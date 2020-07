Box internet : cette offre flash chamboule tout le marché 🔥

La box internet est un produit compliquĂ© Ă comprendre. Engagement, dĂ©bits, triple-play – autant de concepts assez difficiles Ă comprendre – et qui influencent le coĂ»t de votre abonnement. Les opĂ©rateurs n’hĂ©sitent pas Ă garder une certaine opacitĂ© sur ces produits pour vous faire consommer toujours plus, et Ă un prix fort. Ces dernières annĂ©es, le marchĂ© a un peu Ă©voluĂ©.

Aujourd’hui, trouver la meilleure box internet est beaucoup plus facile qu’auparavant. Pourquoi ? Parce que des nouveaux entrants comme RED by SFR ou Sosh ont offert plus de transparence et de simplicitĂ© sur le marchĂ©. Cela a forcĂ© les FAI historiques comme SFR, Bouygues Telecom ou Orange Ă s’adapter. Cela dit, la qualitĂ© de leurs offres sont toujours un cran en deçà .

Voir l’offre RED by SFR

RED by SFR, la box internet de choc

Que ce soit sur le forfait mobile ou sur la box internet, RED by SFR est une rĂ©fĂ©rence sur le marchĂ©. Depuis 2012, il offre des produits qui sont ultra flexibles et qui se distinguent des opĂ©rateurs historiques. La première chose Ă savoir est que sa box est sans engagement de durĂ©e pour le client, ce qu’aucun autre acteur ne peut se targuer d’avoir. Tous exigent de leurs clients un engagement de 12 mois, ce qui peut vite ĂŞtre regrettĂ© si la qualitĂ© de la connexion n’est pas bonne.

En plus d’avoir cette souplesse, l’offre Ă©clair du week-end chez RED by SFR est Ă tomber Ă la renverse. En l’occurrence, sa formule inclut la Fibre avec l’option Très Haut DĂ©bit (1 Gb/s en tĂ©lĂ©chargement, 500 Mb/s en envoi) et les appels en illimitĂ© (fixes et mobiles) pour 23€ par mois. Par dĂ©faut, cette combinaison est au prix de 36€ par mois, vous pouvez donc avoir plus de 30% de rĂ©duction sur le produit. Attention, l’offre expire dĂ©jĂ le lundi 6 juillet 2020.

Si vous cherchez une box internet dans la durĂ©e, RED by SFR est le choix du confort. La box n’a pas vocation Ă changer de prix après la première annĂ©e, comme le font tous les autres FAI. Ces derniers n’hĂ©sitent pas Ă offrir un prix prĂ©fĂ©rentiel sur la première annĂ©e avant de doubler (voire davantage) le prix de l’abonnement. C’est marquĂ© dans le contrat, le client ne pourra rien y faire.

Comme vous le verrez sur le site de RED by SFR, il n’y a qu’une seule box internet. Exit donc les diffĂ©rentes formules comme chez la concurrence. Il est toutefois possible d’opter pour une option pour la TV. Encore une fois, la grille tarifaire est lisible : 2€ par mois pour le dĂ©codeur avec 35 chaines TV, et 4€ par mois pour le dĂ©codeur avec 100 chaines TV.

Pour dĂ©couvrir la box internet du FAI, c’est par ici :

Voir l’offre RED by SFR

Enfin, sachez que RED by SFR s’engage Ă prendre en charge jusqu’Ă 100€ de frais de rĂ©siliation de votre abonnement actuel. Si vous ĂŞtes insatisfait de votre FAI, vous pouvez donc opter pour cette très bonne box internet tout en Ă©tant pris par la main. La transition peut donc se faire en toute simplicitĂ© et le service client de SFR (maison mère de RED by SFR) viendra vous relier si besoin.

Bouygues Telecom, le FAI de grande qualité

Bouygues Telecom est certainement le FAI « traditionnel » le plus innovant du moment. Pas plus tard que la semaine dernière, il a annoncĂ© une offre assez unique baptisĂ©e Bbox Smart TV qui permet de combiner une box internet avec un tĂ©lĂ©viseur 4K de Samsung. Mais avant de s’intĂ©resser Ă cette offre, nous allons d’abord revenir sur les 3 promotions en cours sur son offre classique.

Sa première box internet, la plus entrĂ©e de gamme, est la Bbox Fit. Elle inclut la Fibre avec le haut dĂ©bit (200 Mb/s) et les appels illimitĂ©s vers les fixes pour 14,99€ par mois. Elle exige un engagement de 12 mois, et le prix remontera après Ă 26,99€ mensuel. C’est la plus simple des box, mais c’est aussi la plus populaire : un utilisateur classique n’a pas besoin de plus pour sa connexion au quotidien. A noter que 3 mois sont offerts au service Spotify Premium.

Ensuite, la seconde offre est la Bbox Must. Elle inclut la Fibre avec le haut dĂ©bit (500 Mb/s), les appels illimitĂ©s (fixes et mobiles) ainsi que 180 chaines TV pour 19,99€ par mois pendant un an. Le client s’engage avec cette box internet sur un contrat sur 12 mois au minimum. Au delĂ de cette pĂ©riode, le prix grimpe alors Ă 34,99€ par mois. Ici aussi, le service Spotify Premium est offert sur 3 mois.

La plus prestigieuse des box internet est la Bbox Ultym. Elle inclut le très haut dĂ©bit (1 Gb/s, comme RED by SFR), les appels illimitĂ©s (fixes et mobiles), un dĂ©codeur 4K et 180 chaines TV ainsi que le bouquet presse Cafeyn et un bonus pour 24,99€ par mois durant un an. Au delĂ , le prix remonte Ă 41,99€ mensuel. Si vous n’avez pas peur de devoir rĂ©silier, cette offre est juste extra sur la première annĂ©e. Son rapport qualitĂ© prix est vraiment imbattable.

Pour dĂ©couvrir les box internet de ce FAI, c’est ici :

Voir l’offre Bouygues Telecom

Nous en avons parlĂ© plus haut, la nouvelle offre de Bouygues Telecom se dĂ©nomme la Bbox Smart TV. Elle inclut une box internet avec la fibre et le très haut dĂ©bit (1 Gb/s en tĂ©lĂ©chargement), les appels en illimitĂ©s (fixes et mobiles) et plus de 150 chaines TV (B.tv) pour 39,99€ par mois. LĂ oĂą elle fait fort, c’est qu’elle permet d’avoir en bonus une Smart TV 4K de Samsung Ă 49€ (au lieu de 399€). Un contrat sur 2 ans est demandĂ©.

Pour dĂ©couvrir cette nouvelle offre, c’est ici :

Voir l’offre Bbox Smart TV