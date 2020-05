Box Internet : si vous voulez changer, voici une vraie pépite

Alors que la France continue son déconfinement progressif, ce week-end se présente comme le bon moment pour réduire sensiblement les dépenses mensuelles de votre box Internet. L’abonnement fait partie des frais fixes et il peut être amélioré grâce à des offres spéciales comme celles de RED by SFR et de SFR.

Si RED by SFR est un habitué des prix minis, des contrats sans engagement et des tarifs dans la durée, SFR a lui aussi annoncé une offre spéciale sur sa box internet. Et pour le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il bluffe tout le monde avec son offre la plus demandée (SFR Fibre) qui tombe à seulement 10€ par mois. Cette promotion est à durée limitée, il faudra être rapide pour en profiter.

Voir l’offre SFR

RED by SFR, une box Internet généreuse

En quelques années, RED by SFR s’est approprié une grande partie du marché des box Internet en plus de celui des forfaits mobiles. Dans ces deux domaines, l’opérateur a été capable de contribuer à rendre les promos un peu moins opaques avec une formule très convaincante, simple à comprendre et transparente.

L’autre avantage de la box Internet de RED by SFR et bien évidemment son prix, car il est beaucoup plus bas que la majorité de ses concurrents sur le marché. Si vous trouvez que votre connexion Internet vous coûte trop cher chaque mois, vous devriez être séduit par cette offre flash qui rassemble le prix mini à la flexibilité. Attention, cette remise spéciale se finit le 25 mai.

La box Internet de RED by SFR comprend actuellement la Fibre en Très Haut Débit (1 Gb/s en téléchargement, 500 Mb/s en envoi) et tous les appels vers les fixes et mobiles en illimité (en France) au prix de 23 euros par mois. Il est presque assuré que ce prix mini vous permettra de vraies économies par rapport à la facture que vous réglez chaque mois en ce moment. Sans la promotion, la box Internet de RED by SFR revient à 36 euros par mois. En somme, vous pouvez facilement économiser 30% dès votre premier mois de souscription. Offre flash ou non, cette offre se classe parmi les meilleures du marché et s’accompagne de nombreux avantages. Si vous n’avez pas la fibre, sachez que la version ADSL revient à seulement 16 euros par mois. Mais dans tous les cas, cette promotion prend fin dès les 25 mai, soyez rapide pour ne pas risquer de manquer ce prix mini et tous les avantages de cette box Internet de RED by SFR. Voici l’offre en détail de la box Internet deRED by SFR : Voir l’offre RED by SFR

Si RED by SFR propose une seule et unique box Internet, celle-ci a l’avantage de s’accompagner de plusieurs options tout aussi séduisantes que l’offre de base. La majorité d’entre elles sont déjà incluses d’office, mais vous avez par exemple la possibilité de profiter de l’option TV avec 35 chaînes pour 2 euros supplémentaires par mois seulement. Vous pouvez aussi prendre l’option avec 100 chaînes TV pour 4 euros de plus par mois. Vous avez évidemment la possibilité de ne pas choisir ces options, mais elles ont l’avantage d’être proposées de manière simple et, surtout, transparente.

La box Internet de RED by SFR propose donc un tout petit prix et des options de choix, mais ce n’est pas tout. Si cela ne suffit pas à vous attirer, sachez que l’offre est sans engagement minimum de durée, ce qui n’est pas le cas chez beaucoup d’autres opérateurs.

Vous avez ainsi la possibilité de quitter RED by SFR pour une meilleure offre, bien que cela semble peu probable aujourd’hui, auquel cas vous n’aurez aucun frais supplémentaire à régler lors de votre départ. La box Internet bénéficie aussi d’un prix qui vous évitera toute mauvaise surprise sur votre facture à la fin du mois dans les années qui vont venir.

SFR, la box Fibre à 10€ mensuel

Si RED by SFR propose une box Internet très attrayante qui séduit beaucoup d’utilisateurs, certains lui préfèrent une offre plus classique comme celle de… SFR. L’opérateur télécom a l’avantage de proposer un accès à des magasins physiques en cas de question, à la façon d’un acteur plus classique sur le marché. En ce moment, SFR propose une offre Fibre à couper le souffle, à 10€ par mois.

Depuis le début du déconfinement, SFR a donné une opportunité unique pour bénéficier d’une box internet à un prix défiant toute concurrence. Sa formule SFR Fibre, qui pourtant est déjà la meilleure vente, bénéficie d’une remise en plus. Pour seulement 10€ par mois, vous avez un accès à une Fibre d’excellente qualité. Même RED by SFR a du mal à répondre sur cette durée.

Certes, il faut reconnaitre que sur la durée, le tarif des box internet de SFR est peut-être un peu moins attractif. Cela dit, vous êtes libres à tout moment de changer. Et clairement, personne ne fait aussi bien que SFR sur la première année. Pour voir son offre spéciale, c’est par ici :

Voir l’offre SFR