Box internet : une offre hallucinante pour baisser sa facture de 50% 🔥

Alors que la France rentre dans une phase de dĂ©confinement progressif, ce week-end est la parfaite occasion de faire des Ă©conomies sur votre box Internet. L’abonnement fait partie des postes de dĂ©penses mensuelles fixes et peut nettement ĂŞtre amĂ©liorĂ©. Voici les 2 promotions de la semaine signĂ©e RED by SFR et Bouygues Telecom. Le marchĂ© des box Internet peut parfois sembler opaques, mais ces deux fournisseurs d’accès Internet ont l’avantage de proposer offres claires et transparentes. En plus, il y a de grandes chances qu’elles reviennent moins chères que votre abonnement actuel.

La box Internet de RED by SFR se hisse parmi les offres les plus accessibles et les plus lisibles du marchĂ©, ce qui explique pourquoi elle sĂ©duit autant d’utilisateurs en France. Elle fait partie des meilleurs abonnements du marchĂ© depuis quelques annĂ©es et se positionne comme un leader lĂ©gitime. Voici les dĂ©tails de l’offre flash actuellement en cours et de ses points forts.

Voir l’offre RED by SFR

RED by SFR, la box Internet référence

Il n’aura fallu que quelques annĂ©es Ă RED by SFR pour que sa box Internet et ses forfaits mobiles s’imposent sur le marchĂ© français. Et pour cause, l’opĂ©rateur a massivement participĂ© Ă la transformation d’un marchĂ© qui Ă©tait encore très opaque avant 2011. Pour ce faire, il propose des offres transparentes et claires pour tous ceux qui s’intĂ©ressent Ă ses services.

Autre avantage indéniable, le tarif de sa box Internet qui se situe en deçà de la majorité de celui de ses principaux concurrents. Si votre connexion Internet vous revient trop cher, il y a de fortes chances que vous soyez séduit par cette vente flash qui même flexibilité et petit prix. Attention, la réduction en cours prend fin dès le 18 mai.

L’offre actuelle sur la box Internet de RED by SFR revient Ă 23 euros par mois pour la Fibre en Très Haut DĂ©bit (1 Gb/s en tĂ©lĂ©chargement, 500 Mb/s en envoi) et tous les appels vers les fixes et mobiles en illimitĂ© (en France). Ce prix mini devrait vous permettre des Ă©conomies par rapport Ă votre abonnement actuel. D’ordinaire, la box Internet RED by SFR revient Ă 36 euros par mois, ce qui veut dire que vous avez la possibilitĂ© d’Ă©conomiser 30% sur le prix habituel dès que vous choisissez cette offre. Que l’abonnement soit en rĂ©duction comme actuellement ou non, il s’agit d’une des box les moins chères du marchĂ©. Cette promotion est la vĂ©ritable cerise sur le gâteau… Et ce n’est pas le seul avantage. Si vous choisissez la box Internet de RED by SFR, vous avez en plus droit Ă un mois offert, qu’il s’agisse de l’offre Fibre ou ADSL Ă 16 euros par mois. N’hĂ©sitez pas plus longtemps Ă choisir cette offre, car elle ne sera plus disponible dès lundi 18 mai. Voici le dĂ©tail de l’offre box Internet de RED by SFR : Voir l’offre RED by SFR

RED by SFR ne propose qu’une seule box Internet, mais il faut savoir que celle-ci s’accompagne de nombreuses options —bien que la majoritĂ© soit dĂ©jĂ inclus dans l’offre de base. Vous avez la possibilitĂ© de profiter de l’option TV avec 35 chaĂ®nes pour 2 euros de plus par mois seulement. Si ce n’est pas assez, vous pouvez choisir l’option Ă 100 chaĂ®nes de tĂ©lĂ©vision pour 4 euros de plus par mois. Ces possibilitĂ©s devraient vous apporter une flexibilitĂ© de choix, le tout de manière ultra transparente.

Si le prix mini et les options de cette box Internet de choix ne suffisent pas Ă vous sĂ©duire, sachez que cette offre en promotion est sans engagement de durĂ©e. En somme, vous avez la possibilitĂ© de quitter l’opĂ©rateur dès que vous le souhaitez si jamais vous trouvez un meilleur prix ailleurs, mais encore faut-il que cela arrive. Si c’est le cas, vous n’aurez pas Ă payer de frais en plus lors de votre dĂ©part. Le prix de la box Internet de RED by SFR est aussi garanti Ă vie, si bien que vous ne serez pas dans l’obligation de dĂ©bourser plus dans les mois ou les annĂ©es Ă venir, ce qui Ă©vite les mauvaises surprises sur la facture mensuelle.

Bouygues Telecom, une box Internet classique

RED by SFR sĂ©duit de nombreux utilisateurs sur le marchĂ© avec sa box Internet, mais certains lui prĂ©fèrent des abonnements plus traditionnels et se tournent ainsi vers Bouygues Telecom. L’opĂ©rateur donne la possibilitĂ© de se rendre dans une boutique physique en cas de question, ce qui fait de lui un acteur plus classique. Si cela vous sĂ©duit, il faut savoir que les box Internet de Bouygues Telecom sont une parfaite alternative Ă l’offre de son concurrent principal. Pendant le confinement, le fournisseur d’accès Internet s’est illustrĂ© avec des offres flash agressives et il continue encore ce week-end. Les 3 abonnements sont actuellement en promotion.

Si les trois box Internet de Bouygues Telecom vous font hĂ©siter, nous vous conseillons de vous tourner vers la Bbox Ultym. Si le tarif augmente beaucoup au bout d’un an, on rappelle que la pĂ©riode d’engagement ne dure qu’un an, ce qui veut dire que vous pouvez dĂ©laisser le fournisseur avant l’augmentation. Durant toute la pĂ©riode, vous aurez droit Ă une multiplicitĂ© d’avantages très sĂ©duisants.

Si vous prĂ©fĂ©rez une box Internet simple Ă un prix mini, l’offre flash de RED by SFR saura vous faire plaisir, sachant que son tarif sur le marchĂ© est tout bonnement le meilleur. Si votre usage d’Internet est plutĂ´t modĂ©rĂ©, c’est donc vers la Bbox Fit que vous pouvez vous orienter, sachant qu’il s’agit de l’offre de Bouygues Telecom la plus populaire.

Voici les trois offres Ă©clair de Bouygues Telecom :

Voir l’offre Bouygues Telecom