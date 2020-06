Box internet : si vous changez, voici une offre de rêve à saisir vite

Les box Internet font partie des produits qui ne sont pas simple à comprendre. En quelques années, le marché du forfait mobile a gagné en transparence, mais ce n’est pas encore le cas pour celui des box. Par contre, certains fournisseurs accès Internet s’efforcent de simplifier leur offre pour que leurs abonnements soient le plus clair possible en proposant des tarifs accessibles. Ce week-end, RED by SFR et Bouygues Telecom présentent leurs meilleures offres depuis très longtemps. Sachez que changer d’opérateur est aujourd’hui très simple, la procédure ne prendra que quelques minutes.

Nous allons évoquer en détail les box Internet qui bénéficient de prix cassés tout le week-end. Avec RED by SFR, vous avez la certitude de trouver un tarif très accessible —au même titre que la flexibilité, car sa formule est sans engagement. Du côté de Bouygues Telecom, vous avez droit à une nouvelle formule que le fournisseur accès Internet vient de présenter cette semaine. Elle inclut aussi quelques précieux avantages très séduisants.

RED by SFR, la meilleure box internet ?

Comme sur le marché du forfait mobile, RED by SFR a su s’imposer sur celui des box Internet. Pour ce faire, la marque de SFR mise sur les mêmes avantages, c’est-à-dire un petit prix, mais également une offre sans engagement et dont le prix ne double pas au bout d’un an. L’opérateur fait partie de ceux qui ont contribué à rendre le secteur beaucoup plus transparent au cours des dernières années, si bien que sa formule est accessible —tant du côté du prix que de la lisibilité.

La box Internet de RED by SFR coûte actuellement 23 euros par mois au lieu de 36 euros pour la fibre et le très haut débit (1 Gb/s en téléchargement) et les appels illimités vers les fixes et mobiles. Il y a de fortes chances que vous puissiez faire des économies avec cette offre par rapport au prix de votre abonnement actuel.

Avec cette promotion, vous économisez 30% du tarif habituel dès que vous choisissez la box Internet de RED by SFR. Qu’il soit en réduction comme aujourd’hui ou non, cet abonnement se positionne sans aucun doute parmi les meilleures box internet du marché en raison de son prix… Et ce n’est pas son seul avantage. On le rappelle, la formule est sans engagement, ce qui vous permet de partir quand vous le voulez si vous trouvez mieux ailleurs. Le prix est garanti et n’augmentera ni ne doublera au bout d’un an, vous êtes donc assuré de profiter du meilleur tarif à long terme pour des économies de taille.

RED by SFR ne propose qu’une offre unique sur sa box Internet, mais il est possible de choisir des options supplémentaires. Pour 2 euros de plus par mois, vous avez le droit à l’option TV pour pour 35 chaînes TV. Si ce n’est pas assez pour vous, vous pouvez aussi profiter de 100 chaînes de TV pour 4 euros par mois. Vous avez aussi tout à fait le droit de ne pas choisir ces options pour conserver le meilleur prix en vigueur chez le fournisseur d’accès Internet.

Voici le détail de la promo en cours sur la box Internet de RED by SFR. Attention, elle se termine demain.

Une nouvelle box baptisée Bbox Smart TV

Si RED by SFR a su s’imposer sur le marché des box Internet, son concurrent Bouygues Telecom n’est pas en reste et dispose aussi de quelques avantages. Dans le cas où vous préférez profiter d’une formule plus traditionnelle, c’est vers ce dernier que vous devrez vous tourner. L’opérateur permet à ses clients de se rendre directement en boutique en cas de question, ce qui fait de lui un acteur plus traditionnel. Si c’est votre préférence, la nouvelle formule sur la box Internet Bbox Smart TV devrait faire votre bonheur.

Dévoilée il y a peu, cette nouvelle offre box Internet est le fruit d’un partenariat entre Bouygues Telecom et Samsung. La nouvelle versions Bbox Smart TV de l’opérateur coûte 39,99 euros par mois pour la fibre (1 Gb/s en téléchargement et 500 Mb/s en envoi), les appels illimités vers fixes et mobiles en France et vers les fixes de plus de 110 pays ainsi que le service B.tv pour plus de 150 chaînes TV et de nombreux replays. A cela, une TV est comprise dans l’offre. L’engagement auprès de l’opérateur est de 2 ans.

Si cela peut sembler onéreux, il faut savoir que la box Internet s’inscrit dans une offre beaucoup plus globale et séduisante. En effet, Bouygues Telecom et Samsung permettent à leurs clients de profiter d’une nouvelle box… et d’un nouveau téléviseur à prix réduit. En choisissant cet abonnement, vous pouvez ainsi réduire le prix d’une TV 4K de chez Samsung jusqu’à 450 euros. Le modèle de 43 pouces de chez Samsung passe ainsi à 49€ seulement.

Pour tout découvrir sur la box Internet Bbox Smart TV, c’est ici :

