Box internet : SFR offre la fibre à 10€ par mois (au lieu de 38€)

Si la France est entrée dans la phase de déconfinement, ce week-end est la parfaite occasion de réduire quelques postes de dépenses mensuelles comme celui de la box Internet. Il fait indéniablement partie des coûts fixes et peut être optimisé avec des offres cassées comme celle que de RED by SFR et SFR ce week-end.

SFR annonce un ou deux week-end par an une promotion choc. C’est justement ce week-end des French Days que l’on peut profiter de son offre Fibre à seulement 10€ par mois. En temps normal, cette box internet est à 38€ par mois – autant dire que l’économie est assez colossale. Il n’y a aucune mauvaise surprise, il faut juste savoir que l’engagement est de 12 mois. Cela dit, à 10€ par mois, vous ne prenez aucun risque.

Pour découvrir la box internet de SFR à 10€, c’est ici :

Il a suffit de quelques années à RED by SFR pour qu’il s’impose sur le marché des box Internet en plus de celui des forfaits mobiles. Dans les deux cas, le français a contribué à proposer des formules transparentes et faciles à comprendre pour tous.

En plus de sa souplesse, la box Internet de RED by SFR profite d’un prix mini, si bien qu’il se positionne facilement parmi les moins chers du marché. Dans le cas où vous trouvez votre connexion Internet trop chère, il y a de grandes chances que cette offre éclair vous plaise avec son prix attractif et ses nombreux avantages. Attention, le deal de RED by SFR se termine le 2 juin, soyez rapide pour ne pas manquer la promotion.

Dans le cas où vous n’être pas éligible à la fibre, sachez que l’offre concernant la box Internet en version ADSL revient à 16 euros par mois seulement. Dans tous les cas, soyez rapide, car l’offre se finit dans quelques jours seulement. En plus, RED by SFR vous offre le premier mois (fibre ou ADSL), c’est la véritable cerise sur le gâteau de cette promotion éclair.

Hors promotion, la box Internet de RED by SFR revient à 36 euros par mois. S’il s’agit d’une formule encore convenable à ce tarif par rapport à certains concurrents, c’est 30% d’économies que vous faites dès le premier mois. Dans tous les cas —et qu’elle soit en promo ou non, cette offre se place parmi les meilleures du marché grâce à ce tarif et ses multiples avantages.

Actuellement, la box Internet de RED by SFR est au prix de 23 euros par mois pour la Fibre en Très Haut Débit (1 Gb/s en téléchargement et 500 Mb/s en envoi) et tous les appels vers les fixes et mobiles en illimité (en France) . Avec son prix mini, il est presque certain que vous ferez des économies sur votre abonnement à Internet dès la souscription par rapport à votre abonnement actuel.

RED by SFR ne propose qu’une seule et unique box Internet, mais il ne s’arrête pas à son petit prix et ses caractéristiques de base. En effet, la formule vient avec des options que vous pouvez ajouter à l’offre de base comme bon vous semble. Si quasiment tout est inclus, vous avez la possibilité de choisir l’option TV avec 35 chaînes pour 2 euros de plus par mois.

Si le box Internet de RED by SFR a droit à quelques avantages non négligeables comme son tarif et ses options, il faut souligner qu’elle ne se limite pas à cela. En effet, l’offre est sans engagement de durée, ce qui est rare chez les concurrents du FAI. Vous n’avez donc aucun blocage si vous voulez résilier.

RED by SFR a l’avantage de proposer une box Internet à prix mini, mais certains lui préfèrent le confort d’un opérateur traditionnel. Si c’est votre cas, c’est du côté de SFR que vous trouverez votre bonheur ce week-end. le FAI donne accès à ses boutiques physiques en cas de question et se positionne comme un acteur plus classique, ce qui peut plaire. En plus, SFR a dévoilé une offre fibre surprenante qui revient à 10 euros par mois. Cette dernière se termine déjà le 2 juin, faites vite.

La box Internet la plus populaire de SFR s’intitule sobrement SFR Fibre et coûte 10 euros par mois pendant un an pour la Fibre (500 Mb/s), les appels illimités vers les fixes ainsi qu’un décodeur et 160 chaines TV. Après cette période, l’abonnement revient à 38 euros par mois. Vous êtes engagé durant 12 mois, soit durant toute la période de la promotion.

RED by SFR a également dévoilé des promos sur d’autres box Internet plus premium comme la formule SFR Fibre Power. Elle coûte 25 euros par mois pendant un an pour la Fibre (1 Gb/s), les appels illimités vers les fixes et les mobiles ainsi que 200 chaines TV est à 25€ par mois. Après les 12 mois, son prix remonte à 45 euros mensuel. Une fois de plus, l’engagement auprès du FAI est d’un an.

La dernière box de SFR est la plus premium et s’intitule Fibre Premium. Elle profite aussi d’un tarif préférentiel les 12 premiers mois et revient à 35 euros par mois pendant un an pour la Fibre (1 Gb/s), les appels illimités vers les fixes et mobiles (y compris à l’international), 200 chaines TV avec un décodeur 4K et un bonus. Après la première année, le prix repasse à 53 euros. L’engagement est aussi de 12 mois auprès de SFR.

Voici toute la gamme des box de SFR :

