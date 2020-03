Box internet : des prix cassés partout, une réponse à la crise ? 🔥

Voici quelques années que le secteur des forfaits mobiles a décidé de devenir plus transparent avec ses clients. Pourtant, ce n’est pas encore le cas en ce qui concerne les box internet. Ce qui est paradoxale, c’est que les opérateurs de box internet sont souvent les mêmes que ceux des forfaits mobiles, de ce fait il ne serait pas étonnant que cette transparence débarquent sur ce marché. Voici les meilleures offres à retrouver ce dimanche.

Ces derniers temps, les offres de box internet ont évolué, tout comme les forfaits mobiles. Quel que soit le marché, RED by SFR continuent de faire avancer les choses en proposant notamment des forfaits plus accessibles, sans engagement sur la durée. Les rivaux ont eu du mal à s’adapter à ce nouveau modèle. Cependant l’un d’entre eux s’est montré assez réactif, il s’agit de Bouygues Telecom.

Voir l’offre RED by SFR

RED by SFR, la box Internet, simple et efficace

Comme pour son forfait mobile, RED by SFR a mis en place une offre sans engagement de durée pour son offre box internet. En plus de ce premier avantage, le tarif de cette box est également garanti à vie. RED by SFR assure que vous n’aurez pas de surprise sur votre facture dans les mois à venir. Si vous optez pour cette promotion, le prix n’évoluera jamais à l’avenir. C’est grâce à cette multitude d’avantages que l’opérateur télécom RED by SFR est parvenu à se faire une place de choix sur ce marché ultra concurrentiel.

Pour réaliser les meilleures économies, l’offre unique sur la box internet RED by SFR est celle qui est préconisée. Nous sommes près à parier que cette dernière vous reviendra moins cher que votre abonnement actuel. En ce dimanche, l’offre est à 23 euros par mois pour la fibre en très haut débit avec 1 Gb/s en téléchargement, 500 Mb/s en envoi ainsi que les appels illimités vers les fixes et les mobiles en France. Si vous n’êtes pas éligible à la fibre, cette box internet existe également en version ADSL pour seulement 16 euros par mois. Quelle que soit votre situation, RED by SFR offre le premier mois.

En temps normal, cet abonnement est à 33 euros par mois, cette offre vous permet donc de réaliser une belle économie de 10 euros mensuel. On ne vous le dira jamais assez, même en promotion cet abonnement ne nécessite aucun engagement et son prix est garanti à vie. Cela signifie que vous pouvez quitter l’opérateur quand vous voulez sans aucun problème. RED by SFR vous propose des options payantes, mais vous serez dans vos droits de les refuser pour garder le meilleur tarif du marché.

Ces options payantes vous permettent notamment d’ajouter des chaines à votre décodeur. Pour seulement 2 euros par mois vous pouvez avoir accès à 35 chaines supplémentaires. Pour accéder à 100 chaines, il faudra ajouter 5 euros par mois. Mais comme nous l’avons expliqué plus haut, il ne s’agit que d’options, rien ne vous oblige à les utiliser.

Attention, la réduction sur la box Internet de RED by SFR se finit bientôt :

Voir l’offre RED by SFR

Bouygues Telecom : non pas une, mais 3 offres au top

RED by SFR présente une excellente offre, c’est vrai. Cependant, l’opérateur Bouygues Telecom se montre extrêmement compétitif et notamment avec ces promotions sur trois de ses box internet. En plus de profiter des nombreux avantages vendus avec cette offre, vous pouvez également compter sur la qualité de service venant d’un opérateur traditionnel. Parmi ces trois offres, il y en aura forcément une qui devrait vous convenir.

Contrairement à RED by SFR, Bouygues Telecom ne présente pas qu’une promotion mais bien trois qui concernent trois abonnements avec des fonctionnalités respectives. Bbox Fit, la première box revient à 14,99 euros par mois pour le haut débit (200 Mb/s en téléchargement) et aux appels illimités vers les fixes pour 14,99 euros par mois. Une fois les 12 premiers mois écoulés, l’offre revient à 26,99 euros mensuel. L’engagement auprès de Bouygues Telecom dure un an.

La deuxième box Internet du nom de Bbox Must coûte 19,99 euros par mois pour le très haut débit (500 Mb/s en téléchargement), les appels illimités vers les mobiles et les fixes ainsi que 180 chaînes TV. Comme l’engagement, le tarif est valable pendant un an puis il passe à 34 euros par mois.

La troisième offre box Internet baptisée Ultym revient à 24,99 euros par mois pour le très haut débit (1 Gb/s en téléchargement), les appels illimités vers les mobiles et les fixes, le décodeur 4K avec 180 chaînes, le bouquet presse LeKiosk ainsi qu’une option supplémentaire au choix. Une fois de plus, ce tarif est valable un an suite à quoi il passe à 41 euros par mois. L’engagement est aussi d’un an.

En détaillant ces 3 offres en promotions, Bouygues Telecom joue la carte de la transparence avec ses utilisateurs. De plus, grâce à son statut d’opérateur historique, Bouygues Telecom bénéficie d’une confiance sans faille de la part de ses clients, ce qui est extrêmement recherché chez les nouveaux clients. Cependant, il est aussi possible que vous soyez à la recherche de simplicité, dans ce cas la box Internet de RED by SFR est faite pour vous et vous permettra de réaliser de vraies économies, principalement sur le long terme.

Autre différence, les offres Bouygues Telecom ne sont pas garanties à vie, l’engagement ne dure qu’un an. Cela vous laisse tout de même le temps de vous retourner et d’aller voir ailleurs avant que le prix augmente. Chez RED by SFR, la question ne se pose pas, car les prix sont assurés pour la vie.

Voici les trois box Internet de Bouygues Telecom :

Voir l’offre Bouygues Telecom