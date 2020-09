Box Internet : si vous changez, voici la pépite ultime (et inédite) 🔥

A la rentrée, nombreux sont les français qui doivent s’équiper d’une nouvelle box internet. Entre les déménagements et les bonnes résolutions, c’est le temps pour optimiser ce poste de dépense. Par chance, les FAI font aussi toujours de belles offres pendant cette période. Entre SFR, RED by SFR ou Bouygues Telecom, il y a de très belles affaires à saisir ce dimanche.

Tout d’abord, SFR casse le prix de sa box Internet à seulement 10 euros par mois, contre 38€ par mois en temps normal. On peut assez légitimement considérer que c’est la meilleure box Internet du moment en matière de rapport qualité prix. RED by SFR et Bouygues Telecom sont toujours en embuscade, avec des offres qui ont été présentées au début du week-end.

SFR, la meilleure box internet ce dimanche

Pour la rentrée, vous pouvez faire des économies chez SFR avec une formule qui revient à 10 euros par mois pour la Fibre en haut débit (500 Mb/s en download et upload), les appels illimités vers les fixes ainsi 160 chaines TV. L’engagement auprès de SFR est de 12 mois, ce qui vous laisse la possibilité de partir ailleurs avant que le prix ne revienne à son niveau de base (38€). Sur la première année, vous pouvez faire 336€ d’économies, c’est colossal.

La box internet de SFR est un excellent choix, celui du confort. A tout moment, vous pouvez vous rendre dans une boutique SFR pour obtenir de l’assistance. Par ailleurs, vous pouvez obtenir un accès premium au support de SFR afin de vous faire aider. A 10€ par mois, c’est tout simplement la meilleure box du moment. On a rarement vu une promotion aussi séduisante par le passé.

Pour en savoir plus sur la box Internet de SFR, c’est ici :

En plus de cette offre de base, la box Internet de SFR peut être agrémentée par des options. Elles sont toutes facultatives, vous avez bien la possibilité de ne pas choisir ces dernières et de bénéficier du prix le plus bas. Sinon, vous pouvez partir sur une option Multi TV pour 3 euros, RMC Sport à 9 euros par mois ou encore Netflix pour 7,99 euros.

SFR propose une seconde box Internet qui peut aussi vous intéresser, car elle affiche aussi quelques avantages. La formule vient avec un téléviseur Samsung 43″ à 1 euro si vous prenez la formule SFR Fibre Power avec engagement de 24 mois. La cotisation sera de 8 euros par mois sur toute la période, en guise d’échelonnement du prix. Cet abonnement vous ira à merveille si vous voulez changer de téléviseur sans tout avoir à payer d’un seul coup, sachant que vous bénéficier aussi de la Fibre à petit prix.

RED by SFR, la box Internet de la facilité

Il n’aura pas fallu 10 ans à RED by SFR pour bouleverser fondamentalement le marché des box Internet (et des forfaits mobiles). La formule mise en avant pour la rentrée est convaincante, avec une box souple, qualitative et dont le prix est ultra avantageux sur le long terme.

L’offre « Back to School » de RED by SFR fait tomber le prix de la box Internet à 23 euros par mois pour la Fibre avec le très haut débit (1 Gb/s en download) et les appels illimités vers les fixes et mobiles. En bonus, 100 Go de stockage dans le Cloud et le premier mois vous sont également offerts.

Pourquoi cette offre est aussi avantageuse ? Parce que ce tarif de 23€ n’a pas vocation à doubler (ou tripler) après un an. Donc certes, il peut apparaitre un peu plus cher que celui d’un SFR ou Bouygues Telecom sur la première année, mais le coût sera mieux étalé. Si vous cherchez une box internet à long terme, c’est avec elle que vous ferez le plus d’économies. Sachez qu’une option TV à 2€ ou 4€ par mois (35 ou 100 chaines) est disponible.

Bouygues Telecom affiche 2 promo choc

Cette semaine, Bouygues Telecom a décidé de riposter à SFR avec la Bbox Fit qui tombe sous la barre des 10 euros. C’est une belle promotion, sachant que le fournisseur baisse aussi le prix de sa Bbox Must pour la rentrée. C’est, selon nous, ce deuxième deal qui est le plus intéressant des deux.

Plus concrètement, la box Internet Bbox Fit est à 9,99 euros par mois pour la Fibre avec le haut débit (300 Mb/s en téléchargement) et les appels en illimité vers les fixes (France + 110 destinations). Après les 12 mois, elle retourne à son prix initial de 28,99 euros par mois. Quant à la Bbox Must, elle vient avec la Fibre avec le très haut débit (1 Gb/s en téléchargement), les appels illimités vers les fixes et mobiles ainsi que 180 chaines TV pour 14,99€ par mois. Après un an, elle revient à 36,99€ par mois. Dans les deux cas, il faudra s’engager sur 12 mois pour profiter de ces mini tarifs.

Ces deux offres sont très compétitives, dans au niveau des caractéristiques que du prix…et du support client. En effet, Bouygues Telecom est réputé pour avoir la meilleure assistance parmi tous les FAI sur le marché français. Si vous voulez rapidement (et efficacement) obtenir de l’assistance, vous serez tranquille avec lui.

Au final, quelle box internet choisir entre toutes ? S’il fallait vous en conseiller une, la box SFR Fibre est la plus pertinente de toutes. Suivent ensuite la Bbox Must de Bouygues Telecom et la box de RED by SFR. Si vous cherchez le plus petit prix du marché avec un excellent support, c’est la Bbox Fit qui sera idéale. Enfin, si vous ne voulez aucun engagement, la box internet de RED by SFR sera la seule à répondre à cette exigence.