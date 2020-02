Box internet : une promo pour diviser sa facture par 2 🔥

Si le marchĂ© des forfaits est devenu plus transparent au fil des annĂ©es, ce n’est pas le cas de celui des box internet. Bien souvent, les abonnements sont trop difficiles Ă comprendre et Ă comparer. Pour autant, ce sont les mĂŞmes opĂ©rateurs qui sont derrière les deux produits. Et encore une fois, c’est RED by SFR qui agit comme un dĂ©tonateur avec une offre choc qui chamboule le marchĂ©.

La promotion actuelle qui s’arrĂŞte dĂ©jĂ ce lundi va encore plus loin, et la box internet qui est mise en avant est tout simplement dingue. Il faut se dĂ©pĂŞcher pour ne pas manquer cette occasion. Pour ceux qui veulent un opĂ©rateur tĂ©lĂ©com plus traditionnel, c’est la maison-mère de RED by SFR – j’ai nommĂ© SFR – qui met en avant ce week-end quelques belles promotions sur ses box internet.

RED by SFR, box internet folle

Avant mĂŞme de rentrer dans les caractĂ©ristiques techniques de la box internet de RED by SFR, elle s’impose avec deux avantages choc (et malheureusement trop rares dans le marchĂ©) : une offre sans engagement et surtout un tarif qui est garanti Ă vie. C’est le mĂŞme principe que pour son meilleur forfait mobile, lui aussi unique.

Qu’est ce que le tarif garanti Ă vie signifie ? Tout simplement que vous n’aurez aucune surprise sur votre facture de box internet dans les mois ou les annĂ©es Ă venir. La plupart des opĂ©rateurs ont tendance Ă proposer des offres non seulement chères, mais dont l’engagement est d’au moins une annĂ©e. C’est le cas de SFR (Ă ne pas confondre avec RED by SFR), Orange ou encore Bouygues Telecom.

L’offre actuelle sur la box internet de RED by SFR devrait vous faire rĂŞver : il vous suffit de la comparer avec votre abonnement actuel pour comprendre Ă quel point elle pourrait vous faire Ă©conomiser.. Jusqu’Ă lundi, la box internet revient Ă 23 euros par mois pour la fibre avec le très haut dĂ©bit (1 Gb/s en tĂ©lĂ©chargement !) et les appels en illimitĂ© vers les fixes et les mobiles en France. RED by SFR offre un avantage en plus, Ă savoir la gratuitĂ© du premier mois.

En temps normal, le fournisseur d’accès internet facture le très haut dĂ©bit et les appels vers les mobiles sous forme d’options facultatives. Chacune d’entre elles est facturĂ©e 5€ par mois. Cela vous laisse imaginer l’Ă©conomiser que vous pouvez faire sur cette box internet. Par dĂ©faut, la box internet de RED by SFR offre un dĂ©bit de 300Mb/s en envoi et en tĂ©lĂ©chargement.

Ici, la majoritĂ© des options sont incluses dans l’offre. Il reste encore l’option TV qui est facturĂ©e 2€ ou 5€ par mois (35 ou 100 chaines TV) pour ceux qui veulent rajouter la tĂ©lĂ©vision dans leur box internet. Encore une fois, cette option est facultative et ça permet de payer uniquement ce dont on a rĂ©ellement besoin. Si vous voulez faire une bonne affaire, regardez donc par vous-mĂŞme l’offre sur le site RED by SFR.

Et si vous ĂŞtes chez un autre fournisseur d’accès internet en ce moment, sachez que RED by SFR vous propose de vous rembourser jusqu’Ă 100€ de frais de rĂ©siliation sur votre ancienne box internet. Si votre FAI actuel facturait des frais pour cela, vous pourriez donc les avoir complètement anĂ©antis par l’offre en cours chez RED by SFR.

SFR, 3 box internet Ă mini prix

Il faut distinguer RED by SFR de l’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com SFR. Si les deux utilisent le mĂŞme rĂ©seau, ils ont des stratĂ©giques très diffĂ©rentes. SFR s’inscrit plutĂ´t comme un FAI traditionnel sur la mĂŞme lignĂ©e que les Orange ou Bouygues Telecom. Il s’appuie donc sur des boutiques physiques et un support client très rĂ©actif pour sĂ©duire une clientèle particulière. Mais cela vient au prix d’un abonnement plus cher, et d’une pĂ©riode d’engagement.

Heureusement, SFR offre en ce moment une très belle promotion sur ses 3 box internet. Chaque formule est diffĂ©rente et rĂ©pond Ă des besoins et un profil de clients particuliers. Ci-dessous, nous rentrons dans le dĂ©tail de chacun d’entre elles. La promotion est active sur la première annĂ©e uniquement, après quoi le tarif habituel est Ă nouveau facturĂ©. On rappellera que toutes ces offres impliquent un engagement sur les 12 premiers mois.

Voici les trois offres box internet SFR :

Peu importe la box internet que vous choisissez, l’engagement n’est que de 12 mois, ce qui veut dire que vous pouvez quitter l’opĂ©rateur avant l’augmentation de tarifs si vous trouvez une meilleure offre ailleurs. Sachant que chacune est diffĂ©rente, vous devriez trouver votre bonheur et rĂ©aliser de belles Ă©conomies. Si toutefois vous prĂ©fĂ©rez vous orienter vers une box Internet tout-en-un, celle du fournisseur RED by SFR et son petit prix devraient vous convenir Ă merveille, sachant que le tarif est garanti Ă vie.