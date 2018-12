Box internet : RED by SFR, Sosh ou Bouygues, qui choisir ? 🔥

Les fournisseurs d’accès internet (FAI) ont proposĂ© de belles promotions sur leurs box internet durant les dernières semaines. Ces box sont Ă©quipĂ©es de plus ou moins de services, et il faut donc ĂŞtre vigilant quand on y souscrit ou lorsqu’on les compare. Pour vous faciliter la tâche, nous avons listĂ© les diffĂ©rentes offres les plus compĂ©titives ci-dessous avec les diffĂ©rents services qui sont inclus dans chaque cas.

Difficile de dire quelle box internet est la meilleure car les offres sont sensiblement différentes et répondent à des profils très différents. Néanmoins, certains FAI se distinguent pour leur flexibilité, et pour leurs tarifs.

RED by SFR offre une box internet « à la carte »

Que ce soit pour les forfaits ou les box internet, RED by SFR a voulu simplifier l’expĂ©rience client. En l’occurrence, pour sa box internet, il propose un pack de base ainsi que des options qui peuvent ĂŞtre ensuite rajoutĂ©es moyennant un supplĂ©ment. Cela rend l’offre très simple, et chacun pourra payer les services qu’il souhaite avoir. Mieux encore, cette box internet est sans engagement – un vrai luxe. Au niveau des tarifs, RED by SFR est parmi les (voire LE) plus compĂ©titifs.

En ce moment, la box internet RED by SFR est en promotion par rapport Ă tous les services qu’elle offre : elle inclut une connexion avec la Fibre avec un très haut dĂ©bit de 1 GB/s en tĂ©lĂ©chargement et 200 MB/s en envoi (une option THD qui est facturĂ©e 5€ par mois en temps normals), ainsi que les appels vers les fixes et les mobiles (facturĂ© en temps normal 5€ par mois) pour seulement 20€ par mois. C’est donc plus de 33% de remise sur cette box internet RED by SFR qui sont offerts Ă quelques semaines de NoĂ«l.

Pour ceux qui veulent rajouter la tĂ©lĂ©vision Ă cette offre, il est possible de souscrire Ă 27 chaĂ®nes pour 2€ par mois, ou 100 chaĂ®nes pour 4€ par mois. Cela inclut aussi le dĂ©codeur en location, sans frais supplĂ©mentaire. Au niveau des tarifs, RED by SFR est loin devant les autres, d’autant plus que ce tarif est valable Ă vie, et qu’il n’est pas amenĂ© Ă Ă©voluer au bout d’un an.

A noter qu’une version ADSL de la box RED by SFR est disponible pour 15€ par mois.

Vous pouvez consulter cette offre ici :

Voir l’offre RED by SFR

Sosh en réduction la première année

Sosh est la marque en ligne de Orange, et les tarifs sont donc beaucoup plus accessibles car tout se passe sur internet. En l’occurrence, le FAI propose en ce moment une belle promotion sur sa box internet, bien que celle-ci ne soit valable que pour la première annĂ©e. Heureusement, il n’y a aucun engagement chez lui, et cela permet ainsi au client de rĂ©silier s’il n’est plus satisfait du service.

En l’occurrence, l’offre de box internet Sosh est disponible jusqu’au 12 dĂ©cembre, et elle inclut le haut dĂ©bit (300 MB/s en tĂ©lĂ©chargement et en envoi), les appels illimitĂ©s vers les fixes (et vers les mobiles moyennant 5€ par mois) ainsi que l’application Orange TV pour 14,99€ par mois. Cette application TV n’est disponible que sur smartphone, tablette et ordinateur. Pour ceux qui voudront l’avoir sur leur tĂ©lĂ©vision, il faudra rajouter 5€ par mois pour obtenir le dĂ©codeur et 170 chaĂ®nes TV.

Cette box internet Sosh est disponible à ce tarif préférentiel pendant 12 mois, après quoi le tarif normal entre en vigueur. Il faudra dès lors compter sur un budget de 29,99€ par mois pour obtenir les mêmes services. Evidemment, cette offre est absolument convaincante sur la première année. Par la suite, elle se positionne davantage dans la moyenne du marché. Mais encore une fois, elle est sans engagement, ce qui laisse toujours le choix final au client.

Voir l’offre Sosh

Bouygues sépare son offre en 3 Bbox

Bouygues Telecom est un fournisseur d’accès internet beaucoup plus traditionnel que les deux prĂ©sentĂ©s ci-dessus, et il propose 3 diffĂ©rentes box internet pour ses clients. Si elles impliquent toutes qu’il faille s’engager sur une annĂ©e (12 mois), on apprĂ©ciera au moins que cette première annĂ©e bĂ©nĂ©ficie d’un tarif avantageux. A la suite de ça, le client peut toujours choisir de rĂ©silier sans frais s’il n’est plus satisfait du rapport qualitĂ© prix. Au niveau des box internet Bouygues Telecom, on en retrouve 3 : la Bbox Fit, la Must et la Ultym – qui est la plus complète des trois.

Ci-dessous, un détail de chaque offre de box Bouygues :

La Bbox Fit est la box internet entrĂ©e de gamme de l’opĂ©rateur. En l’occurrence, elle n’inclut pas la Fibre mais seulement l’ADSL avec un dĂ©bit qui est donc aussi beaucoup plus restreint. A cela, l’offre rajoute les appels illimitĂ©s vers les fixes. Cette offre est disponible pour 12,99€ pendant la première annĂ©e, puis 22,99€ par la suite.

La deuxième box internet en promotion est la Bbox Must. Celle-ci est équipée de la Fibre avec un débit de 500 MB/s en téléchargement et 200 MB/s en envoi. A cela, le client bénéficie des appels illimités vers les fixes et les mobiles en France, ainsi que 180 chaînes TV. Le tout est disponible pour 17,99€ pendant la première année, puis 32,99€ par la suite. Une option BeIn Sport à 5€ par mois pendant 12 mois est disponible.

La Bbox Ultym est la plus complète des box internet de Bouygues Telecom, mais c’est aussi la plus chère. En l’occurrence, elle inclut le très haut dĂ©bit avec 1 GB/s en tĂ©lĂ©chargement et 250 MB/s en envoi, ainsi que les appels illimitĂ©s vers les fixes et mobiles, un dĂ©codeur TV 4K, 180 chaĂ®nes TV, un rĂ©pĂ©teur de Wi-Fi, 1000 journaux gratuits et un bonus au choix. Le tout est disponible pour 24,99€ par mois la première annĂ©e, puis 39,99€ par mois ensuite.

Voir l’offre Bouygues