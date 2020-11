Box internet : ces 2 offres limitées vont faire baisser votre facture 🔥

Pour la seconde fois de l’annĂ©e, la population est confinĂ©e en France. C’est un excellent moment pour prendre des dĂ©cisions qui permettent de payer moins chaque mois. Changer de box Internet peut vous permettre de faire des Ă©conomies mensuelles. Le produit peut sembler un peu complexe, mais choisir un nouveau fournisseur vous offre la possibilitĂ© de rĂ©aliser de belles affaires.

Ce dimanche, ce sont RED by SFR et Bouygues Telecom qui proposent les box Internet les plus intĂ©ressantes du moment. Dans le cas oĂą vous voulez rĂ©duire votre facture chaque mois tout en Ă©tant assurĂ© d’une bonne connexion, vous devriez trouver votre bonheur. Voici les conditions et les prix de chaque offre en cours chez les fournisseurs.

RED by SFR, la box Internet simple, basique

RED by SFR a l’avantage de prĂ©senter quelques diffĂ©rences majeures avec les fournisseurs historiques. Pour que sa box Internet soit simple Ă comprendre de tous, il a dĂ©cidĂ© de simplifier son offre afin de la rendre très transparente. En consĂ©quence, il ne propose qu’un seul et unique abonnement. Vous pouvez ajouter des options facultatives en fonction de vos usages.

La box Internet de RED by SFR est actuellement Ă 23 euros par mois seulement pour la Fibre avec le très haut dĂ©bit (1 Gb/s en tĂ©lĂ©chargement et 500 Mb/s en envoi) ainsi que les appels illimitĂ©s vers les fixes et mobiles. En temps normal, cette formule est Ă 10 euros supplĂ©mentaires par mois, cela reprĂ©sente des Ă©conomies de -30% par rapport au tarif de base. Bonus, le premier mois est offert avec l’abonnement ADSL ou Fibre. On note que le prix ne double pas après les 12 premiers mois comme c’est le cas chez la majoritĂ© des concurrents, un vrai plus.

Autre avantage, le fait que la box Internet RED by SFR soit sans engagement de durĂ©e. Cela force le fournisseur Ă ĂŞtre irrĂ©prochable afin d’espĂ©rer garder ses clients le plus longtemps possible. Si jamais vous souhaitez aller voir ailleurs, vous n’avez pas de justificatif ni de frais supplĂ©mentaires Ă apporter Ă ce dernier. Dans le cas oĂą vous souhaitez essayer cette box, c’est parfait pour faire le test et vois si vous ĂŞtes convaincu.

La box Internet de base de RED by SFR ne propose pas l’option TV. Cependant, vous pouvez accĂ©der aux options facultatives proposĂ©es par le français afin de bĂ©nĂ©ficier d’un accès Ă la TV. Dans ce cas, le dĂ©codeur TV avec 35 chaĂ®nes revient Ă 2 euros par mois et l’option TV avec 100 chaĂ®nes Ă 4 euros par mois. MĂŞme si vous prenez une de ces fonctionnalitĂ©s, l’offre reste ultra compĂ©titive, c’est la moins chère du marchĂ© dans la durĂ©e.

Cette offre dĂ©voilĂ©e par RED by SFR pour sa box Internet prend fin dès lundi soir Ă minuit. N’hĂ©sitez pas trop longtemps avant de passer Ă l’action pour pouvoir faire des Ă©conomies chaque mois Ă moyen comme Ă long terme. L’opĂ©rateur affiche Ă©galement des promotions agressives sur son forfait mobile —jusqu’Ă lundi soir Ă©galement.

Bouygues Telecom, plusieurs box Internet Ă prix mini

RED by SFR est un acteur rĂ©putĂ© sur le marchĂ© des box Internet. C’est aussi le cas de Bouygues Telecom, dont les offres remportent un grand succès depuis des annĂ©es. En proposant des formules Ă l’excellent rapport qualitĂ©-prix, il se dĂ©marque auprès de millions de clients dans l’Hexagone. Actuellement, il prĂ©sente de beaux deals sur toutes ses formules, vous devriez trouver votre bonheur.

Chez Bouygues Telecom, c’est la box Internet Bbox Fit qui se prĂ©sente comme la plus populaire de la gamme. Elle a l’avantage d’ĂŞtre assez accessible sans lĂ©siner sur les fonctionnalitĂ©s qu’elle propose. L’offre revient Ă Â 14,99 euros pendant un an pour la fibre avec le haut dĂ©bit (300 Mb/s en tĂ©lĂ©chargement) ainsi les appels illimitĂ©s vers les fixes. Au bout des 12 mois, son tarif remonte Ă 28,99 euros. Le fournisseur demande un engagement de durĂ©e d’un an, vous ĂŞtes libre de partir avant la hausse de prix.

Les deux autres box Internet de Bouygues Telecom fonctionnent de la mĂŞme manière que la première. Les Bbox Must et Bbox Ultym se dotent toutes deux d’une offre triple-play avec TV avec un dĂ©codeur 4K. La Bbox Must est Ă 21,99 euros pendant un an pour la fibre avec le très haut dĂ©bit (1 Gb/s en tĂ©lĂ©chargement), les appels illimitĂ©s vers les fixes et les mobiles et 180 chaines TV. Suite Ă la première annĂ©e, le tarif repasse Ă 36,99 euros par mois. Encore une fois, l’engagement auprès du fournisseur est d’un an, vous pouvez aussi partir avant que le prix ne remonte.

La Bbox Ultym, la troisième box Internet de la gamme de Bouygues Telecom est la plus premium. Elle est particulièrement intĂ©ressante lors de la première annĂ©e, car elle reste très accessible malgrĂ© des spĂ©cificitĂ©s haut de gamme. Au bout de 12 mois, le prix remonte et elle devient plus onĂ©reuse. Au cours de la première annĂ©e, elle est Ă 27,99 euros pour la Fibre avec l’ultra haut dĂ©bit (2 Gb/s en tĂ©lĂ©chargement), les appels illimitĂ©s vers les fixes et mobiles, 180 chaines TV et un bonus. Après un an, son tarif est de 45,99 euros par mois. Si c’est plus cher que les prĂ©cĂ©dentes offres, c’est l’assurance de la qualitĂ©.

Si vous prenez la box Internet Bbox Ultim, le fournisseur vous permet d’accĂ©der Ă une installation clef en main de la box Internet. Dans le cas oĂą vous avez choisi une autre formule, sachez que vous pouvez très bien demander des conseils ou de l’aide au support client premium de Bouygues Telecom. L’autre avantage tient dans le fait que vous pouvez aussi aller dans les boutiques physiques. L’argument est Ă prendre en compte, car RED by SFR propose uniquement un service d’aide 100% en ligne. Cela justifie les diffĂ©rences de prix et peut vous aider Ă choisir entre les deux fournisseurs.