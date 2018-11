Box internet : RED by SFR, Bouygues et Free, quel FAI choisir ? 🔥

On se rapproche de la fin de l’annĂ©e, et la plupart des fournisseurs d’accès internet (FAI) tels que RED by SFR, Bouygues Telecom et Free ont des remises exceptionnelles sur leur box internet. Chacun a des spĂ©cificitĂ©s bien Ă lieu et plus ou moins de services associĂ©s Ă chaque offre de box internet. Il faut donc ĂŞtre attentif au moment de souscrire afin de ne pas commettre d’erreur. Ci-dessous, vous trouverez le dĂ©tail des promotions en cours, et valables encore pendant les prochains jours.

RED by SFR et sa box internet zéro engagement

Pour cette fin d’annĂ©e, RED by SFR ne casse pas seulement les tarifs de ses forfaits mobiles. En effet, le FAI offre Ă©galement une box internet d’excellente qualitĂ© Ă un prix très faible. RED by SFR a voulu simplifier son offre internet en proposant une seule box, Ă laquelle on peut Ă©ventuellement greffer des options moyennant un supplĂ©ment. On apprĂ©ciera aussi que ce FAI est le seul du marchĂ© Ă offrir une box internet sans engagement, ce qui est absolument unique. Bref, c’est tout simplement la meilleure offre de box internet que l’on ait vu chez RED by SFR dans la dernière annĂ©e, et c’est le moment de vous expliquer les services inclus.

Pour en venir maintenant Ă l’offre de box internet RED by SFR, elle inclut une box avec la Fibre et l’option Très Haut DĂ©bit (1 GB/s en tĂ©lĂ©chargement et 200 MB/s en envoi) ainsi que les appels illimitĂ©s vers les fixes et les mobiles (une option gĂ©nĂ©ralement facturĂ©e) pour 20€ par mois. Pour ceux qui ne seraient pas Ă©ligibles Ă la Fibre, une version ADSL Ă 15€ par mois est aussi disponible.

Dans cette offre qui est valable jusqu’au 3 dĂ©cembre, RED by SFR inclut 2 options gĂ©nĂ©ralement payantes : le Très Haut DĂ©bit (car en temps normal, le dĂ©bit inclut est de 200 MB/s en tĂ©lĂ©chargement et de 50 MB/s en envoi) ainsi que les appels illimitĂ©s vers les mobiles. A cette offre, il est possible de souscrire Ă des options en supplĂ©ment tels que l’accès Ă une offre de 27 chaĂ®nes TV (2€/mois) ou 100 chaĂ®nes TV (4€/mois). C’est le grand avantage de cette box internet RED by SFR qui offre un niveau de flexibilitĂ© que l’on ne retrouve nulle part ailleurs, Ă un tarif très compĂ©titif qui ne change pas dans le temps.

Pour ce qui est de l’installation, c’est un installateur SFR qui viendra prendre en charge votre box internet. Si c’est bel et bien RED by SFR qui fournit cette souscription, tout passe par les rĂ©seaux SFR. La grande diffĂ©rence avec une box SFR (qui est bien plus onĂ©reuse) est qu’il n’y a pas de boutique, et que le service client est donc uniquement disponible en ligne.

Pour retrouver l’intĂ©gralitĂ© de l’offre RED by SFR qui expire le 3 dĂ©cembre, c’est ici ici :

Voir l’offre RED by SFR

Bbox : 3 box en réduction chez Bouygues

Bouygues Telecom possède une offre un peu plus complexe avec 3 abonnements Ă la box internet qui ne sont pas flexibles. Autrement dit, il n’y a pas vraiment d’option que l’on puisse rajouter en supplĂ©ment, elles sont dĂ©jĂ inclus dans ses box internet. Il faut Ă©galement savoir que les offres ci-dessous de Bouygues Telecom impliquent un engagement de 12 mois minimum pour le client.

La Bbox Fit est la box internet la moins haut de gamme de chez Bouygues, et elle n’inclut pas le dĂ©bit de la Fibre. C’est donc de l’ADSL avec les appels illimitĂ©s vers les fixes pour 12,99€ par mois la première annĂ©e, puis 22,99€ par mois ensuite.

La Bbox Must est la première de la gamme Ă intĂ©grer la Fibre optique avec un dĂ©bit en tĂ©lĂ©chargement de 500 MB/s et en envoi de 200 MB/s. Elle s’accompagne aussi des appels illimitĂ©s vers les fixes et les mobiles ainsi que 180 chaĂ®nes TV pour 17,99€ par mois d’abord, puis 32,99€ par mois après la première annĂ©e. Une option exceptionnelle pour BeIn Sport Ă 5€/mois pendant les 12 premiers mois peut-ĂŞtre rajoutĂ©e.

La Bbox Ultym intègre un dĂ©bit puissant de 1 GB/s en tĂ©lĂ©chargement et 250 MB/s en envoi avec la Fibre, et un rĂ©pĂ©teur de Wi-Fi permet d’optimiser la qualitĂ© du signal partout dans la maison. Les appels vers les mobiles et les fixes sont illimitĂ©s, et les 180 chaĂ®nes TV avec un dĂ©codeur 4K sont aussi dans cette offre. En plus, l’utilisateur bĂ©nĂ©ficie d’un accès Ă 1000 journaux et il peut choisir une option parmi Start by Canal, le Bouquet TV Bbox Jeunesse, Playzer ou une clĂ© 4G. Le tarif pour cette box internet Bouygues est de 24,99€ par mois la première annĂ©e, puis 39,99€ par mois ensuite.

Pour voir l’intĂ©gralitĂ© des offres box internet Bouygues, c’est par ici :

Voir l’offre Bouygues

Le FAI Free propose 3 modèles pour sa Freebox

L’offre de Free ressemble assez Ă celle de Bouygues Telecom, avec 3 offres diffĂ©rentes pour ses box internet. Comme chez son homologue, il y a aussi une annĂ©e d’engagement obligatoire pour toutes les offres. Et après la première annĂ©e, les tarifs changent (x2 au minimum). Il faut donc bien faire attention Ă cela quand on y souscrit. Voici les 3 offres de Freebox disponibles :

La Freebox Crystal est la plus simple des box internet de Free. Elle inclut l’ADSL ainsi que les appels vers les fixes en illimitĂ© pour 9,99€ par mois pendant la première annĂ©e, puis 24,99€ par mois ensuite.

La Freebox Mini 4K est la première Ă inclure la Fibre avec un très haut dĂ©bit de 1 GB/s en tĂ©lĂ©chargement et 200 MB/s en envoi. Elle s’accompagne aussi des appels illimitĂ©s vers les fixes ainsi que 220 chaĂ®nes TV, le tout pour 14,99€ par mois d’abord puis 34,99€ par mois après la première annĂ©e.

La Freebox Révolution est la plus sophistiquée des offres de box internet chez Free. Elle est disponible pour 19,99€ par mois la première année, puis 44,99€ par mois ensuite et elle inclut les services suivants : Fibre 1 GB/s en téléchargement et 200 MB/s en envoi, appels illimités vers les fixes et les mobiles, 270 chaînes TV, lecteur Blu-Ray, espace de stockage de 250 Go, Freebox Replay.

Pour voir toutes les offres de box internet Free, c’est par ici :

Voir l’offre Free