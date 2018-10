Box internet : quelle offre SFR, Bouygues, Free est en promotion ?

Souscrire à une box internet peut s’avérer parfois compliqué. Il faut bien faire attention au packaging de l’offre (internet ? TV ? appels illimités ?), aux périodes d’engagement, au tarif ou encore à la qualité du débit. Evidemment, quand la box internet est en promotion, cela donne un coup de pouce supplémentaire pour changer. Les démarches se font assez facilement aujourd’hui, et nombreux sont les opérateurs à prendre en charge une bonne partie des frais de résiliation.

Ci-dessous, vous trouverez un guide sur les offres promotionnelles du moment.

RED by SFR : Fibre et très haut débit jusqu’au 5 novembre

Au delà de ses forfaits mobiles de qualité, RED by SFR est également très compétitif sur sa box internet. Elle propose aussi bien un abonnement pour la Fibre que pour l’ADSL – selon l’éligibilité des foyers en question. Comme pour des forfaits, RED by SFR propose une offre sans engagement – ce que l’on ne retrouve pas chez les opérateurs traditionnels. A noter qu’il rembourse aussi jusqu’à 100 euros de frais de résiliation quand le client change d’opérateur.

Jusqu’au 5 novembre, tous les nouveaux clients de la box internet RED by SFR bénéficieront d’une promotion sur l’offre : ils bénéficieront d’un accès très haut débit jusqu’à 1 GB/s en téléchargement et 200 MB/s en envoi pour seulement 20 euros par mois. C’est tout simplement exceptionnel à ce prix là : il faut généralement dépasser les 50 euros par mois chez les acteurs traditionnels comme SFR ou Orange pour obtenir ce débit là. Pour ceux qui ne sont pas éligibles à la Fibre, ils peuvent souscrire à une box internet RED by SFR ADSL à 15 euros par mois.

En plus de la connexion internet, les clients de la box RED by SFR bénéficient également d’appels illimités vers les fixes en France et vers plus de 100 destinations dans le monde. Il faudra rajouter 5 euros par mois pour souscrire aux appels illimités vers tous les mobiles. Une autre option à 2 euros par mois permet d’obtenir un accès à 27 chaînes TV sur la box.

Cette box internet RED by SFR est probablement la meilleure offre du marché. Attention, elle est disponible seulement jusqu’au 5 novembre, il faut donc se dépêcher pour souscrire à la promotion. Sur le site RED by SFR, vous pourrez directement contrôler votre éligibilité à la Fibre ou à l’ADSL :

Voir l’offre RED by SFR

Bouygues et sa Bbox Must en promotion

En ce moment, Bouygues offre des promotions sur ses 3 box internet : Bbox Fit, Bbox Must et Bbox Ultym. Elles se distinguent au niveau du débit, et au niveau des services qui y sont rattachées. Aujourd’hui, nous allons donc considérer la Bbox Must. Contrairement à la Bbox Fit qui se cantonne à l’ADSL, la Bbox Must permet d’obtenir de la Fibre jusqu’à 500 MB/s en téléchargement et 200 MB/s en envoi. La Bbox Ultym permet de monter jusqu’à 1 GB/s en téléchargement et 250 MB/s en envoi.

Il s’agit d’une offre triple-play puisqu’elle inclut également les appels illimités vers les fixes en France et 110 destinations, et les appels illimités vers les mobiles en France. Bouygues rajoute également la couche TV avec 180 chaînes qui sont disponibles (dont 32 en replay) sur la box internet. Le tout est commercialisé pour 17,99 euros la première année, avant de monter à 32,99 euros par mois.

Petite différence avec RED by SFR, le client s’engage sur un minimum de 12 mois pour toutes les box internet Bouygues.

Voir l’offre Bouygues

Les 3 box internet de Free en réduction

Comme chez Bouygues, on retrouve une offre avec 3 box chez Free. En l’occurrence, elles s’appellent respectivement « Crystal », « Mini 4K » et « Revolution ». La version Crystal est la moins chère, mais elle ne propose pas la Fibre à ses clients et elle n’offre pas non plus de chaînes TV. En revanche, les appels illimités vers les fixes en France et vers 110 destinations sont inclus. C’est une offre de box internet classique qui est actuellement à 9,99 euros par mois pendant la première année, avant de remonter à 24,99 euros à partir du 13ème mois. A noter qu’elle implique un engagement de la part du client pendant au moins 12 mois.

La première box internet chez Free à proposer de la Fibre est la Freebox Mini 4K. Celle-ci offre un débit rapide de 1 GB/s en téléchargement et 200 MB/s en envoi. Elle inclut aussi évidemment les appels vers des fixes en France et vers 110 destinations ainsi que 220 chaînes TV dans les 14,99 euros par mois qui seront demandés la première année. A la suite de ça, le prix de cette box internet passe à 34,99 euros par mois. L’engagement minimum pour le client est d’un an.

Enfin, la Freebox Revolution est le haut de gamme de l’opérateur : 1 GB/s en téléchargement, 200 MB/s en envoi, appels vers les fixes en France et vers 110 destinations, appels illimités vers les mobiles en France, 270 chaînes TV (dont un accès à MyCanal), 250 Go de stockage et un lecteur de Blu-Ray. Bref, c’est le must des box internet chez Free, et elle est commercialisée en ce moment pour 19,99 euros par mois pendant la première année. A la suite de ça, le prix remonte à 44,99 euros par mois. L’engagement minimum est d’une année. A noter que Free prend également en charge 100 euros sur la résiliation d’un ancien contrat.

Ces 3 offres de box internet Free sont limitées jusqu’au 30 octobre :

Voir l’offre Free