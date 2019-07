Cdiscount : les tops offres Soldes pour répliquer au Prime Day Amazon 🔥

Cdiscount continue ses ventes flash et bons plans Soldes sur des milliers de produits avec des rĂ©ductions montant jusqu’Ă -85% **. C’est donc le moment idĂ©al pour faire de belles affaires en soldes * sur Cdiscount avant que celles-ci n’expirent. Alors que les offres sont très nombreuses, nous vous avons concoctĂ© une sĂ©lection de nos deals prĂ©fĂ©rĂ©s pour cette journĂ©e de lundi. Le marchand vient d’ailleurs de prolonger son opĂ©ration « JournĂ©e Ă VolontĂ© » jusqu’Ă mercredi, ce qui donne accès Ă de plus fortes remises pour les clients CDAV.

Pour profiter de ces offres, vous devez donc être ou devenir membre du programme. Si vous ne l’êtes pas, vous bénéficiez d’un mois gratuit pour l’essayer. Il vous faut également renseigner le code VIPCDAV lors du panier.

Dernière mise à jour : lundi 15 juillet, 7h56

Cdiscount, acteur majeur de l’Ă©dition 2019 des soldes

Comme Ă l’accoutumĂ©e, Cdiscount s’est dĂ©jĂ montrĂ© très actif pendant les soldes et le marchand prouve une nouvelle fois qu’il est un incontournable de cette opĂ©ration qui a lieu deux fois par an. En tant qu’e-commerçant gĂ©nĂ©raliste, Cdiscount propose des rĂ©ductions dans toutes les thĂ©matiques sur sa plateforme : cela va bien au-delĂ de l’électronique et de l’électromĂ©nager puisque la mode, le sport, la maison ou encore les services ont droit Ă leurs lots de promotions.

Si Cdiscount peut monter jusqu’Ă -85% de rĂ©duction pendant les soldes, c’est que le marchand est autorisĂ© par la loi Ă faire des remises aussi importantes. En effet, la pĂ©riode de soldes est le seul moment de l’annĂ©e oĂą les commerçants (physiques ou sur internet) ont l’autorisation lĂ©gale de vendre une partie de leur stock Ă perte – tout en respectant certaines conditions. Les rĂ©ductions qui vont jusqu’à -85% pour cette troisième dĂ©marque sur Cdiscount sont donc pleinement justifiĂ©es et lĂ©gales.

Mais ce qui est encore plus intĂ©ressant, c’est que Cdiscount fait de fortes promotions lors des soldes sur des marques et produits très populaires. Cela concerne aussi bien les derniers produits Apple (iPhone XR, MacBook) que les aspirateurs Dyson, les consoles de jeux vidĂ©o comme la Nintendo Switch ou encore des produits comme les tĂ©lĂ©visions LG. Mais comme nous l’Ă©crivions plus haut, Cdiscount ne se cantonne pas qu’à l’électronique puisque c’est le cas pour toutes les catĂ©gories de la plateforme lors de ces soldes !

Quels sont les avantages d’un achat sur Cdiscount ?

Comme vous pouvez le voir plus haut, le premier grand avantage de Cdiscount pendant les soldes concerne la gĂ©nĂ©rositĂ© des remises appliquĂ©es, mais aussi le fait qu’elles portent sur des milliers de produits. Mais ce n’est pas tout. En effet, le marchand en ligne offre une sĂ©rie de garanties importantes pour le client final : ce n’est pas parce qu’il achète en ligne qu’il ne bĂ©nĂ©ficie pas d’un droit de rĂ©tractation. Chez Cdiscount par exemple, le client a le droit de renvoyer son colis sous 14 jours (obligation lĂ©gale) sans frais, pour obtenir un remboursement de sa commande. Le bon moyen pour ĂŞtre sĂ»r que le produit achetĂ© corresponde bien Ă vos attentes.

Le dernier point Ă rappeler est le programme de fidĂ©litĂ© de Cdiscount qui permet de bĂ©nĂ©ficier de nombreux avantages – y compris pendant les soldes. BaptisĂ© Cdiscount Ă VolontĂ© (CDAV), celui-ci permet par exemple de bĂ©nĂ©ficier d’une livraison express gratuite et en illimitĂ©, mais aussi d’accĂ©der Ă des ventes flash exclusives ou encore des codes promotionnels spĂ©cifiques tout au long de l’annĂ©e. Le tout est disponible avec un mois d’essai gratuit, après quoi ce programme est disponible pour 29€ par an. Les clients rĂ©guliers ont tout intĂ©rĂŞt Ă souscrire Ă cette offre spĂ©ciale, mĂŞme pendant les soldes, pour profiter d’autres promotions et ventes flash, et pour Ă©conomiser sur les frais de port.

*sur produits signalĂ©s, pĂ©riode de soldes de 26 juin 2019 au 06 aoĂ»t 2019Â

**Réduction maximale constatée sur une sélection d’articles