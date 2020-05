Box internet : si vous changez d’offre, voici une belle pépite 🔥

Alors que le dĂ©confinement approche, ce week-end peut-ĂŞtre l’occasion de faire des Ă©conomies sur quelques postes de dĂ©penses mensuelles. Voici les deux promotions sur les box Internet de cette fin de semaine. Si le marchĂ© reste encore très opaque, certains FAI se tournent vers des offres transparentes et sans engagement. Avec celles-ci, il y a de fortes chances que vous baissiez votre budget de dĂ©penses.

La box Internet de RED by SFR fait partie des offres les plus transparences et accessibles du marchĂ©, si bien qu’elle devrait vous faire passer le cap. Il s’agit d’une des meilleures box de ces dernières annĂ©es, loin devant la majoritĂ© de ses rivaux. Ci-dessous, les dĂ©tails de la rĂ©duction en cours et de ses avantages.

RED by SFR, une box Internet à prix barré

En quelques annĂ©es, RED by SFR s’est imposĂ© sur le marchĂ© des box Internet comme sur celui des forfaits mobiles. Depuis 2011, l’opĂ©rateur a contribuĂ© Ă la transformation active du marchĂ© afin de prĂ©senter des offres beaucoup plus claires et transparentes aux utilisateurs. De plus, celles-ci ont l’avantage d’ĂŞtre moins chères que la majoritĂ© de celles de ses concurrents. Si vous trouvez votre connexion Internet trop onĂ©reuse et trop lente, cette offre flash devrait vous offrir le prix mini et la flexibilitĂ© que vous dĂ©sirez. Attention, la vente Ă©clair prend fin ce lundi 11 mai.

Actuellement, la box Internet de RED by SFR comprend la Fibre en Très Haut DĂ©bit (1 Gb/s en tĂ©lĂ©chargement, 500 Mb/s en envoi) ainsi que tous les appels vers les fixes et mobiles en illimitĂ© (en France) pour 23 euros par mois. Il y a de grandes chances que cette formule soit moins chère que celle dont vous disposez Ă ce jour. Hors promotion, la box Internet de RED by SFR coĂ»te 36 euros mensuel, si bien que vous Ă©conomisez 30% dès le premier mois de souscription chez l’opĂ©rateur. RĂ©duction ou non, cette offre se positionne indĂ©niablement parmi les meilleures du marchĂ©, alors autant dire que son rapport qualitĂ©-prix augmente très largement avec ce tarif rĂ©duit. Que ce soit sur son offre Fibre ou ADSL (16 euros par mois), RED by SFR vous offre le premier mois, la vĂ©ritable cerise sur le gâteau. N’hĂ©sitez pas Ă vous tourner vers cette offre dès maintenant, car elle disparaĂ®t dĂ©jĂ dans quelques jours. Voici l’offre de box Internet de RED by SFR, c’est ici : Voir l’offre RED by SFR

RED by SFR ne propose qu’une seule et unique box Internet, mais elle a l’avantage de s’accompagner d’options que vous pouvez choisir selon vos usages. Bon nombre d’entre elles sont comprises dans l’abonnement standard, mais il est aussi possible de profiter de l’option TV pour avoir droit Ă 35 chaĂ®nes au tarif de 2 euros supplĂ©mentaires par mois. Pour 4 euros supplĂ©mentaires, vous pouvez bĂ©nĂ©ficier de 100 chaĂ®nes de tĂ©lĂ©vision.

Si le tarif et les fonctionnalitĂ©s de cette box Internet n’ont pas achevĂ© de vous convaincre, sachez qu’elle est sans engagement de durĂ©e. Si jamais vous trouvez une meilleure offre dans les mois ou les annĂ©es Ă venir, vous pouvez très bien quitter l’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com au profit du nouveau sans avoir Ă payer de frais supplĂ©mentaires. De plus, le prix de la box Internet de RED by SFR est garanti Ă vie. En somme, vous ĂŞtes certain que le tarif ne doublera pas dans le temps, au bout d’un an ou plus, ce qui vous Ă©vitera toute mauvaise surprise Ă la rĂ©ception de votre facture.

Bouygues Telecom, une box Internet classique

LĂ oĂą la box Internet de RED by SFR sĂ©duit de nombreux utilisateurs, d’autres prĂ©fèrent se tourner vers les offres de son concurrents Bouygues Telecom. Ce dernier a l’avantage de permettre de se rendre dans une boutique en dur, car l’opĂ©rateur est plus traditionnel. Si c’est votre cas, les box Internet de Bouygues sont l’alternative parfaite pour choisir votre nouvel abonnement. Pendant ces quelques semaines de confinement, le fournisseur d’accès Internet a dĂ©voilĂ© d’excellentes promotions et c’est encore le cas ce week-end. Voici la prĂ©sentation des 3 promo Ă©clair de la gamme Bouygues Telecom.

Si vous hĂ©sitez entre les diffĂ©rentes box Internet de Bouygues Telecom, nous vous conseillons de vous orienter vers l’excellente Bbox Ultym. Le tarif gonfle largement au bout d’un an, mais vous avez la possibilitĂ© de partir avant cette hausse des prix, car la pĂ©riode d’engagement n’est que d’un an, soit le temps de la rĂ©duction. En plus, vous avez droit Ă tous les avantages offerts par la box pendant cette pĂ©riode.

Si toutefois vous prĂ©fĂ©rez que votre box Internet ne vous coĂ»te rien ou presque, l’offre de RED by SFR devrait vous plaire puisque son prix sur le marchĂ© est tout bonnement imbattable. Dans le cas oĂą votre usage d’Internet est modĂ©rĂ©, la Bbox Fit devrait faire l’affaire, sachant que c’est l’offre la plus populaire de Bouygues Telecom.

