Box internet : marre de votre opérateur ? Ces 3 offres spéciales à saisir d’urgence

Trouver une box internet, ce n’est pas si facile. Alors que de son côté le marché du forfait mobile a gagné en simplicité et en transparence, mais ce n’est toujours pas le cas de celui des box. Mais en 2020, la plupart des FAI commencent à simplifier leurs offres, avec de plus en plus de sans engagement. Aujourd’hui, trois offres se démarquent chez RED by SFR, Bouygues Telecom mais aussi Free avec sa toute nouvelle Freebox Pop.

Notre sélection du jour comprend trois offres qui permettent de profiter des box Internet à petit prix. Chez Free, c’est les caractéristiques ultra avancées de la Freebox Pop qui en font l’offre du moment. Chez RED by SFR, vous trouver une formule unique très transparente et accessible. L’offre est sans engagement et vient avec des options qui permettent de créer son abonnement personnalisé. De l’autre, Bouygues Telecom fait office d’opérateur plus classique —ce qui peut être rassurant, tout en présentant des prix raisonnables.

Découvrir la Freebox Pop

Freebox Pop : puissance et petit prix

Free a fait sa renommée en révolutionnant l’internet dégroupé, puis le marché du forfait mobile, en présentant la première offre sans engagement. Pour ses box internet, la toute nouvelle Freebox Pop est bien partie pour être une nouvelle référence sur le marché. Premier atout, elle est sans engagement, vous pouvez donc vous désabonner à tout moment. Difficile de faire plus clair et transparent. Autre force, elle propose des fonctionnalités haut de gamme, et est arrivée pour durer dans le temps.

Aujourd’hui, la box Internet Freebox Pop inclut la fibre et le très haut débit (5 Gb/s en téléchargement) et les appels illimités vers les fixes et mobiles pour 29,99 euros par mois au lieu de 39,99 euros. Dès souscription, vous économisez donc pendant un an sur le tarif classique de cette box.

Pour découvrir la box internet Freebox Pop, c’est par ici :

Voir l’offre Free

Si elle n’est pas chère et sans engagement, le prix n’est pas le seul avantage de cette Freebox Pop. Elle est également livrée avec des répéteurs Wi-Fi qui vont sensiblement améliorer la stabilité de votre réseau sans-fil. Avec sa nouvelle box, Free a aussi négocié avec la Ligue 1 pour proposer gratuitement 100% des temps forts des matchs dès la saison 2020-2021. Le multimédia est à l’honneur et le nouveau Freebox Player Pop est tout simplement ce qui se fait de mieux aujourd’hui sur le marché des box internet, avec 200 chaînes disponibles dans l’offre de base, et des accès direct à Netflix, Prime Vidéo ou encore Google Assistant.

Mais Free frappe encore plus fort si vous cherchez à changer de forfait mobile. Tous les abonnés à la Freebox Pop ont droit au forfait illimité en 4G+ pour seulement 9,99 euros par mois, qu’ils soient déjà clients mobiles ou non. Quand Free parle d’illimité, ça l’est vraiment, puisqu’il n’y a pas de plafond de consommation de données. Et le tarif est garanti à vie ! Seul bémol, les 49€ de frais d’installation.

RED by SFR, une Box Internet simple

Il n’aura fallu que quelques années à RED by SFR pour s’imposer sur le marché des box Internet comme sur celui des forfaits mobiles. Et pour cause, l’opérateur a l’avantage de proposer une formule dotée de gros atouts lors du choix d’une nouvelle formule. Outre le fait d’avoir rendu le marché plus transparent avec ses offres, il affiche une formule lisible et claire —le tout à prix mini. Il y a de grandes chances que le FAI vous permette de réaliser des économies intéressantes.

Aujourd’hui, la box Internet de RED by SFR inclut la fibre et le très haut débit (1 Gb/s en téléchargement) et les appels illimités vers les fixes et mobiles pour 23 euros par mois au lieu de 36 euros, avec un mois offert !. Dès souscription, vous pouvez faire 30% d’économies par rapport au prix en vigueur le reste de l’année, ce qui permet de baisser son budget dès le changement de fournisseur.

Voici la box Internet en promo chez RED by SFR, l’offre expire sous peu :

Voir l’offre RED by SFR

La box Internet fait partie des moins chères du marché, c’est certain, mais ce n’est pas le seul avantage de cette formule signée RED by SFR. En effet, cette dernière est également sans engagement de durée, ce qui veut dire que vous pouvez stopper votre abonnement quand vous le souhaitez. Dans ce cas, vous n’aurez pas de frais supplémentaires à payer. De plus, le tarif de la box est garanti dans la durée et n’augmentera pas dans un an ou plus tard. L’équivalent en ADSL est facturé 16 euros par mois.

RED by SFR propose une box Internet unique, mais celle-ci affiche également des options facultatives qui peuvent intéresser certains utilisateurs. Si la majorité d’entre elles sont déjà dans le tarif de base, vous pouvez choisir l’option TV avec 35 chaînes pour 2 euros en plus par mois. Dans le cas où cela est insuffisant, vous pouvez profiter de l’option avec 100 chaînes pour 4 euros en plus par mois. Ces options sont logiquement facultatives et vous pouvez très bien choisir de conserver le meilleur prix.

Bouygues Telecom, un grand choix… et une TV !

RED by SFR séduit beaucoup d’utilisateurs avec ses tarifs attractifs, mais certains lui préfèrent son concurrent Bouygues Telecom. Si vous préférez avoir la possibilité de vous rendre en boutique, c’est vers cet opérateur plus traditionnel que vous devez vous tourner. Il est plus classique et représente un acteur de poids face à son rival. Le fournisseur Bouygues Telecom fait tomber les prix de la totalité de ses box Internet… Et présente également la nouvelle version Bbox Smart TV. Comme chez RED by SFR, ces petits prix se terminent très bientôt.

Bbox Fit, la première box Internet de Bouygues Telecom coûte 14,99 euros par mois pendant un an pour la Fibre et le haut débit (200 Mb/s) ainsi que les appels en illimité vers les fixes. Après un an, ce prix monte à 26,99 euros mensuel. La période d’engagement auprès de l’opérateur est d’un an. Vous avez aussi droit à trois mois d’accès offerts au service de streaming musical Spotify Premium (9,99 euros par mois).

Bbox Must, la seconde box Internet revient à 19,99 euros pendant un an pour la Fibre et le haut débit (500 Mb/s), les appels illimités vers les fixes et mobiles et un décodeur TV avec 180 chaînes. Le tarif est valable un an puis il revient ensuite à 34,99 euros par mois. Une fois de plus, la durée de l’engagement est d’un an et vous avez droit à un accès gratuit à Spotify Premium pendant 3 mois.

Enfin, Bbox Ultym, la troisième box est facturée 24,99 euros par mois pendant un an pour le très haut débit (1 Gb/s), les appels illimités vers les fixes et les mobiles, le décodeur TV en 4K avec 180 chaînes, le bouquet presse LeKiosk (Cafeyn) et un bonus supplémentaire. Le prix est valable durant une année, suite à quoi il passe à 41,99 euros par mois. Comme les deux autres box, l’engagement est de 12 mois et le FAI offre 3 mois d’accès à Spotify.

Voici le détail des box Internet en promotions chez Bouygues Telecom :

Voir l’offre Bouygues Telecom

La box Internet Bbox Smart TV de Bouygues Telecom est un peu différentes des 3 offres citées plus haut. Dévoilée il y a peu, elle est la conséquence d’un nouveau partenariat entre l’opérateur et la marque Samsung. Elle propose la fibre (1 Gb/s en téléchargement et 500 Mb/s en envoi), les appels illimités vers fixes et mobiles en France et vers les fixes de plus de 110 pays ainsi que le service B.tv pour plus de 150 chaînes TV et de nombreux replays pour 39,99 euros par mois. La période d’engagement est de deux ans.

Si cette box Internet peut sembler onéreuse, c’est aussi parce qu’elle inclut un nouveau téléviseur. Avec cette offre spéciale, vous pouvez casser les prix de votre TV 4K jusqu’à 450 euros. Dans cette logique, le modèle 43 pouces de Samsung passe sous la barre des 50 euros, c’est le vrai avantage de cette offre.

Pour en savoir plus sur la box Internet Bbox Smart TV, c’est ici :

Voir l’offre Bbox Smart TV