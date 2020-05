Le casque Bose QC 35 II en baisse de -40% aux French Days 🔥

Les French Days continuent et le marchand Cdiscount fait de mĂŞme en dĂ©voilant chaque jour d’excellentes offres flash sur des produits très populaires. Aujourd’hui, c’est le casque Bose QuietComfort 35 II qui voit son tarif baisser de 40% via une belle rĂ©duction sur le site web du français. Les stocks sont très limitĂ©s et la remise ne va rester disponible bien longtemps.

Voici le deal sur le site de Cdiscount :

Voir l’offre Cdiscount

La rĂ©duction observĂ©e lors de ces French Days sur Cdiscount fait partie des plus consĂ©quentes jamais vue sur le casque Bose QC 35 II, avec Google Assistant. Il est extrĂŞmement rare que l’appareil haut de gamme ait droit Ă une telle remise de prix mĂŞme lors d’Ă©vĂ©nements antĂ©rieurs. Le casque est un modèle premium qui se positionne parmi les meilleurs modèles du marchĂ© grâce Ă plusieurs caractĂ©ristiques solides qui ont fait son succès dès sa sortie. Avec cette vente flash, le rapport qualitĂ©-prix de l’appareil devient encore meilleur qu’il ne l’est dĂ©jĂ sans promotion.

Pourquoi prendre le casque Bose QC 35 II

Si le casque Bose QC 35 II en promo chez Cdiscount pour les French Days a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ© il y a quelques annĂ©es, il fait encore partie des meilleures ventes. En effet, il s’agit d’un des meilleurs casques Bluetooth disponibles sur le marchĂ© et n’a pas Ă©tĂ© dĂ©trĂ´nĂ© par son digne successeur le Headphones 700. Il est très apprĂ©ciĂ© des utilisateurs pour plusieurs raisons, dont le fait qu’il bĂ©nĂ©ficie de la rĂ©duction de bruit active qui permet de s’isoler pour se concentrer sur sa musique. C’est le casque parfait pour pouvoir travailler ou utiliser les transports en commun en toute tranquillitĂ©.

De plus, le casque Bose QC 35 II Ă petit prix lors des French Days de Cdiscount profite d’une autonomie supĂ©rieure Ă 20 heures consĂ©cutives, ce qui vous laisse largement le temps d’Ă©couter vos meilleures playlists avant de devoir le charger de nouveau. La recharge fonctionne grâce Ă une prise jack 3,5 mm classique placĂ©e sur le cĂ´tĂ© de l’appareil et un câble fourni Ă l’achat de l’appareil.

Il suffit de quelques minutes de charge pour que vous puissiez profiter de nouveau de votre musique quelques heures de plus. Le casque Bose QC 35 II se prĂ©sente comme un dispositif fait pour le quotidien, si bien qu’en plus de ces fonctionnalitĂ©s, il a aussi l’avantage d’ĂŞtre lĂ©ger, un vĂ©ritable bonus quand on prĂ©voit de le porter une bonne partie de la journĂ©e.

Cdiscount fait baisser les prix pour ces French Days

Avec cette remise annoncĂ©e lors de ce deuxième jours de French Days, Cdiscount fait fort, sachant que le casque Bose QC 35 II est un produit extrĂŞmement populaire. De plus, la rĂ©duction en vigueur fait chuter son prix largement au point que vous pouvez Ă©conomiser plus d’une centaine d’euros sur ce modèle premium. Lors de cette opĂ©ration spĂ©ciale, Cdiscount montre qu’il attaque directement en officialisant cette belle offre Ă©clair, un positionnement qu’il devrait continuer d’adopter jusqu’Ă la fin de l’Ă©vĂ©nement.

Si les French Days se tiennent du 27 mai au 1er juin, il Ă©tait initialement prĂ©vu que ceux-ci aient lieu fin avril, comme c’est le cas depuis le lancement de l’opĂ©ration made in France. Toutefois, ils ont finalement Ă©tĂ© repoussĂ©s Ă cette date Ă cause de la situation sanitaire. Dans ce cadre, les marchands comme Cdiscount, Fnac, Darty, ou encore Amazon et AliExpress ne cesse de lever le voile sur des offres flash concernant des produits populaires comme le casque Bose QC 35 II.

Il est certain que le deal de Cdiscount ne va pas durer longtemps, car ce prix est très sĂ©duisant et revient actuellement moins cher que les derniers AirPods Pro commercialisĂ©s Ă 279 euros. La comparaison est difficile, car les Ă©couteurs d’Apple sont intra-auriculaires, mais ils font partie des meilleures ventes —comme le casque premium. Les utilisateurs qui veulent profiter d’une excellente expĂ©rience sonore auditive feront le choix Bose.

Une pĂ©riode d’essai pour le casque Bose

Dans le cas oĂą vous choisisse le casque Bose QC 35 II Ă l’occasion des French Days 2020, Cdiscount vous fait profiter de quelques avantages supplĂ©mentaires. En effet, vous bĂ©nĂ©ficiez d’un dĂ©lai de rĂ©traction de 15 jours, une pĂ©riode durant laquelle vous pouvez renvoyer le produit pour ĂŞtre remboursĂ© en intĂ©gralitĂ©. Autant dire que celle-ci est largement suffisante pour vous rendre compte que le casque Bose QC 35 II n’est finalement pas Ă votre goĂ»t.

Autant dire que le casque Bose QC 35 II est une très bonne affaire grâce Ă cette promotion qui fait passer son prix sous la barre des 250 euros. Toutefois, tous les avantages qui font le succès de l’appareil risquent Ă©galement de faire disparaitre l’offre flash très vite. On le rĂ©pète, il faut faire preuve de rapiditĂ© pour Ă©viter que cet excellent deal ne risque de vous passer sous le nez lors de ces French Days de Cdiscount.

Voir le détail du deal sur le casque Bose QC 35 II sur Cdiscount :

Voir l’offre Cdiscount