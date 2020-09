Box internet : ce prix choc devrait vous faire changer de FAI

Changer de box internet est bien plus simple qu’il n’y parait. Ce poste de dépense peut être largement optimisé grâce aux offres spéciales que mettent en avant les opérateurs. En ce moment, et jusqu’à ce dimanche soir à minuit, SFR, Bouygues Telecom et RED by SFR (jusqu’à demain soir) font des promotions irrésistibles. Vous pouvez faire une économie jusqu’à 75%.

Difficile de passer à côté de la box Internet de SFR. Avec une baisse de prix qui atteint 75%, c’est l’offre la plus séduisante du week-end. Elle revient à tout juste 10 euros par mois (contre 38 euros hors remise), ce qui en fait la box Internet la plus séduisante au niveau du rapport qualité-prix. Bouygues Telecom et RED by SFR ne sont pas loin derrière.

SFR fait sa promotion de l’année

SFR n’a pas l’habitude d’être aussi convaincant avec ses clients. Cette offre sur la box Internet vous fait économiser… 336 euros sur un an. La formule « SFR Fibre » revient à 10 euros par mois pour la Fibre en haut débit (500 Mb/s en download et upload), les appels illimités vers les fixes et 160 chaînes TV. Après les 12 premiers mois, le prix revient à son niveau normal. Cela dit, le client ne sera plus engagé chez SFR, il peut donc résilier à tout instant s’il le souhaite.

Choisir une box Internet auprès de SFR, c’est pouvoir profiter du réseau de boutiques physiques de l’opérateur. Si vous avez des questions, vous pouvez vous rendre sur place ou profiter du support premium de SFR par téléphone. C’est donc le choix du confort, en plus du prix mini. Attention, ce deal se finit déjà ce dimanche soir à minuit, il ne vous reste donc plus que quelques heures

L’autre avantage de cette box Internet est qu’elle s’accompagne d’options facultatives (et avantageuses) qui permettent de personnaliser son offre. Par exemple, l’abonnement RMC revient à 9 euros par mois contre 19€ par mois si vous n’êtes pas client de la box internet. Netflix est aussi disponible pour 7,99€ par mois, via l’application du décodeur TV SFR.

Si vous avez envie de changer de téléviseur, SFR offre un combiné intéressant : en optant pour la formule SFR Fibre Power avec engagement de 24 mois vous pouvez prétendre à une TV de 43″ en 4K de Samsung pour… 1 euro seulement. Une cotisation de 8 euros mensuelle (sur 24 mois) pour permet d’étaler son prix dans la durée.

RED by SFR, une box Internet au plus simple

Que ce soit sur le forfaits mobiles ou des box Internet, RED by SFR a révolutionné le marché. Il vient avec des produits qui sont sans engagement, lisibles et surtout très convaincant au niveau du tarif. Contrairement à SFR ou Bouygues Telecom, RED by SFR ne double (ou triple) pas son prix après 12 mois. Vous avez donc de la visibilité à long terme.

Pour la rentrée, la box Internet de RED by SFR voit son prix tomber à 23 euros par mois pour la Fibre avec le très haut débit (1 Gb/s en download) et les appels illimités vers les fixes et mobiles. En plus, vous avez droit à un stockage de 100 Go dans SFR Cloud et à un mois gratuit dès la souscription. L’économie est énorme quand on sait qu’elle est facturée en temps normal 36€ par mois.

Si le prix peut paraitre élevé par rapport à l’offre de SFR, il faut rappeler que la formule de RED by SFR est plus intéressante dans le temps. Le prix ne doublera pas au bout d’un an – et que le débit aussi 2x supérieur à celui de la box SFR Fibre (1 Gb/s). Vous pouvez aussi vous orienter vers une option à 2 euros pour obtenir 35 chaînes TV.

Bouygues Telecom, deux offres pour la rentrée

Évidemment, les prix mini de SFR et RED by SFR ont fait réagir Bouygues Telecom. L’opérateur a répondu à ses concurrent en dégainant une box Internet sous la barre des 10 euros : la Bbox Fit revient à 9,99 euros par mois. La Bbox Must a aussi vu son tarif chuter drastiquement pour la rentrée, et c’est selon nous le meilleur rapport qualité prix chez l’opérateur.

Pour ce qui est du détail, la box Internet Bbox Fit coûte 9,99 euros par mois pour la Fibre avec le haut débit (300 Mb/s en téléchargement) et les appels en illimité vers les fixes (France + 110 destinations). Ce prix est valable durant un an puis il revient au tarif de base, soit 28,99 euros par mois. Quant à la Bbox Must, elle revient à 14, 99 euros par mois pour la Fibre avec le très haut débit (1 Gb/s en téléchargement), les appels illimités vers les fixes et mobiles ainsi que 180 chaînes TV. Après 12 mois, elle remonte à 36,99 euros par mois. Comme chez SFR, il faut obligatoirement être nouveau client pour choisir une de ces offres.

Clairement, les deux box Internet de Bouygues Telecom sont attrayantes ce week-end. On appréciera évidemment le prix, mais également la qualité du réseau Bouygues Telecom ou encore les performances. Ce FAI est aussi plus réputé que ceux du groupe Altice sur le support client. Vous êtes assuré d’avoir une bonne aide, efficace, qui pourra simplifier votre relation.

Pour ceux qui voudraient également changer de téléviseur, Bouygues Telecom a mis en place une BBox Smart TV. Ici aussi, vous pouvez bénéficier d’un téléviseur Samsung en 4K à partir de 49€. C’est une bonne solution pour cumuler ces deux achats (box internet + téléviseur) et faire un maximum d’économies.

