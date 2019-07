Cdiscount : la vraie réponse au Prime Day Amazon est… cinglante ! 🔥

Le Prime Day Amazon est un temps fort de bons plans cet Ă©tĂ©, mais Cdiscount ne veut pas laisser de place Ă son Ă©ternel rival. Le gĂ©ant du e-commerce français a dĂ©voilĂ© pour ce lundi et mardi du Prime Day de très belles offres spĂ©ciales – parfois plus convaincantes que celles prĂ©sentes sur le site Amazon. Pour vous aider Ă trouver les meilleures offres entre les deux plateformes, nous vous avons fait un guide rĂ©sumĂ© avec les produits les plus en vogue ci-dessous.

Voici d’abord l’accès aux sections promotions des deux :

Pendant le Prime Day, Amazon annoncer qu’il renouvellera toutes les heures des ventes flash – il faut donc revenir très rĂ©gulièrement pour voir les derniers produits qui voient leur prix baisser. De son cĂ´tĂ©, Cdiscount en fait de mĂŞme, et, conjuguĂ© aux ruptures de stock, il est parfois difficile de s’en sortir. Pour vous aider Ă trouver les bons produits au prix le plus bas, nous avons fait une sĂ©lection des produits les plus populaires de l’annĂ©e qui sont toujours disponibles, et dont la remise pour ce Prime Day Amazon est toujours convaincante.

Prime Day 2019 : offres flash en direct

Dernière mise à jour : mardi 16 juillet, 10h14

Cdiscount vs Amazon, le match du Prime Day

Depuis maintenant trois ans, Amazon organise chaque Ă©tĂ© le Prime Day. En rĂ©ponse, Cdiscount organise un Ă©vĂ©nement baptisĂ© JournĂ©es Ă VolontĂ© qui permet Ă tous ses clients membres « Cdiscount Ă VolontĂ© » de bĂ©nĂ©ficier de remises exceptionnelles sur des produits comme l’iPhone XR, les iPad ou encore tous types d’ordinateurs. Il s’inspire ainsi de la stratĂ©gie d’Amazon qui, pendant le Prime Day, offre des promotions uniquement aux clients membres Prime.

Cela ne veut toutefois pas dire que les autres – non membres – ne sont pas impliquĂ©s dans ce Prime Day sur Amazon et Cdiscount : il est possible de souscrire Ă un abonnement sur 30 jours qui est gratuit et sans engagement, ce qui permet tout de mĂŞme d’accĂ©der aux offres et profiter des rĂ©ductions gĂ©nĂ©reuses des deux plateformes marchandes. A tout moment, il est possible de rĂ©silier si l’on ne veut pas s’acquitter des 49€ de frais annuels sur Amazon, et 29€ pour Cdiscount.

Hormis le fait de pouvoir bĂ©nĂ©ficier de rĂ©ductions lors du Amazon Prime Day, la carte Prime permet aussi d’avoir la livraison gratuite en un jour ouvrĂ©, ainsi que des avantages comme la plateforme de streaming Prime Music gratuite. Sur la page dĂ©diĂ©e Ă l’abonnement Prime, Amazon dĂ©taille tous les services prĂ©cieux auxquels le client a accès. Il en va de mĂŞme chez Cdiscount oĂą les clients peuvent obtenir leurs achats en un jour sans frais.

Amazon, chef de file de l’opĂ©ration

Si Cdiscount essaie d’apporter une rĂ©ponse au Prime Day Amazon, il faut quand mĂŞme rappeler que le gĂ©ant amĂ©ricain reste sur son terrain de prĂ©dilection, et que cet Ă©vĂ©nement est avant tout organisĂ© par lui et pour lui. Il a voulu faire de cette date d’anniversaire un Ă©quivalent au Black Friday, et c’est plutĂ´t rĂ©ussi. Comme vous pouvez le voir dans la sĂ©lection ci-dessus, les iPhone XR, Surface Pro, PS4 et autres Xbox sont Ă la fĂŞte.

Que ce soit Cdiscount ou Amazon, le Prime Day ne rime pas seulement avec électronique. En effet, les deux marchands sont généralistes, et ils proposent donc toutes les catégories de produits que vous pouvez imaginer (ils ont par ailleurs aussi un certain nombre de services). Vous pouvez ainsi acheter des accessoires de cuisine, des vêtements ou encore des jeux vidéos pendant cet Amazon Prime Day, et pour ces Journées à Volonté Cdiscount.

Dans les deux cas, et nous l’avons dĂ©jĂ dit plus haut, la contrainte pour Cdiscount et Amazon au Prime Day est que le stock n’est pas infini – et qu’il faut donc s’activer pour bĂ©nĂ©ficier des meilleures offres avant qu’elles ne disparaissent. Pendant quelques heures lundi, on a pu voir des promotions sur l’iPhone XR de 64 Go sur Amazon. Depuis, elles ont disparu pour laisser place Ă d’autres offres Ă©clair pour ce Prime Day Amazon.

Vous pouvez toujours vous rétracter

Que ce soit les soldes ou le Amazon Prime Day, il y a toujours une difficultĂ© : on choisit dans la vitesse de peur de voir son offre Ă©clair disparaitre. Si vous n’avez finalement plus besoin du produit que vous avez achetĂ© lors de cette opĂ©ration – chez Amazon ou Cdiscount – vous avez le droit de le renvoyer en toute lĂ©galitĂ©. Chez Amazon, on accepte les retours sous 30 jours Ă condition que le produit soit neuf. Chez Cdiscount, la limite est de 14 jours maximum.

Pour ceux qui ont un peu de temps Ă tuer ce mardi, dernier jour du Prime Day Amazon, nous les invitons vraiment Ă se rendre directement sur le site de l’amĂ©ricain pour consulter une dernière fois toutes les promotions en cours. Les pourcentages de remise sont les plus Ă©levĂ©s, et on ne peut pas s’attendre Ă en voir autant demain – quand les soldes reprendront leur rythme dĂ©cevant cette annĂ©e.

