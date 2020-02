Forfait mobile : 100 Go à un prix choc, il sera imbattable en 2020 🔥

Si vous aviez envie de changer de forfait mobile, vous tombez parfaitement au bon moment. RED by SFR a annoncĂ© une promotion dingue sur son forfait illimitĂ© 100 Go. Dans les dernières annĂ©es, on a pu voir une telle rĂ©duction seulement une fois – et c’Ă©tait lors d’un Black Friday. L’opĂ©rateur limite cette offre pendant 72 heures, c’est le moment ou jamais de sauter sur l’occasion. Dans quelques heures, il sera malheureusement trop tard.

Résumé du forfait RED by SFR : Appels, SMS et MMS illimités

100 Go de data en France

8 Go de data dans l’Union EuropĂ©enne

Sans engagement

Prix : 12€ par mois (au lieu de 20€)

Tarif garanti Ă vie >> Voir l’offre RED by SFR <<

RED by SFR, le top du forfait mobile

Pourquoi choisir le forfait 100 Go de RED by SFR ?

RED by SFR est un exemple en matière de forfait mobile. Et il l’est encore un peu plus quand il annonce des promotions aussi choc que celle-ci. Vous ne trouverez pas mieux ailleurs pendant ces 72 heures (jusqu’Ă jeudi soir), et ce serait dommage de passer Ă cĂ´tĂ©. Pour rentrer directement dans le dĂ©tail, ce forfait mobile inclut les appels, SMS et MMS illimitĂ©s ainsi que 100 Go de data pour 12€ par mois. En temps normal, cet abonnement est au prix de 20€ par mois – c’est donc 40% de rĂ©duction immĂ©diate que vous avez lĂ !

Cette folle remise est vraiment exclusive chez RED by SFR, et lĂ oĂą c’est encore plus incroyable, c’est qu’elle est valable Ă vie. Autrement dit, vous n’avez pas la surprise de voir le tarif remonter au bout d’un an – comme le font bon nombre d’acteurs. Donc cette Ă©conomie de 40% par rapport au tarif habituel, vous la conservez dans la journĂ©e.

Quel avantage Ă avoir un contrat sans engagement ?

En prenant ce forfait mobile 100 Go chez RED by SFR, vous avez Ă©galement un autre avantage : celui d’avoir un contrat sans engagement de durĂ©e. Autrement dit, si vous n’ĂŞtes pas convaincu de la qualitĂ© de l’abonnement (ce qui paraĂ®trait surprenant au niveau du prix), vous pouvez rĂ©silier votre offre Ă tout moment. Pour ceux qui ne sont pas sĂ»rs d’avoir une bonne rĂ©ception dans leur zone gĂ©ographique, c’est une bonne sĂ©curitĂ©.

Avec cette promesse de contrat sans engagement, RED by SFR se distingue de tous les acteurs traditionnels qui imposent une durĂ©e minimum d’une annĂ©e sur leur forfait mobile. Le MVNO se positionne ainsi sur le mĂŞme crĂ©neau que d’autres acteurs de la nouvelle gĂ©nĂ©ration, Ă l’instar de B&YOU, Sosh ou Free. Seulement au niveau du prix, ce forfait 100 Go Ă 12€ est tout simplement imbattable.

Le forfait mobile RED by SFR est-il le meilleur ?

Il vous suffit de comparer avec les forfaits de concurrents, RED by SFR est loin devant. Chez B&YOU par exemple, ce mĂŞme forfait est au prix de 19,99€ par mois. Chez Free, au bout d’une annĂ©e, la SĂ©rie Free 50 Go est Ă 19,99€ par mois. Bref, le forfait mobile de RED by SFR avec ses 100 Go Ă 12€ est tout simplement dingue, et ce serait dommage de passer Ă cĂ´tĂ©.

Si vous voulez vous assurer que cette offre spĂ©ciale de RED by SFR est la meilleure, vous pouvez consulter notre comparateur de forfaits mobiles ici. Encore une fois, la promesse d’avoir un tarif (aussi faible) garanti Ă vie est vraiment incroyable. Pour l’occasion, l’opĂ©rateur a changĂ© tout son site internet pour le mettre aux couleurs de cette opĂ©ration. C’est le mois de son anniversaire, et c’est pour cela qu’il sort le grand jeu.

Que faire si l’on veut un forfait plus petit ?

Si vous n’avez pas besoin d’un forfait mobile aussi gĂ©nĂ©reux en data, vous pouvez Ă©galement partir sur des offres plus petites. Il n’y en a pas beaucoup qui soient très compĂ©titives, hormis celle de Cdiscount Mobile. Ce dernier propose les appels, SMS et MMS illimitĂ©s ainsi que 30 Go de data pour 2,99€ par mois – pendant les 6 premiers mois. Au delĂ de cette pĂ©riode, le prix revient Ă la normale : 12,99€ par mois.

Pour ceux qui sont prĂŞts Ă faire des changements d’opĂ©rateurs rĂ©guliers pour toujours avoir le meilleur prix, ce forfait mobile est une bonne solution. L’avantage d’un Cdiscount Mobile est qu’il s’agit d’un opĂ©rateur mobile virtuel qui s’appuie sur les rĂ©seaux Orange, SFR et Bouygues Telecom. Vous avez donc le choix entre tous ces rĂ©seaux – et il y en aura forcĂ©ment un dont le signal sera excellent pour vous.

Comme vous l’avez compris, Cdiscount Mobile n’offre pas comme RED by SFR un forfait mobile dont le prix est garanti Ă vie. En revanche, il ne demande aucun engagement de durĂ©e Ă ses clients – ce qui est une belle preuve d’honnĂŞtetĂ© envers eux. Ils peuvent donc rĂ©silier Ă tout moment s’ils jugent que l’offre n’est plus assez compĂ©titive pour eux.

Pour dĂ©couvrir le forfait mobile Cdiscount, c’est ici :

>> Voir l’offre Cdiscount <<