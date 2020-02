Box internet : le Très Haut Débit à prix cassé, ça vous plait ? 🔥

Il y a quelques années, le marché des forfaits était aussi opaque que celui des box internet aujourd’hui. Heureusement, il y a des acteurs comme RED by SFR qui font de réels efforts pour apporter davantage de transparence sur ce produit qui est en apparence assez compliqué à maîtriser.

Voir l’offre RED by SFR

Avec une box internet sans engagement, un prix garanti à vie et des fonctionnalités « à la carte », cette solution sera idéale pour ceux qui ne veulent pas se complexifier la tâche. Pour ceux qui préfèrent opter pour un opérateur traditionnel, l’opérateur SFR fait lui aussi une jolie promotion.

Une box internet qui est sans engagement

En plus d’offrir une forte promotion sur sa box internet, RED by SFR a l’avantage d’être le fournisseur d’accès internet le plus souple du marché. Sur les conditions autour de son offre, il n’y a pas meilleur. En l’occurrence, il vous propose jusqu’à 100€ de remboursement sur vos frais de résiliations. Ensuite, sa box internet est sans engagement de durée : vous pouvez donc résilier à tout moment, même dans la première année. Cette flexibilité, on ne la retrouve nulle part ailleurs.

De plus, la promotion qui est mise en avant par le fournisseur RED by SFR en ce moment n’est pas limitée à la première année – comme tous les autres fournisseurs le font. Ici, c’est un prix barré qui est garanti à vie. Aussi longtemps que le client reste chez lui, le prix ne changera pas. Ponctuellement, il peut proposer des options en plus, mais ce sera toujours facultatif.

Pour en venir maintenant aux détails de cette box internet à prix réduit, elle permet d’avoir la fibre avec le haut débit (300 Mb/s en téléchargement et en envoi) et tous les appels illimités vers les fixes et les mobiles en France pour 23€ par mois. A cela, le client peut ensuite choisir ou non de rajouter une option « Débit + » (pour avoir un débit descendant jusqu’à 1 Gb/s), ou encore une option TV.

Si vous avez besoin d’un boitier pour votre téléviseur, RED by SFR vous offre deux possibilités. Soit vous optez pour 35 chaines moyennant une cotisation de 2€ par mois, soit vous optez pour 100 chaines TV (5€). Dans ce cas-là, votre abonnement box internet + boitier TV vous coûtera donc à 28€ tous les mois. Si vous n’êtes pas éligible à la fibre, une option ADSL est disponible pour 16€ par mois.

Avec ces prix, le fournisseur d’accès internet est le plus compétitif sur le long terme. Il vous suffit seulement de faire le comparatif entre votre box internet actuelle et la promesse qui est faite par RED by SFR. Mais attention, cette promotion n’est pas éternelle. Elle est valable jusqu’au 24 février, il ne reste donc plus que quelques heures pour en profiter.

Pour accéder à cette box internet, c’est par ici :

Voir l’offre RED by SFR

SFR et sa triple offre de box internet

RED by SFR n’est pas le seul à offrir une promotion sur sa box internet. L’opérateur virtuel voit sa maison mère SFR offrir elle aussi des offres spéciales. Les deux entrent en concurrence sur ce produit – mais la cible n’est pas exactement la même. Si RED by SFR est un opérateur uniquement en ligne, SFR possède aussi des boutiques – ce qui facilite le support client par exemple.

Pour ceux qui veulent ce niveau de confort – mais qui en contrepartie doivent payer un peu plus, l’offre de SFR est intéressante. Attention, en prenant une box internet chez ce dernier, il faut savoir que l’on s’engage au minimum sur une année, et que le tarif en promotion est limité aux 12 premiers mois. Si cela ne vous fait pas peur, c’est le moment pour en profiter.

Pour commencer, la box internet de base chez SFR s’appelle Fibre. Elle vient avec la fibre (500 Mb/s), les appels illimités vers les fixes, 160 chaines TV et 10 Go de stockage dans le Cloud pour 19€ par mois pendant un an (période où le client est engagé). Au delà, SFR fait grimper le prix à 38€ par mois. C’est aujourd’hui la box internet la plus populaire de la gamme de l’opérateur.

Pour la box internet SFR Fibre Power, c’est le très haut débit (1 Gb/s), les appels vers les fixes et les mobiles, 200 chaines TV avec un décodeur 4K et 100 Go de stockage qui sont au prix de 29€ par mois pendant un an. Au delà, le prix grimpe à 45€ par mois – mais le client n’est alors plus engagé sur la durée. S’il ne trouve plus que c’est un bon compromis, il peut résilier facilement.

Enfin, la box internet la plus haut de gamme n’est autre que la SFR Fibre Premium. Pour ceux qui ont prévu d’en profiter jusqu’au bout, c’est le top. Elle offre la fibre (1 Gb/s), les appels illimités vers tous les fixes et les mobiles, 200 chaines TV avec le décodeur 4K, 1 To de stockage dans le Cloud et quelques bonus pour 39€ par mois. Pendant la première année, le client est aussi engagé. Au delà, le prix monte à 53€ par mois.

Sur le court terme, l’offre de box internet SFR est très compétitive. En revanche, au delà de la première année, le prix peut grimper très haut. RED by SFR a l’avantage de rester toujours au même tarif – un tarif qui est très contenu et compétitif. C’est maintenant à vous de choisir quel opérateur internet vous plait le mieux, en sachant que les deux offrent une qualité de réseau similaire.

Pour voir la box internet de SFR, c’est par ici :

Voir les offres SFR