Box internet : les meilleures promos actuelles chez Bouygues, RED et Free 🔴

Les réductions Box internet chez RED by SFR

Comme pour ses forfaits mobiles, RED by SFR est très agressif sur les tarifs de ses box internet. Jusqu’au 5 novembre, le fournisseur d’accès propose une offre Fibre Ă 20€ par mois pour sa box internet. Elle donne accès Ă un dĂ©bit de 1 GB/s en download et 200 MB/s en upload. Si votre foyer n’est pas raccordĂ© Ă la Fibre, l’offre ADSL est disponible Ă 15€ par mois.

Le dĂ©bit n’est pas la seule chose Ă regarder lors de l’achat d’une box internet et les options complĂ©mentaires sont importantes. L’offre RED by SFR inclut Ă©galement les appels en illimitĂ© vers des fixes en France et vers plus de 100 destinations Ă travers l’Europe. Point important, il n’y a pas de frais de location pour le boĂ®tier. En fonction de vos besoins, voici les tarifs des options chez RED :

Les appels vers mobiles en illimité pour 5€ par mois

La location du décodeur TV et 27 chaînes pour 2€ par mois

La location du décodeur TV + 100 chaînes pour 4€ par mois

La box internet RED by SFR est sans engagement, vous pouvez donc rĂ©silier Ă tout moment votre abonnement. RED by SFR est aujourd’hui l’offre la plus compĂ©titive et la plus simple Ă comprendre.

Les promotions chez Free

Ă€ quelques jours de la Freebox V7, Free propose des belles rĂ©ductions sur ses Freebox. L’offre d’entrĂ©e de gamme porte sur la Freebox Crystal (ADSL2+) et inclut les appels illimitĂ©s vers les fixes de 110 destinations pour 9,99€ par mois. L’engagement est d’un an, et le tarif passe ensuite Ă 24,99€ par mois.

La Freebox Crystal est aussi en promotion avec une offre Fibre (dĂ©bit de 1GB/s en down et 200 MB/s en up) + appels illimitĂ©s vers les fixes de 110 destinations + 220 chaĂ®nes incluses pour 14,99€ par mois pendant un an. L’engagement est d’un an et le tarif passe ensuite Ă 34,99€ par mois. La Freebox Crystal est compatible 4K.

La plus grosse offre est la Freebox RĂ©volution Ă 19,99€ par mois pendant un an puis 44,99€ par mois. Elle offre les mĂŞmes options que la Freebox Crystal en y ajoutant 50 chaĂ®nes supplĂ©mentaires + les chaĂ®nes TV by Canal Panorama et l’application MyCanal. Elle embarque aussi un lecteur Bluray et le Replay. L’engagement est aussi d’un an.

Trois offres sur les Bbox chez Bouygues

Les forfaits Bouygues sont un peu plus complexes, mais restent compréhensibles. Vous avez le choix entre les forfaits mobiles + box ou box seule. Voici les trois offres les plus intéressantes actuellement sur le Bbox Bouygues :

La Bbox Fit est une box internet ADSL (sans la TV). On la retrouve en rĂ©duction pour la première annĂ©e Ă 12,99€ par mois (elle n’inclut pas la Fibre). Attention, au bout d’un an prix passe ensuite Ă 22,99€ par mois. Il y a aussi une pĂ©riode d’engagement de 12 mois minimum. Elle inclut les appels illimitĂ©s vers les fixes en France et plus de 110 pays.

La Bbox Must est une offre Box incluant internet (Fibre), la TV et la tĂ©lĂ©phonie. L’offre comporte un dĂ©bit Fibre optique (jusqu’Ă 500 MB/s en tĂ©lĂ©chargement et 200 MB/s en envoi). Une offre similaire pour ADSL et la VDSL est disponible pour ceux qui ne seraient pas Ă©ligibles. L’offre Bbox Must inclut des appels illimitĂ©s vers les mobiles en France et vers les fixes en France et vers 110 destinations. L’offre TV est assez intĂ©ressante avec 180 chaĂ®nes. Le tout est vendu pour 17,99€ pendant les 12 premiers mois, puis le tarif pour la box internet passe ensuite Ă 32,99€ par mois. LĂ aussi l’engagement minimal est de 12 mois.

La Box Ultym est la plus puissante de toutes les box internet de Bouygues. Pour 24,99€ par mois pendant les 12 premiers mois (pour 39,99€ par mois), le client bĂ©nĂ©ficie d’un dĂ©bit internet Fibre de 1 GB/s en tĂ©lĂ©chargement et 250 MB/s, un rĂ©pĂ©teur de Wi-Fi pour la maison, les appels illimitĂ©s vers les mobiles en France, et vers les fixes en France et vers 110 destinations. Pour la TV, le dĂ©codeur offre du contenu en 4K, et un accès Ă plus de 180 chaĂ®nes. Les clients bĂ©nĂ©ficient d’un bonus au choix (Start By Canal, Bouquet TV Bbox Jeunesse, Payzer ou ClĂ© 4G), et d’un accès Ă plus de 1000 journaux et magazines en illimitĂ©.

