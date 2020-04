Box internet : les meilleures offres du week-end (dont 1 Gb/s à prix cassé)

Si vous avez l’intention de faire des économies dans votre budget, la box internet est un produit qui peut largement être optimisé. Ces box sont souvent très opaques et elles viennent avec un engagement et des prix qui ne cessent de grimper avec le temps. RED by SFR a révolutionné le marché pendant ce confinement, et son offre actuelle risque fort de vous faire réfléchir !

La box internet qui change votre confinement

RED by SFR a été l’un des acteurs majeurs de l’évolution du marché des forfaits mobiles, depuis sa création en 2011. Elle en a fait de même avec les box internet, avec des offres beaucoup plus transparentes que les acteurs traditionnels sur le marché. Si vous en avez marre de payer une fortune pour votre connexion internet, et que vous voulez davantage de flexibilité, cette offre éclair qui se termine ce week-end devrait vous réjouir.

La box internet de RED by SFR bénéficie d’une très belle promotion qui permet de réduire son prix – et gonfler ses capacités. En l’occurrence, cette dernière vient avec la Fibre et le Très Haut Débit (1 Gb/s en téléchargement et 500 Mb/s en envoi) et tous les appels vers les fixes et mobiles en illimité (en France) pour 23€ par mois. Comparez ce prix avec votre offre actuelle, vous allez être choqué ! Par rapport au coût normal de la box internet, hors promotion, c’est donc plus de 30% d’économie immédiate (33€ en temps normal). Par défaut, RED by SFR est déjà considéré comme le moins cher du marché, il passe donc un niveau encore en dessous pendant ce confinement. Si vous aviez l’intention de changer, il ne faut plus hésiter. En bonus, et jusqu’au 27 avril, le premier mois est offert. Vous pouvez la découvrir ici : Voir l’offre RED by SFR

Avec sa box internet, RED by SFR avait l’intention de faire une offre « à la carte ». Avec son offre spéciale actuelle, elle intègre quasiment toutes les options (qui sont disponibles en temps normal moyennant un supplément) dans son abonnement, sans surcoût. Seule l’option TV peut encore être ajoutée. Si vous voulez un décodeur avec 35 chaines TV, il faut compter 2€ en plus tous les mois. L’option avec 100 chaines TV est au prix de 4€ par mois.

Si vous doutiez encore de cette box internet, cet argument devrait vous convaincre : elle est sans engagement de durée, ce qui va à l’encontre de toutes les offres de ses concurrents. Vous pouvez donc résilier à tout moment, sans préavis. La RED Box est également connue pour avoir un prix garanti à vie, ce qui vous assure d’un coût constant à travers le temps.

Si RED by SFR parvient à casser autant le prix d’une box internet, c’est parce qu’il s’agit d’un service dématérialisé. Autrement dit, il n’est pas possible de se rendre dans une agence physique (comme chez un opérateur traditionnel), tout le support est en ligne. Cela dit, le coût de la RED Box est quasiment deux fois moins cher qu’une box équivalente chez un FAI classique, cela vaut donc le coup d’y réfléchir un peu.

Bouygues Telecom, une alternative traditionnelle

Pour ceux qui privilégient un opérateur traditionnel, qui leur permettra d’obtenir du soutien dans une boutique physique, Bouygues Telecom est la solution. Sur ces quelques semaines de confinement, il a été très actif en multipliant les très belles offres pour les français. Si vous aviez l’intention de prendre une nouvelle box internet pour obtenir un meilleur réseau, c’est le moment d’en profiter : les 3 « Bbox » sont en promotion.

S’il fallait vous recommander une box internet chez Bouygues Telecom, le prix de la Bbox Ultym pendant la première année est imbattable. Cela dit, au delà de cette période, le tarif monte en flèche et il s’avère bien moins compétitif que la box internet de RED by SFR par exemple. Si vous avez un usage modéré d’internet (même si vous regardez quelques films en streaming), la version Bbox Fit conviendra déjà très bien. C’est d’ailleurs la plus populaire chez Bouygues Telecom.

Voici les box Internet chez Bouygues Telecom :

