Black Friday Cdiscount : ces 5 promos qui expirent ce dimanche

Cdiscount ne cesse de se déployer à chaque édition du Black Friday, et il est devenu l’un des acteurs incontournables de cet événement annuel. Cette année, le marchand français dévoile de très belles offres sur plusieurs produits très populaires et très appréciés des utilisateurs. Mais attention, les stocks et les promotions sont très limités, il faut donc agir vite. Voici notre sélection des meilleurs produits actuellement à prix cassé chez Cdiscount, pour ce dernier jour du Black Friday Weekend.

Cdiscount démultiplie les promos au Black Friday

Cette édition du Black Friday est l’occasion pour Cdiscount de faire de belles remises sur de nombreux produits… et de nombreuses catégories. Les promotions vont de l’électronique à l’électroménager en passant par le bricolage, les jouets et encore d’autres catégories d’appareils. Les offres varient très régulièrement, si bien que cette liste est mise à jour souvent afin que vous puissiez voir les dernières nouveautés en ce dimanche. N’hésitez pas à consulter cette page plusieurs fois pour ne pas rater un produit qui pourrait vous plaire.

Black Friday Cdiscount : les offres immanquables

À l’occasion du Black Friday, Cdiscount propose trois types d’offres qu’il faut bien différencier. D’un côté, le marchand fait des offres flash limitées dans le temps, si bien que vous avez une période définie pour profiter de l’appareil qui vous intéresse à un tarif (très) préférentiel. Toutes les heures ou presque, de nouvelles offres sont faites sur des produits de marques très populaires comme Apple, Samsung, Dyson et autres.

Le deuxième type d’offres de Cdiscount est plus classique et moins limité dans le temps, mais tout aussi pris d’assaut par les utilisateurs. Elles sont également plus globales et concernent tous les produits et toutes les marques. Vous pouvez vous rendre sur la page d’accueil du site web pour vous faire une idée des types d’appareils en promotion ou accéder directement au produit qui vous intéresse depuis la barre de recherche. Dans les deux cas, les offres peuvent être très rapides, soyez donc vigilant pour ne rien rater.

Le troisième ce sont les coupons de réduction, comme c’est le cas aujourd’hui avec le code 1JOUET1, qui permet d’avoir un jouet acheté un jouet offert sur une sélection.

Vous pouvez voir toutes les offres du Black Friday Cdiscount directement ici :

Cdiscount enchaine les fortes promotions pour le Black Friday

Cdiscount s’est imposé comme un des acteurs majeurs du Black Friday au fil des années. Mais ce n’est pas tout, car le marchand en ligne est aussi présent sur de nombreuses autres opérations de première classe, dont les soldes et les French Days par exemple. Nul doute que cela fonctionne pour la plateforme, car elle revendique un chiffre d’affaires de plus de 57 millions d’euros lors du Black Friday de 2018. Ce chiffre était de 43 millions en 2017, ce qui met en lumière la large progression du marchand en un an à peine. Lors des moments clefs de l’édition dernière, plus de 150 commandes par seconde ont parfois été enregistrées, un nombre très conséquent. Cdiscount devrait continuer sur sa lancée avec des offres en plus grande quantité actuellement en cours.

Ce Black Friday devrait donc être l’occasion pour Cdiscount de franchir un nouveau cap tout aussi conséquent que celui de l’an dernier. Pour ce faire, elle devrait continuer à casser les prix sur des produits venant de marques populaires et tout aussi attrayantes. L’an dernier, ce sont 10 millions de visites qui ont été répertoriées, un chiffre qui devrait grimper cette année grâce à des promotions pouvant dépasser les -50%.

Cdiscount a réussi à devenir un des poids lourds du Black Friday car il a été un des premiers marchands français à se prononcer lors du Black Friday. L’opération est très populaire aux États-Unis, mais elle est arrivée en France il y a quelques années seulement. Cela veut dire que tous les marchands ne se sont pas forcément engouffrés dans cette voie, ce qui a été le cas de Cdiscount. Désormais, de nombreux marchands ont suivi et proposent de belles réductions aussi bien en ligne que dans les magasins physiques, ce qui peut-être l’occasion pour les français d’anticiper leurs cadeaux pour les fêtes tout en faisant de belles économies.

Le CDAV (Cdiscount à Volonté), pour faire le choix de la fidélité

Depuis quelques années, Cdiscount propose à ses clients le CDAV, un programme de fidélité qui permet de profiter de plusieurs avantages non négligeables. Si vous êtes un habitué de la plateforme, ou en bon chemin pour le devenir, vous pourrez alors profiter de la livraison en un jour, un service valable même pendant le Black Friday.

Si vous avez été trop rapide lors de vos achats durant le Black Friday, sachez également que Cdiscount propose une période de rétractation. Durant 15 jours, vous avez la possibilité de renvoyer votre produit gratuitement. Dans ce cas, vous serez intégralement remboursé par le marchand en ligne, mais il faut que votre produit soit renvoyé comme neuf.

Voici la liste des offres de Cdiscount de dimanche :

