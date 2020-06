Box internet : comment baisser sa facture de 74% (facilement) ?

La box internet est un produit qui parait difficile à comprendre, et dont le contrat fait souvent peur. Alors que les forfaits pour mobiles se sont simplifiés dans le temps, ce n’est pas le cas des box. Mais heureusement, il y a quelques acteurs qui font de vrais efforts. C’est le cas de RED by SFR – ou de sa maison-mère SFR qui ont tous deux des offres transparentes et compétitives.

Ci-dessous, nous allons vous présenter chacune des deux box internet. Avec RED by SFR, vous avez un maximum de souplesse (aucun engagement) et un prix à la carte. Chez SFR, c’est une offre (imbattable) au niveau du coût que vous pouvez retrouver pendant quelques jours. On voit un tel prix qu’une seule fois par an. C’est le moment de faire de belles économies et de baisser sa facture de manière significative.

SFR, la box internet à 10 euros

Honnêtement, dans la dernière année, on n’a pas vu une offre aussi généreuse que celle de SFR. Sa box internet de base tombe à 10€ par mois au lieu de 38€ (soit 74% de réduction immédiate) pendant la première année. C’est tout bonnement extraordinaire, aucun FAI n’offre un tarif aussi compétitif en ce moment. Ce prix est bien en dessous de tous les acteurs du marché, y compris RED by SFR (qui est pourtant la filiale low-cost du groupe).

En l’occurrence, cette box internet inclut la Fibre avec le haut débit (500 mb/s en téléchargement), les appels illimités vers les fixes et même 160 chaines TV (avec un décodeur). C’est bien plus premium que tous ses rivaux dont la box de base se cantonne à un débit de 200 Mb/s en téléchargement et qui fait abstraction de l’offre TV. Cette offre spéciale « Welcome Back » pour le déconfinement fait vraiment du bien, c’est l’heure de faire des économies.

Voir l’offre SFR

Comme vous pouvez le lire sur le site de SFR, cette box internet à prix cassé voit sa promotion expirer le 8 juin 2020 déjà. Il vous reste encore quelques jours pour faire votre choix, mais ne tardez pas trop. Sur la première année, c’est plus de 300 euros d’économies que vous pouvez réaliser. Sachez par ailleurs qu’il faut s’engager sur 12 mois. Par chance, ces 12 mois sont à prix barré (10€ par mois) donc vous n’avez aucun risque. Et même si vous voulez résilier quand le prix remonte, vous ne serez pas bloqué.

A noter que SFR s’engage à rembourser aussi jusqu’à 100€ de frais de résiliation chez votre ancien FAI. Autrement dit, même si cela vous coûte quelque chose de résilier votre box internet actuelle, votre nouvel opérateur prendra en charge une bonne partie du coût. On notera aussi que l’offre ADSL (pour ceux qui ne sont pas éligibles à la fibre) est aussi au prix de 10€ par mois durant un an. Au delà, la box internet ADSL passe alors à 33€ par mois.

RED by SFR, une offre à long terme

C’est le comble : RED by SFR, qui est pourtant la filiale low-cost de SFR, n’est pas aussi compétitive que SFR sur la box internet. Cela dit, si vous regardez cela à long terme, RED by SFR se place devant sa maison-mère. La différence est que SFR fait grimper ses tarifs au bout de 12 mois pour passer son offre SFR Fibre à 38€ par mois.

Chez RED by SFR, il y a actuellement aussi une très belle offre sur la box internet. C’est clairement la deuxième meilleure offre du marché (et c’est une coïncidence que ce soit chez le même groupe télécom). Elle inclut la fibre et le très haut débit (1 Gb/s en téléchargement) et les appels illimités vers les fixes et mobiles pour 23€ par mois (au lieu de 36€). A cela, le premier mois est gratuit.

Donc certes, elle n’est pas aussi accessible que l’offre de SFR mais il y a plusieurs choses à prendre en compte. Tout d’abord, en souscrivant à cette box internet, on n’est pas engagé avec RED by SFR (même durant la première année). Ensuite, le tarif restera figé à 23€ par mois – même au delà des 12 premiers mois. Cela sera donc moins cher que l’offre SFR sur le plus long terme. Enfin, la box TV n’est pas incluse : si vous ne regardez pas a TV, vous ne payez pas pour rien. Sachez que pour avoir 35 chaines TV, il faudra rajouter 2€ chaque mois.

Pour découvrir la box internet RED by SFR, c’est par ici :

Voir l’offre RED by SFR

Que ce soit chez RED by SFR ou chez SFR, le réseau et la qualité seront exactement les mêmes pour ces deux box internet. En revanche, là où les deux offres sont différentes, c’est sur le support client. SFR permet à ses clients de venir obtenir de l’aide dans les boutiques physiques et elle leur offre une assistance premium en ligne. Chez RED by SFR, l’assistance est plus basique – mais cela ne devrait pas poser de problème. Quand on regarde le prix au bout de la première année (et le fait qu’il n’y ait pas d’engagement), cette box internet vaut vraiment le coup.