du bon fonctionnement de votre box internet.

En parallèle de cette offre sur la Bbox Fit, il y a également un deal spécial pour la rentrée sur la Bbox Must. C’est une version plus premium de la box internet, et elle inclut notamment la TV. Elle vient avec la fibre et le très haut débit (1 Gb/s en téléchargement et 400 Mb/s en upload), les appels illimités vers les fixes et les mobiles ainsi que 180 chaines TV avec un décodeur 4K pour 14,99€ par mois. Si vous cherchez une offre triple-play, c’est vraiment un excellent choix. Après la première année, le prix remontera à 36,99€ par mois – ce qui reste l’un des meilleurs rapports qualité prix du marché.

SFR et la Fibre à 10€, une offre choc

Depuis une semaine, SFR offre une très belle réduction sur sa box la plus simple, la SFR Fibre. Pour la rentrée, l’opérateur a pris les devants avec un deal très compétitif qui cartonne. En l’occurrence, vous pouvez obtenir la fibre avec le très haut débit (500 Mb/s en téléchargement et en upload), les appels illimités vers les fixes en France et 160 chaines TV pour 10€ par mois pendant un an.

Comme chez Bouygues Telecom, le client sera aussi engagé sur 12 mois – après quoi il sera libre de rompre son contrat. Au delà de cette première année à prix avantageux, le coût de cette box internet remonte à son niveau initial. Il faudra alors compter 38€ par mois pour cet abonnement SFR Fibre.

Au final, laquelle choisir entre la box internet de SFR et celle de Bouygues Telecom ? Sur la première année, il parait évident que la formule SFR Fibre est la plus intéressante : elle inclut la TV, et le débit est plus élevé que sur la Bbox Fit à 9,99€. Cela dit, ce sont deux utilisations différentes – et la Bbox Fit revient moins chère sur le long terme. Si vous n’utilisez pas la TV, vous avez donc tout intérêt à opter pour Bouygues Telecom.

Il faudrait d’ailleurs plutôt comparer la Bbox Must avec la formule SFR Fibre, parce qu’elles sont beaucoup plus proches. Après la première année, elles ont un coût assez similaire, à la différence que la Bbox Must offre un débit deux fois plus élevé (1 Gb/s vs 500 Mb/s) que la SFR Fibre. C’est donc à vous de faire votre calcul pour voir quel sera le deal le plus intéressant selon vos besoins spécifiques. S’il vous reste des questions, vous pouvez consulter notre comparateur de box internet ici.

