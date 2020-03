Coronavirus : quel impact sur le Marvel Cinematic Universe ?

Le monde entier est bouleversé par l’épidémie de coronavirus et Hollywood ne fait pas exception à la règle. De nombreux films et séries voient déjà leur date de lancement repoussée. Et les choses se sont accélérées dans les derniers jours. Après James Bond, c’est Fast and Furious, Mulan ou encore Bloodshot qui ont été concernés. Qu’en est-il du Marvel Cinematic Universe ? Faisons le point.

Marvel face à un calendrier chargé

Nous en parlions déjà il y a quelques jours, mais la situation a partiellement évolué pour le studio américain qui se retrouve forcément sous pression à cause de l’épidémie. Selon les spécialistes, le film Black Widow ne peut tout simplement plus être décalé, il est trop tard. Prévu le 29 avril en France et le 1er mai aux Etats-Unis, il faudrait que la situation devienne particulièrement extrême dans de très nombreux pays pour que la sortie soit annulée. Le box-office devrait souffrir en revanche.

Falcon & Winter Soldier est en revanche confronté à de sérieux problèmes. La production a été arrêtée à Prague et tout le monde a été rapatrié à Atlanta. Surtout, aucune date de reprise n’a encore été évoquée. Une nouvelle qui met en danger Disney+ qui manque toujours de contenu. Bonne nouvelle en revanche, le tournage de Wandavision est terminé, les deux programmes pourraient donc échanger leur place dans le calendrier. Du côté de la série Loki, les tournages ne sont pas encore finis à Atlanta, tout dépend donc de comment évolue la situation dans la ville.

Eternals est en théorie fini de filmer. Le coronavirus n’aura donc pas d’effet sur la production mais la promotion pourrait bien en souffrir. Or, il s’agit d’un vrai risque pour Marvel qui pourrait bien choisir de le décaler, tant ce film est un pari.

Le tournage de Shang-Chi a été mis en pause par Marvel, en raison d’un risque potentiel pour le réalisateur. La date du Nouvel An chinois 2021 est toutefois un créneau de lancement que le studio ne peut pas se permettre de rater. Spider-Man pourrait aussi compliquer les choses en raison de l’accord avec Sony.

Le tournage de Doctor Strange devait bientôt commencer après le changement de réalisateur mais les débuts pourraient être repoussés. Même chose pour Hawkeye et Thor : Love and Thunder