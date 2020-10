Deliveroo présente « Ça recommande », une carte interactive pour suivre les conseils de vos influenceurs

Alors que les mesures prises afin d’endiguer la pandémie de COVID-19 obligent 54 départements français à instaurer un couvre-feu de 21h à 6h, les services de livraisons à domicile vont être de nouveau très demandés. Pendant 6 semaines, 46 millions de Français ne pourront plus sortir, aller au restaurant, voir une exposition, ou autre, à partir de 21h. Pas facile de trouver des idées de repas tous les soirs, mais surtout la situation est, très problématique, pour les restaurateurs. Heureusement, Deliveroo et ses concurrents ne sont pas concernés par ces mesures, les livreurs vont pouvoir continuer à effectuer leurs courses.

Deliveroo présente « Ça recommande »

Malin, Deliveroo profite de cette mise en lumière pour lancer une nouvelle plateforme intitulée : « Ça recommande ». La société britannique ultra populaire en France décrit cette plateforme comme étant une carte participative. Cette carte recensera les bons plans et meilleures adresses de plusieurs influenceurs. Pour commencer, le projet est lancé à Paris et Lyon. Deliveroo compte faire de son application bien plus qu’une simple passerelle entre le client et le restaurateur, en rendant cette plateforme de plus en plus sociale et interactive.

Deliveroo réinvente tout simplement le système d’avis qui est né et a vieilli avec Internet. Il n’est pas toujours facile de se fier à de simples avis pour choisir un restaurant, sachant que ce système peut aussi être facilement saboté. Avec « Ça recommande » ce sont de vraies personnes qui vous conseillent, des influenceurs certes, mais de vraies personnes tout de même. Une nouvelle façon de découvrir le côté food de sa ville, mais surtout une manière pour Deliveroo de se démarquer de la concurrence.

Les premiers influenceurs sélectionnés pour ce projet sont Holy Camille, Les Paris de Laura, Food Alix, Thibault Octave, ou encore Steve Houkponou. D’autres devraient rejoindre l’aventure au fil des semaines. Pour ce qui est de Deliveroo, la société ne cesse de croître et compte s’étendre davantage dans l’Hexagone. D’ici 2021, le service de livraison de repas devrait conquérir 7 nouvelles villes. Pour le moment, impossible de connaître les villes concernées.