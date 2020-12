EuroMillions : comment jouer le jackpot de 200 millions d’euros ? 🔥

Vendredi dernier, aucun gagnant n’a remportĂ© la super cagnotte de 200 millions d’euros Ă l’Euromillions. Ce mardi soir, vous avez la possibilitĂ© de participer Ă un nouveau tirage Ă sort qui remet le mĂŞme montant en jeu. Pour cela, il faudra ouvrir un compte FDJ et jouer ses grilles avant ce soir 20h15. Au delĂ de cette heure-lĂ , il sera trop tard.

Jouer Ă l’Euromillions

En ce moment, FDJ vous donne un argument en plus Ă vous inscrire sur son site web / application mobile. En l’occurrence, la sociĂ©tĂ© vous permet de toucher 10€ sous forme d’e-crĂ©dit pour toute première inscription chez lui. C’est nouveau et cela vaut largement le coup. Vous pourrez ensuite directement les remiser lorsque vous jouez Ă l’Euromillions en ce mardi soir.

200 millions d’euros pour ce tirage Euromillions

SI vous pouvez jouer Ă Euromillions jusqu’Ă 20h15 ce soir, le tirage au sort aura lieu Ă partir de 21h15. Les rĂ©sultats seront alors connus Ă ce moment-lĂ . Vous avez donc la possibilitĂ© de jouer jusqu’Ă 1 heure avant pour miser et remporter le pactole lors de cette opĂ©ration. Si le vainqueur peut repartir avec 200 millions d’euros, la FDJ va aussi gonfler les gains n°2 et n°3. En effet, c’est le mĂŞme montant maximal qui est offert que vendredi dernier et le supplĂ©ment de mises va donc Ă©toffer les rangs infĂ©rieurs.

C’est un tirage au sort historique pour cet Euromillions et jouer peut vous permettre de remporter un mĂ©ga gain. L’engouement partout Ă travers l’Europe est palpable. Vendredi dernier, ce sont plus de 59 millions de grilles qui ont Ă©tĂ© jouĂ©es en Europe. Parmi les joueurs, 4 français sont devenus millionnaires en ayant 5 bons numĂ©ros et l’une des 2 bonnes Ă©toiles. Pour rappel, il faut trouver 5 numĂ©ros et 2 Ă©toiles pour repartir avec le maximum mis en jeu. Vendredi dernier, aucun n’est parvenu Ă trouver le rĂ©sultat pour gagner les 200 millions d’euros.

Pour ce mardi 8 dĂ©cembre 2020, nous allons peut-ĂŞtre dĂ©couvrir un nouveau millionnaire en France. Il faudra pour cela valider sa grille avant 20h15 ce soir. Vous pouvez très bien jouer Ă Euromillions sur le site FDJ ou depuis l’application mobile. L’inscription se fait en quelques clics et en quelques minutes, vous avez largement le temps pour placer votre mise.

Si vous choisissez de jouer Ă Euromillions, il faut savoir qu’une grille classique vous coĂ»tera 2,50€. Cela dit, vous pouvez ajouter des options pour maximiser vos chances de gagner. Par dĂ©faut, vous pourrez cocher 5 cases ainsi que 2 Ă©toiles. Si vous avez trouvĂ© les bonnes, vous gagnez alors 200 millions d’euros. Si vous rajoutez des options, vous pourrez en cocher davantage pour obtenir plus de chances de gagner cet Euromillions.

Jouer Ă l’Euromillions

Plus la cagnotte de l’Euromillions augmente, plus les joueurs sont motivĂ©s Ă jouer. Ce mardi soir, ce sont des dizaines de millions d’europĂ©ens qui vont jouer Ă cette cagnotte. En parallèle de ce jeu, vous avez aussi l’occasion de jouer Ă My Million. Il s’agit d’une sorte de tombola qui permettra d’avoir un millionnaire garanti parmi tous les joueurs. Vous connaitrez le rĂ©sultat du jeu Euromillions My Million dĂ©jĂ Ă 20h45. Il faudra en revanche attendre jusqu’Ă 21h15 pour obtenir le rĂ©sultat du tirage Euromillions.

Le résultat sera annoncé ce soir à 21h15

Ce soir, c’est peut-ĂŞtre le record historique qui pourrait tomber. En France, le record de gain pour Euromillions est de 170 millions d’euros et il remonte Ă 2012. En revanche, c’est au Royaume-Uni que le record historique a Ă©tĂ© dĂ©crochĂ©. Un britannique a remportĂ© la super cagnotte de 190 millions d’euros en novembre 2019 Ă l’occasion d’un tirage de la loterie europĂ©enne.

Il est fort probable que le nombre de joueurs augmente encore drastiquement ce soir. Si vous avez envie de jouer Ă Euromillions, il ne faut plus attendre. Encore une fois, ça n’est pas parce que vous n’avez pas la combinaison intĂ©grale que vous ne pouvez pas gagner. Dès que vous avez quelques bons numĂ©ros, vous pouvez gagner quelques dizaines d’euros.

Le tirage au sort de l’Euromillions est encadrĂ© et très surveillĂ©. Autrement dit, vous allez pouvoir regarder le rĂ©sultat officiel sur TF1 ou directement sur les supports de la FDJ. Par la suite, vous pourrez Ă©galement retrouver les rĂ©sultats au Journal Officiel du lendemain. Il est possible d’obtenir les rĂ©sultats du tirage Ă©galement par SMS, mais cela a un coĂ»t – ce qui n’est pas utile.

Comment récupérer son gain Euromillions ?

Si vous utilisez le site internet ou l’application FDJ pour jouer Ă Euromillions, tout se passe directement sur l’interface. Dans le cas oĂą vous avez cochĂ© une grille chez un buraliste, vous avez 60 jours pour demander votre gain. Ils vous seront directement payĂ©s par votre buraliste. Jusqu’Ă 3 000 euros, vous n’avez pas besoin de prĂ©senter quoi que ce soit.

Au delĂ de 3 000 euros, il faudra prouver son identitĂ© pour obtenir un virement de la part de la FDJ. Si vous avez gagnĂ© le jackpot de 200 millions d’euros, nous vous conseillons de contacter directement la sociĂ©tĂ© pour en savoir davantage. Elle vous rĂ©servera un accueil particulier pour vous permettre de rĂ©cupĂ©rer le gain et d’obtenir un accompagnement complet par la suite.

Qu’en est-il des chances de gagner si vous jouez Ă Euromillions ? Pour le record de 200 millions d’euros, vous n’avez que 1 chance sur 139 millions pour l’obtenir. En revanche, les niveaux en dessous sont bien plus accessibles. Pour le plus petit gain, vous avez 1 chance sur 22. Si vous cochez les 5 bonnes cases mais que vous n’avez pas les 2 Ă©toiles, vous allez remporter environ 80 000 euros. Vous avez 1 chance sur 3 millions pour obtenir ce rĂ©sultat.

Ceci dit, Ă quelques jours de NoĂ«l, c’est le moment de rĂŞver, non ? Il vous reste encore du temps pour vous inscrire et jouer Ă Euromillions et valider votre grille. Pour en savoir plus, rendez-vous directement sur le site officiel de l’opĂ©rateur.

Pour dĂ©couvrir ce tirage Euromillions, c’est ici :

Jouer Ă l’Euromillions