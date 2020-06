Box internet : pourquoi cette offre à 10€ (-75%) est folle

Changer de box internet peut vous faire économiser pas mal d’argent sur votre facture, en particulier lorsqu’il y a des offres spéciales. En ce moment, et pendant quelques heures encore, c’est SFR qui casse littéralement le tarif de sa box SFR Fibre. Sa série limitée « Welcome Back » propose un prix en baisse de 73% par rapport à ses tarifs standards – c’est du jamais vu.

Pendant l’année, il y a une (maximum deux) période où le FAI baisse sensiblement le prix de ses box internet. Et c’est pile à ce moment-là qu’il faut savoir sauter sur l’occasion pour faire des économies. Sa box la plus populaire, la formule SFR Fibre, chute à 10€ par mois seulement – au lieu de 38€. Vous pouvez la comparer avec les box low-cost, aucune ne fera aussi bien.

Une box internet à prix cassé

On a rarement vu une box internet à un tel prix, surtout chez un fournisseur d’accès internet traditionnel. En l’occurrence, même cette box SFR est meilleure que l’offre low-cost du même groupe, chez RED by SFR. Bref, vous avez tous les avantages à souscrire à cette offre avantageuse (qui expire le 2 juin 2020) et qui permet d’avoir le niveau de services de SFR, tout en ayant un prix cassé.

Pour en venir à cette série limitée « Welcome Back », cette box internet permet d’avoir la Fibre avec le très haut débit (500 Mb/s), les appels en illimité vers les fixes en France, ainsi qu’un décodeur TV avec 160 chaines pour 10€ mensuel. Cette offre est valable sur la première année, après quoi le tarif revient à la normale (38€ par mois). Au final, cela vous permet de faire plus de 300€ d’économies sur la première année, ce qui est gigantesque.

Pour découvrir cette box internet, c’est par ici :

Par ailleurs, SFR demande à ses clients de la box internet de s’engager sur la première année. Mais à ce prix-là, il n’y a aucun problème pour s’engager. Au delà de ces premiers 12 mois, lorsque le tarif remonte, vous pouvez toujours choisir résilier puisque vous serez libres. Encore une fois, vous profitez ici de l’assistance premium SFR (et non celle de RED by SFR, qui manque parfois de réactivité) pour un prix 3x inférieur à celui de RED by SFR.

Bref, vous êtes gagnants à tous les coups avec cette box internet. Mais attention, elle ne dure plus très longtemps. L’opérateur télécom a proposé cette promotion pendant quelques jours seulement, il n’y en aura pas pour tout le monde. S’il faut encore vous convaincre de passer d’un autre FAI vers chez SFR, ce dernier a pensé à tout : il vous offre aussi jusqu’à 100€ de frais de résiliation sur votre ancien abonnement.

SFR, le spécialiste de la fibre

Si vous ne savez pas si vous êtes éligibles à la fibre (ou s’il faut rester à l’ADSL), le site de SFR vous propose de faire un test directement avec votre adresse. Le FAI vous indiquera alors si vous pouvez profiter de cette offre exceptionnelle sur sa formule SFR Fibre. Même si vous devez vous contenter de l’ADSL, SFR propose aussi un tarif avantageux sur son offre SFR ADSL. En l’occurrence, plutôt que de payer 33€ par mois, elle ne vous coûtera que 10€ par mois sur la première année.

Pour les puristes, il est possible de prendre diverses options en plus. Par exemple, vous pouvez choisir de partir sur le nouveau boitier premium, SFR Box 8. Ce dernier est un routeur ultra-puissant qui vous permettra d’amplifier les performances de la box. En l’occurrence, il est compatible avec le Wi-Fi 6 (ultra rapide), il supporte la 4K HDR (avec la box TV) et il intègre un assistant vocal Alexa. Cette box internet est facturée 7 euros de plus chaque mois, mais elle n’est pas essentielle.

Si vous voulez le strict minimum, la box internet à 10€ par mois chez SFR est donc l’idéal. Aucun autre concurrent ne fait mieux, ils sont tous entre 20 et 40€ par mois pour leur box internet. Pour ceux qui ont un peu de temps, qui ne sont pas satisfait de leur offre et qui veulent faire des économies, c’est le moment de foncer. En quelques clics, vous pouvez souscrire à l’offre et bénéficier de ce tarif ultra-agressif. Elle se finit dans les heures qui viennent, c’est l’heure de se dépêcher.

