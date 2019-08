Box internet : 2 meilleurs deals qui disparaissent ce week-end 🔥

Les acteurs des télécoms animent la rentrée avec des offres spéciales sur la box internet et leurs forfaits. Ces produits sont en forte promotion, et vous pourriez bien réduire votre facture mensuelle de moitié. Ci-dessous, nous vous présentons en détail deux offres flash qui sont très convaincantes, et que vous devez vraiment comparer avec votre offre existante pour comprendre à quel point elles sont compétitives.

Pour vous aiguiller dans votre choix de changer de box internet, nous avons sĂ©lectionnĂ© deux fournisseurs : d’une part, RED by SFR est un opĂ©rateur rĂ©putĂ© pour ĂŞtre sans engagement et qui a la meilleure offre du marchĂ© (et de loin), et d’autre part SFR qui est un acteur plus classique dans l’industrie et qui sĂ©duira un certain nombre de clients qui y verront leur confort.

RED by SFR, la box internet est ultra compétitive

Depuis le dĂ©but de l’annĂ©e, et quel que soit le fournisseur d’accès internet, aucune offre sur la box internet n’aura Ă©tĂ© aussi gĂ©nĂ©reuse que celle qui est mise en avant Ă l’heure actuelle par RED by SFR. Comme vous le savez, il s’agit d’une marque qui est dĂ©jĂ sans engagement – ce qui est dĂ©jĂ assez rare pour les fournisseurs de box internet. De plus, RED by SFR s’efforce de fournir un prix très compĂ©titif ainsi qu’une assurance que celui-ci sera valable Ă vie.

Voir l’offre RED by SFR

Pour rentrer maintenant dans le dĂ©tail de cette promotion, la box internet de RED by SFR en question inclut la Fibre avec le très haut dĂ©bit (1 GB/s en download et 400 MB/s en upload – soit le plus rapide du marchĂ©) ainsi que les appels fixes et mobiles en illimitĂ© Ă un prix de 22€ par mois. Avec les options qui sont incluses gratuitement, vous faites ainsi 10€ d’Ă©conomies par mois par rapport Ă l’offre de base – qui est considĂ©rĂ©e comme l’une des toutes meilleures du marchĂ©.

Mais RED by SFR ne s’arrĂŞte pas lĂ : en ce moment, et jusqu’au lundi 2 septembre, il offre aussi le premier mois d’abonnement Ă sa box internet – soit une Ă©conomie de 22€ en plus. Quand on sait que le tarif affichĂ© en rĂ©duction est Ă©galement garanti Ă vie par l’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com, l’Ă©conomie sur le long terme est gĂ©ante. En gĂ©nĂ©ral, la plupart des acteurs mettent en avant un prix avantageux pendant une annĂ©e entière, après quoi le tarif habituel reprend le dessus. Chez RED by SFR, c’est encore une fois diffĂ©rent.

Avec cette offre spĂ©ciale sur la box internet de RED by SFR, vous avez donc plus de 30% de rĂ©duction par rapport au prix habituel. Ce qui est vraiment agrĂ©able, c’est que cette rĂ©duction incroyable est valable aussi longtemps que le client restera chez ce fournisseur d’accès internet. RED by SFR s’engage Ă ne pas remonter le prix de sa box au bout d’une annĂ©e, ce qui est apprĂ©ciable – et qui le distingue de la concurrence. A noter qu’une option TV (2€ ou 4€ par mois) est disponible.

Voir l’offre RED by SFR

SFR brade les prix de ses box

Comme nous le disions plus haut, SFR est un acteur plus classique avec une gamme qui se décompose en trois versions : la basique (SFR Fibre), la milieu de gamme (SFR Fibre Power), et la version haut de gamme (SFR Fibre Premium). Ces offres contiennent beaucoup de services associés, et elles sont actuellement en réduction lors de la première année.

La première box SFR Fibre est celle qui a la plus belle rĂ©duction : elle inclut la Fibre (400 MB/s en download et en upload), les appels vers les fixes en illimitĂ©, 160 chaines TV, 10 Go de stockage sur SFR Cloud pour 15€ par mois pendant la première annĂ©e. C’est donc 60% de moins que le prix de base (38€), qui sera Ă nouveau appliquĂ© après la première annĂ©e de souscription. Attention, cette box internet – comme toutes les box de SFR – implique un engagement d’une annĂ©e.

La seconde box internet est la SFR Fibre Power : Fibre (1 GB/s en download, 400 MB/s en upload), appels illimitĂ©s vers fixes et mobiles, dĂ©codeur 4K + 200 chaines TV, 100 Go de stockage sur SFR Cloud pour 25€ par mois pendant la première annĂ©e. Au delĂ , le tarif revient Ă 43€ par mois. Le client s’engage sur la première annĂ©e au minimum.

Enfin, la box la plus haut de gamme de l’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com est l’offre SFR Fibre Premium : Fibre (1 GB/s en download, 400 MB/s en upload), appels illimitĂ©s vers fixes et mobiles, dĂ©codeur 4K + 200 chaines, 1000 Go de stockage sur SFR Cloud + services divers Ă 38€ par mois pendant un an. Au delĂ le tarif classique est Ă 53€ par mois.

Quelle que soit l’offre en promotion que vous prenez chez SFR, sachez que vous pouvez exiger la dernière SFR Box 8, qui se dĂ©compose en une box internet et une box TV de dernière gĂ©nĂ©ration. PrĂ©sentĂ©e il y a quelques jours, elle annonce un Wi-Fi 3x plus puissant qu’un Wi-Fi traditionnel, un assistant vocal intĂ©grĂ© dans la box TV ainsi que la compatibilitĂ© en 4K HDR.

Vous pouvez découvrir ces box internet SFR par ici :

Voir l’offre SFR