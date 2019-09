Cdiscount : les 5 deals immanquables pour l’ouverture des French Days 🔥

Cdiscount est l’un des marchands moteurs des French Days chaque annĂ©e. Pour cette Ă©dition de rentrĂ©e 2019, les promos ont lieu du 27 septembre au 1er octobre. Attention cependant, Cdiscount propose des offres limitĂ©es en quantitĂ©s, comme c’est le cas sur la gamme Galaxy S10 de Samsung.

Les tops offres du jour sur Cdiscount

La première action de Cdiscount est de proposer, pour tous les clients du site, une remise de 25€ dès 249€ d’achat avec le code FRDAYS25 , sur une large sĂ©lection de produits. Pour les offres immanquables des French Days Cdiscount, c’est ici que ça se passe :

French Days Cdiscount : les offres immanquables

Dernière mise à jour : vendredi 27 septembre, 09h12

Voir toutes les promotions

Cdiscount : des promos Ă gogo !

Comme vous pouvez le dĂ©couvrir dans notre sĂ©lection des French Days Cdiscount de cette page, le marchand a une nouvelle fois dĂ©cidĂ© d’offrir des remises sur une large sĂ©lection de catĂ©gories. Comme pour les French Days avant l’Ă©tĂ© ou les Soldes, Cdiscount est une nouvelle fois très actif, et gĂ©nĂ©reux sur les promotions. Et ce n’est pas pour rien qu’il s’impose comme un leader des French Days une nouvelle fois.

Sa place de gĂ©nĂ©raliste permet Ă Cdiscount de proposer une multitude de promotions pour ces French Days, de la tĂ©lĂ©phonie Ă l’Ă©lectromĂ©nager en passant par l’Ă©lectronique. Mais d’autres catĂ©gories comme le sport, la mode ou la maison sont bien Ă©videmment de la partie. Les remises peuvent monter jusqu’Ă 60% sur des produits spĂ©cifiques, ce qui est exceptionnel.

Vendredi, jour clé des French Days

Les French Days commencent aujourd’hui et durent jusqu’au mardi 1er octobre. Les premières heures de l’opĂ©ration sont critiques pour Cdiscount, comme tous les marchands, et c’est pourquoi le e-commerçant a choisi de lancer des ventes flash limitĂ©es dans le temps, et par les quantitĂ©s. De très belles marques sont en promotion, comme Nintendo, Apple, Samsung ou Dyson pour ces French Days Cdiscount.

Contrairement aux soldes qui durent plus d’un mois, les French Days sont plus limitĂ©s dans le temps, ce qui entraĂ®ne un engouement supĂ©rieur auprès des clients. Pour bĂ©nĂ©ficier des meilleures de l’opĂ©ration, il faut donc ĂŞtre rapide, pour ne pas rater le bon produit avant que les stocks soient Ă©coulĂ©s chez Cdiscount. Certaines offres seront peut-ĂŞtre amenĂ©es Ă ĂŞtre renouvelĂ©es, mais impossible d’en ĂŞtre certains. De nouvelles offres French Days peuvent ĂŞtre mises en ligne par Cdiscount tout au long de l’opĂ©ration, il faut donc ĂŞtre vigilant.

Si vous avez consultĂ© notre liste des bons plans Cdiscount French Days, vous le voyez, tous les types de produits sont en rĂ©duction. De l’iPhone XR aux Samsung Galaxy S10 en passant par les packs Switch Lite ou PS4, Cdiscount veut conquĂ©rir le plus de clients possible.

Voir toutes les promotions

Un bon d’achat Cdiscount, pour tous les clients

Pour ces French Days Cdiscount, le marchand a choisi de proposer un bon d’achat de 25€ pour toute commande supĂ©rieure Ă 249€, et ce, pour tous les clients. Seuls certaines rĂ©fĂ©rences ne sont pas concernĂ©es, comme la gamme S10. Vous pouvez aussi essayer le programme CDAV (Cdiscount Ă VolontĂ©) qui permet de bĂ©nĂ©ficier de la livraison gratuite en un jour, tout au long de l’annĂ©e. Vous bĂ©nĂ©ficiez en ce moment de 30 jours d’essai gratuit, ce serait dommage de s’en priver. Après l’abonnement, passe Ă 39€ par an, si vous avez Ă©tĂ© convaincu par les diffĂ©rents avantages comme les offres flash privĂ©es.