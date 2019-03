Box internet : RED by SFR et Sosh, 2 offres choc à ne pas rater 🔥

D’un fournisseur d’accès internet Ă un autre, les tarifs pour une box internet peuvent varier de manière significative. C’est encore plus le cas lorsque quelques opĂ©rateurs ont des offres flash – comme c’est le cas aujourd’hui par exemple chez RED by SFR et Sosh. Ces 2 FAI ont des tarifs vraiment exceptionnels en ce moment, mais les offres flash expirent dans les jours Ă venir. Plus bas, vous trouverez l’offre traditionnelle de Bouygues Telecom qui reste un bon compromis. Retrouvez toutes les informations ci-dessous.

RED by SFR : box internet ultime

Il faut le reconnaĂ®tre, la box internet de RED by SFR est aujourd’hui imbattable Ă tous les niveaux. Vous pourrez comparer avec celle de Sosh et celle de Bouygues Telecom que nous vous prĂ©sentons ci-dessous, et vous comprendrez vite qu’il s’agit d’une offre exceptionnelle. Toutefois, cette promotion sur la box internet RED by SFR s’arrĂŞte dĂ©jĂ lundi 1er avril (et ce n’est pas un poisson). Il faut donc ĂŞtre vif pour en profiter et Ă©conomiser sur le long terme.

En ce moment, la box internet RED by SFR qui inclut la Fibre (1 GB/s en tĂ©lĂ©chargement, 200 MB/s en envoi) ainsi que les appels illimitĂ©s vers les fixes et mobiles est disponible pour 22€ par mois. En temps normal, il faut rajouter 5€ de supplĂ©ment mensuel pour le très haut dĂ©bit (sinon il faut se contenter de 200 MB/s en tĂ©lĂ©chargement) et 5€ supplĂ©mentaires pour les appels illimitĂ©s vers les mobiles. L’offre sur la box internet est donc disponible pour 22€ actuellement, contre 32€ en temps normal. Quant Ă l’option TV, elle est disponible Ă partir de 2€ par mois.

Mais RED by SFR vient avec d’autres avantages qui offrent un maximum de flexibilitĂ© au client : il s’agit d’une box internet sans engagement, qui permet au client de rĂ©silier dès lors qu’il n’en a plus l’intĂ©rĂŞt. Deuxième point, le tarif affichĂ© ci-dessus est valable Ă vie, et il n’y a donc aucun risque de voir le tarif Ă©voluer après une annĂ©e. Comme vous le verrez plus bas, ces 2 avantages sont très rares (voire inexistants) chez les concurrents.

Avec son offre sur la box internet, RED by SFR se positionne comme une rĂ©fĂ©rence sur le marchĂ©. DĂ©jĂ sans l’offre, on l’apprĂ©cie parce qu’elle est flexible et parce qu’elle permet de choisir des options Ă la carte. Mais avec cette promotion, c’est de loin la meilleure box internet du marchĂ©.

Pour bĂ©nĂ©ficier de l’offre, il faut souscrire avant lundi 1er avril :

La boite internet Sosh est sans engagement

Si RED by SFR est la marque sans engagement de SFR, Sosh est celle de Orange. Ce sont les deux seules marques qui proposent Ă la fois un forfait mobile sans engagement, ainsi qu’une box internet sans engagement. En ce moment, et jusqu’au mercredi 3 avril 2019, le fournisseur d’accès internet Sosh propose aussi une très belle offre sur sa box dont vous pouvez trouver les dĂ©tails ci-dessous.

La box internet Sosh inclut le haut dĂ©bit du rĂ©seau Orange (300 MB/s en tĂ©lĂ©chargement, 300 MB/s en envoi) ainsi que les appels illimitĂ©s vers les fixes et la TV Orange sur mobile pour 19,99€ par mois pendant la première annĂ©e. Après cette pĂ©riode, le tarif remonte Ă 29,99€ par mois. A noter qu’il est possible de rajouter en option les appels illimitĂ©s vers les mobiles (5€ par mois), ainsi que la TV via un dĂ©codeur (5€ par mois).

Pour dĂ©couvrir la box internet Sosh, c’est ici :

Bouygues Telecom se positionne

Alors que RED by SFR et Sosh sont 2 marques disponibles uniquement sur internet et qui sont sans aucun engagement pour le client, Bouygues Telecom fait partie des acteurs plus traditionnels. Mais ce fournisseur d’accès internet possède de très bons arguments sur sa box internet, et il offre aussi actuellement une belle rĂ©duction sur ses 3 diffĂ©rentes box.

Pour ceux qui ne sont pas Ă©ligibles Ă la Fibre, la première BBox Fit de Bouygues Telecom est un bon compromis. Elle inclut l’ADSL ainsi que les appels illimitĂ©s vers les fixes pour 14,99€ par mois pendant la première annĂ©e, puis 24,99€ par mois ensuite. Cette offre implique un engagement d’une annĂ©e.

Le première box internet Bouygues Telecom a inclure la Fibre est la Bbox Must. Elle inclut une vitesse de 500 MB/s en tĂ©lĂ©chargement, 300 MB/s en envoi, les appels illimitĂ©s vers les fixes et les mobiles ainsi que la TV pour 19,99€ par mois pendant la première annĂ©e, puis 34,99€ par mois ensuite. Elle est aussi avec un engagement d’une annĂ©e au minimum.

Enfin, la box internet la plus haut de gamme chez Bouygues Telecom n’est autre que la Bbox Ultym. Elle inclut le très haut dĂ©bit 1 GB/s en tĂ©lĂ©chargement, 500 MB/s en envoi (seul opĂ©rateur Ă en faire autant), les appels illimitĂ©s vers les fixes et mobiles, la TV, le bouquet LeKiosk ainsi qu’un bonus pour 24,99€ par mois la première annĂ©e, puis 41,99€ par mois ensuite. Comme les autres, elle inclut une pĂ©riode d’engagement d’une annĂ©e.

Bouygues Telecom est un acteur très fiable sur les box internet, il est aussi considĂ©rĂ© comme l’un des meilleurs rĂ©seaux de France par l’ARCEP. Les offres ci-dessus sont vraiment convaincantes pour un FAI plus traditionnel, d’autant plus que c’est le seul Ă offrir des dĂ©bits aussi Ă©levĂ©s. Si vous cherchez Ă avoir une excellent connexion, c’est chez lui qu’il faudra aller. Les promotions sont aussi limitĂ©es sur ces box internet Bouygues Telecom, mieux vaut ĂŞtre rapide.

