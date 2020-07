Forfait mobile : 100 Go à un prix que vous n’imaginez vraiment pas 🔥

Pour les soldes, plusieurs promotions fleurissent sur différentes plateformes marchandes. Toutes les catégories de produits sont touchées, y compris le forfait mobile. Pour cette édition estivale, B&YOU casse la baraque avec un deal éclair à 100 Go. De leur côté, RED by SFR et La Poste Mobile affichent des prix barrés sur des formules très séduisantes. Voici les meilleures offres flash du week-end.

Voir l’offre B&YOU

Avant que vous dĂ©couvriez ce classement, il est nĂ©cessaire de rappeler que choisir un forfait mobile de cette liste se fait uniquement si vous ĂŞtes nouveau client. Les offres en promos ont pour but de sĂ©duire un maximum de clients directement volĂ©s aux concurrents. Les prix sont si bas, si bien que les opĂ©rateurs ne peuvent pas en faire profiter l’entièretĂ© de leur base de clients. Les utilisateurs qui changent d’opĂ©rateur sont les grands gagnants de ce week-end.

B&YOU, personne ne fait mieux que lui

Sous la houlette de sa maison mère Bouygues Telecom, B&YOU a publiĂ© un forfait mobile Ă couper le souffle ce vendredi. C’est tout simplement la meilleure offre qui est disponible sur le marchĂ©. Elle est souple, elle est clair et surtout elle est pas chère. Aucun rival ne fait aussi bien en ce moment. Depuis le dĂ©but du mois de juillet, c’est le meilleur prix que l’on ait pu voir.

En l’occurrence, ce forfait mobile revient Ă 13,99 euros par mois seulement pour les appels, SMS et MMS en illimitĂ© ainsi que 100 Go de data. En plus de ce prix ultra agressif, vous avez droit Ă 10 Go d’Internet Ă dans l’UE et les DOM ainsi que 3 mois gratuits Ă Spotify Premium. Chez la concurrence, le tarif pour un tel abonnement se situe entre 17 et 25€ par mois, B&YOU est donc LE choix du moment.

Pour voir le forfait mobile Ă prix cassĂ© de B&YOU, c’est ici :

Voir l’offre B&YOU

Sachez par ailleurs que ce forfait mobile B&YOU n’est pas le seul disponible chez l’opĂ©rateur. Il y a Ă©galement une formule illimitĂ©e avec 60 Go de data Ă 12,99€. Vous comprendrez très vite que l’option avec 100 Go mentionnĂ©e plus haut est plus intĂ©ressante. Par ailleurs, une version Ă 4,99€ par mois permet d’avoir l’illimitĂ© et 100 Mo de data. Si vous n’utilisez pas vraiment internet sur votre tĂ©lĂ©phone, ce forfait mobile fera l’affaire.

RED by SFR, le forfait mobile de haut niveau

Comme B&YOU, RED by SFR propose un forfait mobile sans engagement, un vĂ©ritable avantage face Ă des concurrents qui sont loin de tous faire ce choix. Si vous souhaitez partir vers un autre opĂ©rateur, vous pouvez le faire sans avoir Ă payer de frais de dĂ©part. L’autre point fort de l’offre est son prix. RĂ©gulièrement, la formule de l’opĂ©rateur se place comme la moins chère du marchĂ©. Enfin, les utilisateurs de RED by SFR ont droit de profiter du rĂ©seau d’antennes de SFR.

Le forfait mobile de RED by SFR coĂ»te actuellement 14 euros par mois au lieu de 17 euros pour les appels, SMS et MMS en illimitĂ© ainsi que 80 Go de donnĂ©es mobiles. Vous profitez Ă©galement de 10 Go de data mobile depuis l’UE et les DOM, un argument de choix si vous voyagez souvent. Habituellement, le forfait mobile de l’opĂ©rateur inclut 60 Go de data mobile pour 15 euros par mois, cette formule inĂ©dite tombe Ă pic pour les soldes d’Ă©tĂ©.

Les avantages Ă©voquĂ©s plus haut ne sont pas les seuls de ce forfait mobile. RED by SFR prĂ©sente une seule offre, mais elle profite d’options. Toutes sont facultatives, vous n’avez donc aucune obligation et pouvez garder le meilleur tarif en vigueur. Ă€ l’occasion des soldes, les 100 Go de data mobile reviennent Ă 17 euros par mois au lieu de 20 euros. Si vous voyagez rĂ©gulièrement, vous pouvez avoir 15 Go dans l’UE, les DOM, les USA, le Canada ou encore la Suisse pour quelques euros de plus par mois.

Voir l’offre RED by SFR

La majoritĂ© des opĂ©rateurs qui proposent un forfait mobile avec un prix aussi bas ont tendance Ă faire remonter les tarifs après un an de souscription. RED by SFR est Ă rebours et garantit que sa formule ne doublera pas au bout d’un an. On rappelle que vous pouvez quitter la marque dès que vous le souhaitez sans frais de rĂ©siliation.

La Poste Mobile à un prix réduit

Comme les autres acteurs de cette liste, La Poste Mobile se positionne comme un opĂ©rateur mobile virtuel. Il se base sur le rĂ©seau de qualitĂ© fourni par RED by SFR. Celui-ci dispose de quelques offres, mais un forfait mobile se distingue du lot avec plusieurs points forts. Il saura vous sĂ©duire si vous ne voulez pas dĂ©penser plus de 10 euros dans votre abonnement chaque fois, sans pour autant lĂ©siner sur la quantitĂ© de donnĂ©es internet. Il partage quelques ressemblances avec l’offre de RED by SFR, mais il est moins cher.

Actuellement en promo, le forfait mobile de La Poste Mobile coĂ»te 9,99 euros par mois pour les appels, SMS et MMS en illimitĂ© ainsi que 30 Go de data mobile. Une fois de plus, il est sans engagement de durĂ©e et son tarif ne doublera pas après un an. Vous avez aussi le droit Ă 4 mois offerts Ă Deezer Premium et 10 Go d’Internet dans l’UE et les DOM.

Moins rĂ©putĂ© que RED by SFR ou B&YOU, l’opĂ©rateur La Poste Mobile tire pourtant son Ă©pingle du jeu avec plus de 1,5 million de clients en France. Son forfait mobile a acquis sa renommĂ©e en proposant un excellent Ă©quilibre entre prix et quantitĂ© de data mobile. Au final, peu d’utilisateurs utilisent plus de 30 Go de data mobile sauf cas exceptionnel. Il s’agit aussi d’un des meilleurs deals de cette pĂ©riode de soldes. Pour voir le dĂ©tail de cette promo spĂ©ciale, c’est par ici :

Voir l’offre La Poste Mobile