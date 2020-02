Les fondateurs d’une startup spatiale accusés d’être derrière des sites de rencontre frauduleux

Après deux ans d’enquête, Snopes publie un long article dans lequel il explique comment les deux fondateurs et membres du conseil d’administration de la startup Firefly Aerospace sont liés à des sites web de rencontre. Le problème ne tient pas dans ce lien, mais plutôt dans la nature des sites concernés.

Quel lien entre la startup Firefly Aerospace et les sites de rencontre

Au nombre d’une dizaine, ces sites appartiendraient à plusieurs sociétés-écrans dont les propriétaires seraient Max Polyakov et Mark Watt, un homme d’affaires et un investisseur. Baptisés « BuddyGays », « SpicyDesires », « MyLustyWish », « WantMatures », « Loveaholics », ou encore « AffairDating », ils se présentent comme des pièges à abonnement. Une fois que l’utilisateur a créé un profil gratuit, il reçoit une multitude de messages qui l’incitent à passer à un abonnement payant, un service qu’il est difficile de résilier par la suite. Pour le réseau Better Business Bureau, le système a donc tout d’un piège à abonnement, une manipulation qui peut être illégale.

Fondée en 2004, Firefly Aerospace est une jeune pousse dont l’activité principale consiste à construire des fusées destinées à être réutilisées. Comme celles de SpaceX —mais plus faciles à fabriquer, elles peuvent envoyer des charges utiles en orbite. Il a suffit de quelques années à peine pour que la jeune pousse soit sous le coup de poursuites engagées par Virgin Galactic. Thomas Markusic, ancien employé de ce dernier et actuel PDG de la startup, a été accusé d’avoir utilisé des secrets commerciaux dans le cadre des projets de Firefly Aerospace. Si l’affaire a été réglée, la jeune pousse a mis la clef sous la porte en 2017 à cause d’un accord dont s’est retiré un investisseur.

Toutefois, Firefly Aerospace a pu renaître de ses cendres quand l’homme d’affaires Polyakov a racheté les dettes puis la totalité des actifs de la jeune pousse tout en gardant Markusic comme PDG. Aujourd’hui, celui-ci déclare la jeune pousse et lui-même ne sont pas en lien avec les autres activités de l’homme. Il rappelle également que la jeune pousse est « une entité complètement indépendante ».

De son côté, Mark Watt déclare : « L’article de Snopes est incorrect. Je ne suis pas impliqué, si ce n’est dans ma relation directe avec Firefly. Je ne peux pas commenter d’autres choses car elles sont incorrectes ». Quant à Polyakov, il n’a pas souhaité commenter l’affaire. Toutefois, Snopes indique que l’ukrainien aurait un passif dans le développement de site de rencontres, dont un site baptisé Cupid. S’il a fermé il y a plus de 5 ans, le site aurait également été accusé de pièges à abonnement.