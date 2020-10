Box internet : 2 pépites pour diviser sa facture drastiquement

Maintenant que la rentrée est passée et qu’on prend le rythme, pourquoi ne pas chercher à réaliser des économies ? Changer de box internet est typiquement le genre de projet que l’on repousse, mais qui peut vous faire sensiblement baisser votre facture.

En ce moment, il y a deux opérations qui font vraiment les yeux doux à leurs (futurs) clients. RED by SFR et Bouygues Telecom se montrent très généreux avec des offres convaincantes sur leur box internet. Attention, Bouygues Telecom l’a annoncé : son deal éclair sur la Bbox Must expirera ce dimanche soir à minuit. RED by SFR maintient son offre jusqu’à lundi soir.

Bouygues Telecom : la Bboxt Must est pépite

Bouygues Telecom propose de loin la meilleure offre du marché avec la Bbox Must. Cette box internet bénéficie d’une réduction choc pour les 12 premiers mois suivants la souscription. Si vous voulez faire de belles économies, c’est le moment d’y aller. Par rapport au prix habituel, c’est 60% de remise immédiate que propose le FAI. Attention, elle expire déjà ce dimanche soir à minuit.

La box internet en question (Bbox Must) permet d’avoir la fibre avec le très haut débit (1 Gb/s en téléchargement), les appels illimités (fixes et mobiles) ainsi que 180 chaines TV et un décodeur 4K pour 14,99€ par mois. Cette offre triple-play à mini prix ne dure plus que quelques heures, nous vous invitons à vraiment foncer. L’opérateur la maintenait depuis deux semaines, elle se termine dimanche soir.

Pour bénéficier de ce prix réduit, il faudra d’abord être nouveau client chez Bouygues Telecom. Ensuite, il faut savoir que la box internet exige un minimum de 12 mois d’engagement. Heureusement, sur cette période, c’est le plus mini prix (14,99€ par mois) qui vous sera facturé. Au delà, le prix classique sera à nouveau facturé. Sur la première année, vous pouvez donc faire une économie de 264€.

Outre la Bbox Must, Bouygues Teleocm propose deux autres box internet : la Bbox Fit et la Bbox Ultym. La Bbox Fit n’a pas de réel intérêt puisqu’elle est aussi à 14,99€ (comme la Bbox Must en promotion) mais elle a des caractéristiques moins bonnes. En revanche, la version Ultym peut s’avérer pertinente.

Sur la première année, vous aurez la fibre et le très haut débit (1 Gb/s en téléchargement,) les appels illimités (fixes et mobiles), 180 chaines TV avec un décodeur 4K, un bouquet presse et un bonus pour 27,99€ par mois. Au delà, il faudra compter 45,99€ par mois pour la même box internet. A tout instant, vous pouvez solliciter l’aide de conseillers dans les boutiques Bouygues Telecom pour tous les produits.

Dernière offre chez Bouygues Telecom, le pack Bbox Smart TV. Comme son nom le laisse deviner, la Bbox Smart TV est une formule qui combine une box internet avec un téléviseur. En l’occurrence, pour 49 euros seulement, vous pouvez prétendre à un téléviseur 4K Smart TV du coréen Samsung. Il faudra en parallèle souscrire à une box avec un engagement sur 24 mois.

RED by SFR, une box internet « facile »

Engagement, prix qui évolue après un an, multiplicité des offres, RED by SFR a voulu mettre tout ça de côté. La marque du groupe Altice a simplifié au maximum la box internet pour qu’elle devienne compréhensible et accessible pour tous. Au delà de la simplicité de sa formule, c’est aussi son tarif qui est ultra convaincant. Ce n’est pas une surprise si elle figure parmi les meilleures box internet du moment.

Pour en venir directement à cette RED Box en promotion, elle inclut la fibre avec le très haut débit (1 Gb/s en téléchargement) et les appels illimités (fixes et mobiles) pour 23€ par mois. Pour ceux qui veulent, une option TV avec 35 chaines est au prix de 2€ par mois (et une autre à 4€ pour 100 chaines TV). Il n’y a qu’une seule box internet, RED by SFR simplifie au maximum la lecture.

Pourquoi est-ce qu’elle est aussi populaire ? Tout d’abord, parce qu’elle est sans engagement. Le client peut donc résilier après 3 mois s’il a une contrainte. Ensuite, parce qu’elle est transparente sur les prix. Ils n’ont pas vocation à doubler (ou tripler) après un an comme le font les FAI de base. RED by SFR s’engage à ce que le prix reste stable.

Quelle box internet prendre ?

Si la Bbox Must est clairement notre préférée du moment, la box internet de RED by SFR est le choix du confort. Sur la première année, la Bbox Must (mais aussi la Bbox Ultym) sont vraiment les plus convaincantes du marché. Cela dit, leur prix augmente après un an… et c’est là que RED by SFR devient plus pertinent. Libre à vous de choisir votre stratégie – entre prix et confort.

Au niveau du réseau, Bouygues Telecom et RED by SFR seront globalement au même niveau. Sur le support client, petit avantage à Bouygues Telecom qui vous permettra de bénéficier d’une aide en ligne / téléphonique et d’un support en magasin. Ça n’est pas le cas de RED by SFR, qui vous proposera seulement de l’assistance dématérialisée. Cela dit, compte tenu du prix sur le long terme, il faut savoir faire un compromis.