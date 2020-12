Box Internet : si vous pensez à changer de box, voici l’offre à saisir 🔥

Si Black Friday est terminé, il est encore possible de réduire ses dépenses mensuelles comme celles engendrées par votre abonnement box Internet. Et pour cause, l’abonnement est une dépense fixe qui peut être réduite grâce à des promotions spéciales mises en avant par les fournisseurs d’accès Internet. Aujourd’hui, ce sont SFR et RED by SFR qui mettent en avant de belles offres.

RED by SFR est réputé pour son offre à prix mini, sans engagement de durée et sans hausse de tarif après un an. Mais SFR n’est pas en reste, le FAI propose une promotion spéciale sur sa box Internet. Actuellement, il met en avant son offre populaire SFR Fibre à seulement 15 euros par mois. C’est une réduction à durée limitée, pensez à être rapide pour pouvoir en bénéficier.

Voir l’offre SFR

SFR est un opérateur reconnu sur le marché des box Internet. Et pour cause, le fournisseur propose une offre classique qui a l’avantage d’inclure l’accès au service client ainsi qu’aux boutiques physiques en cas de questions. Certains seront rassurés de savoir qu’il peuvent demander de l’aide facilement si besoin. Actuellement, SFR propose une belle offre sur son abonnement avec Fibre, le tarif est de seulement 15 euros par mois.

La box Internet de SFR s’intitule SFR Fibre. C’est l’offre la plus populaire de fournisseur, elle revient actuellement à 15 euros par mois pendant la première année pour la Fibre (500 Mb/s), les appels illimités vers les fixes ainsi qu’un décodeur et 160 chaines TV. Au bout d’un an, le prix remonte à la normale, soit 38 euros par mois. L’engagement de durée est d’un an, le tarif sur la période est très compétitif.En plus de cette offre, SFR avance une autre promotion sur ses box Internet plus premium. Ce week-end, l’abonnement SFR Fibre Power coûte seulement 25 euros par mois pour la Fibre (1 Gb/s), les appels illimités vers les fixes et les mobiles ainsi que 200 chaines TV. Après cette période, le tarif remonte à 45 euros par mois. Une fois de plus, l’engagement est d’un an.

La troisième et dernière box Internet de SFR est aussi en promotion pendant la première année. Avec l’offre en cours, le prix tombe à 32 euros par mois pour la la Fibre (1 Gb/s), les appels illimités vers les fixes et mobiles (y compris à l’international), 200 chaines TV avec un décodeur 4K et un bonus. Après les 12 mois, le prix est de 50 euros par mois. L’engagement de durée est aussi d’un an.

Voir l’offre SFR