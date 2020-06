Box internet : si vous voulez changer, voici une offre ahurissante 🔥

Les box Internet peuvent vite faire partie des produits qu’il est difficile de comprendre. Le marchĂ© du forfait mobile est devenu de plus en plus transparent ces dernières annĂ©es, mais ce n’est pas encore le cas de celui des box. Certains opĂ©rateurs font tout de mĂŞme des efforts pour que leurs abonnements soient le plus clairs possible —à un prix très raisonnable. Ce week-end, ce sont RED by SFR et Bouygues Telecom qui baissent les prix de leurs formules respectives.

Ci-dessous, nous allons Ă©voquer plus en dĂ©tail les 2 offres du jour sur les box Internet. Avec RED by SFR, vous avez droit Ă une offre unique et transparente Ă un prix mini mini. Sa formule se veut flexible grâce Ă ses options facultatives et au fait qu’elle soit sans engagement. De son cĂ´tĂ©, le gĂ©ant Bouygues Telecom sort aussi son Ă©pingle du jeu et sera prĂ©fĂ©rĂ© par tous ceux qui veulent se tourner vers un opĂ©rateur plus traditionnel avec des prix très raisonnables Ă©galement.

RED by SFR, une box Internet assez unique

En quelques annĂ©es, RED by SFR s’est imposĂ© sur le marchĂ© du forfait mobile, mais Ă©galement sur celui des box Internet. Pour cause, le fournisseur propose une formule unique dotĂ©e de quelques avantages indĂ©niables, ce qui a largement contribuĂ© Ă rendre les offres plus transparentes sur le marchĂ©. Son abonnement a le mĂ©rite de disposer d’un prix mini et d’une clartĂ© de choix qui vous feront faire de vraies Ă©conomies.

RED by SFR propose actuellement sa box Internet Ă 23 euros par mois au lieu de 36 euros pour la fibre et le très haut dĂ©bit (1 Gb/s en tĂ©lĂ©chargement) et les appels illimitĂ©s vers les fixes et mobiles. Cela reprĂ©sente 30% d’Ă©conomies par rapport au prix habituel de l’abonnement —et encore plus Ă moyen et Ă long terme.

Le prix n’est pas le seul avantage de la box Internet de RED by SFR. En effet, l’abonnement est sans engagement de durĂ©e, ce qui vous laisse la possibilitĂ© de quitter l’opĂ©rateur quand vous le voulez si jamais vous trouvez mieux ailleurs. D’autre part, le tarif est garanti et ne doublera ni n’augmentera au bout de quelques mois ou quelques annĂ©es de souscription. Cela vous assure le meilleur prix pendant toute la durĂ©e oĂą vous ĂŞtes client chez lui.

Si RED by SFR ne propose qu’une seule box Internet, son abonnement s’accompagne d’options facultatives. La majoritĂ© d’entre elles sont dĂ©jĂ inclus, mais vous pouvez bĂ©nĂ©ficier de l’option TV avec 35 chaĂ®nes pour 2 euros supplĂ©mentaires par mois. Une autre option Ă 4 euros supplĂ©mentaire par rapport au prix de base vous donne accès Ă l’option avec 100 chaĂ®nes de tĂ©lĂ©vision. Vous profitez donc de la souplesse et vous avez le choix de vous tourner ou non vers ces options tout en ayant la possibilitĂ© de garder le tarif le plus bas.

Bouygues Telecom pour des box Internet plus classiques

Si RED by SFR sĂ©duit un grand nombre de clients grâce Ă ses prix mini, Bouygues Telecom est loin d’ĂŞtre en reste. Ceux qui prĂ©fèrent un opĂ©rateur plus traditionnel se tourneront vers ce dernier, aussi car il propose de se rendre en boutique en cas de question. Plus classique que le premier, cet acteur se prĂ©sente comme une parfaite alternative Ă la formule de son concurrent. Actuellement, Bouygues Telecom casse les prix sur la totalitĂ© de trois abonnements. Une fois de plus, les promotions se terminent bientĂ´t.

La box Internet Bbox Fit comprend la Fibre et le haut dĂ©bit (200 Mb/s) ainsi que les appels en illimitĂ© vers les fixes pour 14,99 euros par mois pendant un an. Après cette pĂ©riode, le tarif repasse Ă 26,99 euros par mois. La durĂ©e de l’engagement chez Bouygues Telecom est d’une annĂ©e. L’opĂ©rateur vous offre aussi 3 mois au service de streaming numĂ©ro 1 du marchĂ© Spotify Premium (9,99 euros par mois).

La deuxième box Internet Bbox Must inclut la Fibre et le haut dĂ©bit (500 Mb/s), les appels illimitĂ©s vers les fixes et mobiles et un dĂ©codeur TV avec 180 chaĂ®nes pour 19,99 euros pendant un an. Au bout d’un an, le prix remonte Ă 34,99 euros par an. Une fois de plus, l’abonnement inclut une pĂ©riode d’engagement d’un an et 3 mois d’accès offert Ă Spotify Premium.

La dernière box Internet Bbox Internet est la plus complète et vient avec le très haut dĂ©bit (1 Gb/s), les appels illimitĂ©s vers les fixes et les mobiles, le dĂ©codeur TV en 4K avec 180 chaĂ®nes, le bouquet presse LeKiosk et un bonus supplĂ©mentaire pour 24,99 euros par mois pendant un an. Suite Ă cette pĂ©riode de 12 mois, le tarif repasse Ă 41,99 euros par mois. Comme les autres abonnements, la pĂ©riode d’engagement est d’un an et le client peut avoir 3 mois offerts Ă Spotify Premium.

Voici le détail des promos en cours sur les box Internet chez Bouygues Telecom :

Si vous hĂ©sitez entre les box Internet de Bouygues Telecom, nous vous conseillons la fameuse Bbox Ultym. Si c’est la plus chère de la liste après une annĂ©e, c’est avant tout la plus complète. La durĂ©e de l’engagement auprès de l’opĂ©rateur est d’un an, ce qui veut dire que vous pouvez profiter de ce prix mini pour une offre très complète puis quitter le fournisseur avant que le tarif n’augmente. Pendant 12 mois, vous ĂŞtes assurĂ© de bĂ©nĂ©ficier de plein d’avantages.

Dans le cas oĂą vous prĂ©fĂ©rez privilĂ©gier le mini prix, la box Internet de RED by SFR devrait rĂ©pondre Ă toutes vos attentes, car son prix est tout simplement le meilleur du marchĂ©. Dans le cas oĂą votre usage d’Internet est modĂ©rĂ©, la Bbox Fit sera idĂ©ale. C’est la box de Bouygues Telecom la plus populaire.