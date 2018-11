Box internet RED by SFR, Bouygues, Free : quel fournisseur élire ? 🔥

Souscrire à une box internet implique plus de choses qu’une simple inscription à un abonnement téléphonique. En général, on y est plus lié et il est donc important de choisir le bon produit afin de ne pas le regretter. Si certaines fournisseurs d’accès internet (FAI) proposent des box internet sans engagement, il faudra quand même dans la majorité des cas s’engager sur une année. Le choix n’est donc pas mince. Ci-dessous, vous trouverez les offres promotionnelles disponibles cette semaine : RED by SFR, Bouygues Telecom et Free partagent des promotions.

Dans tous les cas, sachez qu’il ne faut pas simplement se limiter au prix de la box internet chez tel ou tel FAI. En effet, elles s’accompagnent de plus ou moins de services : très haut débit, ADSL versus Fibre, appels vers les fixes ou les mobiles, TV, stockage etc. Evidemment, il faut regarder le prix, mais il faut aussi que vous jugiez si les services associés vous seront utiles ou non. Et c’est par rapport à cela que vous ferez votre choix de box internet.

RED by SFR : box internet, zéro engagement

L’offre de box internet RED by SFR est la plus simple du marché actuellement, et c’est très largement apprécié. Tout d’abord, il s’agit de la seule offre qui soit sans engagement, et où le tarif reste constant avec le temps. Le client n’a pas besoin se s’engager sur une durée minimum, ce qui lui laisse toute la flexibilité de pouvoir partir dès lors qu’il en aurait besoin.

Au niveau de l’offre, cette box internet s’accompagne en ce moment de la Fibre haut débit (200 MB/s en téléchargement et 50 MB/s en envoi) ainsi que des appels vers les fixes pour 20€ par mois. L’offre est très simple, compréhensible – et en plus elle n’est pas chère. RED by SFR s’appuie sur le réseau de SFR pour cette offre, il n’y a donc aucun risque à avoir sur la qualité de ce dernier. C’est même un conseiller SFR qui viendra l’installer chez vous.

L’opérateur télécom propose ensuite une série d’options qui peuvent venir se rajouter à la box internet classique. L’offre est personnalisable, et cela permet aux clients de payer uniquement pour des services qu’ils utilisent. Ainsi, ils peuvent rajouter un décodeur (location gratuite) et 27 chaînes TV pour 2€ par mois. Ils peuvent aussi rajouter par exemple 5 euros par mois pour les appels vers les mobiles en illimité. Toutes les options sont disponibles directement sur le site officiel du FAI.

La box internet RED by SFR est valable jusqu’au 20 novembre :

Bouygues Telecom : 3 « Bbox » à un tarif compétitif

Bouygues Telecom est un opérateur traditionnel, et son service à bas coûts B&You n’est que disponible sur les forfaits mobiles. Pour la box internet, il faut donc se rabattre sur l’offre traditionnelle du FAI qui est heureusement en promotion en ce moment. C’est un bon moyen d’avoir une bonne qualité de connexion internet, avec quelques services inclus dans le package. A noter que toute box internet chez Bouygues Telecom s’accompagne d’un an d’engagement au minimum.

Bbox Fit : il y a tout d’abord cette box entrée de gamme qui se contente du minimum, sans même offrir de la Fibre. La Bbox Fit opte ainsi pour l’ADSL et permet d’offrir un tarif plus faible que les box avec la fibre. A cela, elle inclut aussi les appels en illimité vers les fixes. Il faut compter 12,99€ par mois pour cette offre pendant les 12 premiers mois, puis elle passe à 22,99€ par mois. Bbox Must : c’est l’offre intermédiaire de chez Bouygues Telecom, et c’est la première qui propose de la fibre. Le débit est très puissant (500 MB/s en téléchargement et 200 MB/s en envoi), elle inclut les appels illimités vers les fixes et les mobiles, ainsi que 180 chaînes TV. L’offre pour cette box internet est convaincante au niveau du service. Au niveau du prix, il faut compter 17,99€ pendant la première année, puis 32,99€ ensuite. Bbox Ultym : comme son nom l’indique, c’est la box internet la plus puissance de l’opérateur Bouygues. Elle inclut un maximum de services avec un débit ultra puissant (1 GB/s en téléchargement, 250 MB/s en envoi) : appels illimités vers fixes et mobiles, décodeur TV 4K, 180 chaînes TV, 1 000 journaux gratuits, répéteur Wi-Fi, bonus gratuit etc. Elle est disponible pour 24,99€ pendant la première année, puis 39,99€ par mois ensuite.

En plus de ces offres, l’opérateur propose aussi une offre ponctuelle promotionnelle pour la chaîne de sport beIN SPORTS à 5€ par mois pendant la première année (au lieu de 14€99). Elle se rajoute au prix de la box internet choisie. Vous pouvez tout découvrir sur les Bbox de Bouygues Telecom directement ici :

Freebox en promo quelques jours

Free est également assez traditionnel sur son offre, et elle ressemble assez à celle que l’on peut retrouver chez Bouygues Telecom. En l’occurrence, il y a 3 types de box internet différentes, avec un niveau de service qui varie de l’un à l’autres. Peu importe le modèle, il faudra s’engager sur un minimum d’une année pour bénéficier des promotions affichées.

Freebox Crystal : c’est une offre qui néglige la Fibre et qui se contente de l’ADSL2+. Elle est inclut aussi les appels vers les fixes en France et vers 110 destinations. Cette offre de box internet Free est similaire à la Bbox Fit de Bouygues, ou la version ADSL de RED by SFR (15€ par mois, sans engagement). Ici, il faut compter 9,99€ par mois pendant la première année, puis 24,99€ par mois ensuite. Freebox Mini 4K : c’est la version intermédiaire chez Free, mais c’est déjà un très bon compromis. En l’occurrence, cette box internet est équipée de de la Fibre avec le très haut débit (1 GB/s en téléchargement, 200 MB/s en envoi), avec aussi les appels vers les fixes en illimité et 220 chaînes TV. Elle est disponible en ce moment pour 14,99€ pendant la première année, puis 34,99€ par mois ensuite. Freebox Révolution : c’est la version de la box internet la plus haut de gamme de l’opérateur télécom. Elle inclut tous les services imaginables : très haut débit, appels illimités vers les fixes et les mobiles, 270 chaînes TV, lecteur Blu-Ray, espace de stockage de 250 Go, Freebox Replay etc. Pour ceux qui sont des amateurs de télévision, la Freebox Révolution est… une révolution. Elle est disponible actuellement pour 19,99€ par mois pendant la première année, puis elle passe à 44,99€ par mois ensuite.

Les offres sur box internet de Free sont limitées au 18 novembre :

