Cdiscount : les 5 offres à ne pas manquer au Black Friday 🔥

Chaque annĂ©e, Cdiscount renforce encore un peu plus sa position au Black Friday. Pour cette Ă©dition 2019, le marchand français a vraiment sorti le grand jeu avec des milliers d’offres disponibles tout au long de l’opĂ©ration. Attention, le stock est très limitĂ© – il faut donc savoir ĂŞtre rĂ©actif. Pour vous aider Ă dĂ©terminer les meilleurs plans de Cdiscount, nous avons dressĂ© une liste des produits les plus populaires en promotion.

Cdiscount : les incontournables au Black Friday

Pour ce nouveau Black Friday, Cdiscount a dĂ©cidĂ© de couvrir toutes les catĂ©gories de produits, depuis l’Ă©lectronique en passant par la cuisine, les jouets, le bricolage ou encore l’Ă©lectromĂ©nager. Le champion du e-commerce français propose très rĂ©gulièrement de nouvelles offres flash sur sa plateforme, ce qui obligent les clients Ă revenir tous les jours pour y dĂ©couvrir les bonnes affaires.

Black Friday Cdiscount : les offres immanquables

Dernière mise à jour : jeudi 28 novembre, 17h00

Sur Cdiscount, il faut distinguer deux types d’offres pendant cette opĂ©ration : d’une part, on retrouve des offres flash – qui sont très ponctuelles et dont le stock est très restreint. Toutes les heures, le marchand renouvèle une sĂ©rie de bons plans pendant ce Black Friday, ce qui permet d’obtenir des remises sur les plus grandes marques du moment : Apple, Samsung, Huawei, Dyson – aucune n’y Ă©chappe.

En plus de ces ventes flash, Cdiscount met en avant des milliers d’offres plus classiques. Elles concernent toutes les marques dans toutes les catĂ©gories de produits. Si vous allez sur la page d’accueil du marchand, vous pouvez dĂ©couvrir un petit aperçu de toutes les offres en cours. Si vous avez une idĂ©e en tĂŞte, n’hĂ©sitez pas Ă utiliser la barre de recherche pour accĂ©der directement au produit.

Cdiscount, champion des promotions

Depuis quelques annĂ©es, Cdiscount montre son plus beau visage sur tous les Ă©vĂ©nements : soldes, French Days, Black Friday ou encore Cyber Monday – il a dĂ©cidĂ© de participer pleinement Ă toutes ces opĂ©rations pour devenir un incontournable dans le quotidien des français. Le succès est au rendez-vous puisqu’il a gĂ©nĂ©rĂ© pas moins de 57 millions d’euros de chiffre d’affaires sur le Black Friday 2018, contre seulement 43 millions en 2017. A certains moments, plus de 150 commandes par seconde ont Ă©tĂ© enregistrĂ©es. Inutile de prĂ©ciser que ses ambitions sont encore plus Ă©levĂ©es en 2019 – et la quantitĂ© (et la qualitĂ©) des offres en cours devrait largement y contribuer.

L’annĂ©e passĂ©e, le marchand a communiquĂ© sur 10 millions de visites sur l’opĂ©ration – soit 25% de plus que l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente. Avec des offres spĂ©ciales toujours plus gĂ©nĂ©reuses sur des marques toujours plus sĂ©duisantes, Cdiscount devrait passer un nouveau cap pour ce Black Friday. Comme vous pouvez le voir, les remises montent parfois Ă plus de -50% sur certaines rĂ©fĂ©rences, ce qui est assez exceptionnel. De manière gĂ©nĂ©rale, les marchands ont rĂ©duit un peu la voilure sur les soldes pour miser davantage sur le Black Friday – et c’est visiblement aussi le cas pour Cdiscount.

Si Cdiscount est aujourd’hui l’un des grands leaders sur une opĂ©ration comme celle-ci, c’est parce que le marchand a immĂ©diatement emboĂ®tĂ© le pas – lorsque le Black Friday est arrivĂ© en France. Ce phĂ©nomène venu des États-Unis s’est Ă©tendu aussi bien dans les boutiques physiques que sur internet en France, et il permet aux français de rĂ©duire leurs frais Ă quelques semaines des fĂŞtes de fin d’annĂ©e. C’est un bon moyen de faire des cadeaux Ă prix rĂ©duit, sans pour autant nĂ©gliger la qualitĂ©.

Choisir la fidélité avec le CDAV

Si vous ĂŞtes satisfait de la qualitĂ© du service de Cdiscount et que vous avez l’intention d’y revenir, son programme de fidĂ©litĂ© CDAV (Cdiscount Ă VolontĂ©) est un outil incontournable pour ses clients. Avec celui-ci, vous pouvez notamment bĂ©nĂ©ficier de la livraison gratuite en un jour, ce qui assure quand mĂŞme un certain confort – y compris pendant le Black Friday.

Bien que le Black Friday impose d’ĂŞtre particulièrement efficace sur vos achats (pour Ă©viter toute rupture de stock), Cdiscount vous laisse une seconde chance. En effet, vous avez le droit de vous rĂ©tracter et renvoyer vos achats sous 15 jours si vous n’ĂŞtes finalement plus satisfaits. Vous obtiendrez alors un remboursement intĂ©gral, sous condition que le produit renvoyĂ© soit comme neuf.

