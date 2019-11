Forfait mobile 100 Go : RED by SFR casse ses prix au Black Friday 🔥

Changer de forfait mobile pour engranger davantage de donnĂ©es mobiles Ă un prix beaucoup plus faible, voilĂ un projet intĂ©ressant. Pendant le Black Friday, RED by SFR propose justement une telle possibilitĂ© avec une offre spĂ©ciale vraiment imbattable – Ă faire pâlir toute la concurrence. Encore une fois, l’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com prouve qu’il est bel et bien l’un des grands du marchĂ©, et sa promotion sur ce forfait au Black Friday ne devrait pas vous faire hĂ©siter.

RED by SFR met le turbo avec le forfait mobile

Depuis le dĂ©but de l’annĂ©e, RED by SFR se positionne avec un forfait mobile unique flexible, transparent et financièrement très compĂ©titif. Pour le Black Friday, il va encore bien plus loin avec un forfait incroyable – mais qui se termine toutefois dĂ©jĂ ce dimanche soir. Pour ceux qui veulent changer maintenant, il faut vraiment foncer sur l’occasion car aucun autre acteur du marchĂ© ne propose un forfait mobile aussi gĂ©nĂ©reux.

Pour en venir maintenant au dĂ©tail de ce forfait mobile RED by SFR spĂ©cial Black Friday, il inclut les appels, SMS et MMS illimitĂ©s ainsi que 100 Go de donnĂ©es mobiles par mois en France et 8 Go dans l’Union EuropĂ©enne pour 12€ par mois. LĂ oĂą l’opĂ©rateur excelle, c’est que ce forfait mobile est valable Ă vie : non, cette offre ne se limite pas aux 12 premiers mois, elle est garantie aussi longtemps que le client restera !

Contrairement aux opĂ©rateurs traditionnels, RED by SFR est une marque qui a Ă©tĂ© crĂ©Ă©e en 2011 et dont l’un des fers de lance est le « sans engagement ». Autrement dit, le client n’est jamais bloquĂ© avec son forfait mobile, et il peut Ă tout moment qui l’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com s’il n’est plus satisfait de l’offre. RED by SFR sait que la qualitĂ© de son offre est clairement Ă la hauteur – et il n’y a donc aucune raison de se poser une telle question.

Une box internet qui survole les concurrents

Hormis son excellent forfait mobile spĂ©cial Black Friday, RED by SFR est Ă©galement connu pour sa box internet. Et pour le moins qu’on puisse dire, c’est que l’offre en cours sur celle-ci est Ă tomber Ă la renverse. Il vous suffit de comparer la performance et surtout le prix par avec votre offre actuelle, et vous allez vite comprendre pourquoi la box internet du gĂ©ant des tĂ©lĂ©coms est aussi intĂ©ressante.

En l’occurrence, la box internet en promotion inclut la fibre avec l’option très haut dĂ©bit (1 Gb/s en tĂ©lĂ©chargement, 400 Mb/s en envoi) ainsi que tous les appels vers les fixes et les mobiles en France pour 22€ par mois. Hors pĂ©riode de promotion, l’option THD et l’option « appels mobiles » sont chacune facturĂ©es respectivement 5€ par mois. L’Ă©conomie est donc de 10€ par mois sur cette box internet de RED by SFR, en sachant que le prix de base est dĂ©jĂ vraiment très convaincant.

Il faut aussi savoir que cette box internet est sans engagement de durĂ©e, ce qui est une exception sur un marchĂ© qui est assez opaque. Bref, RED by SFR offre encore une fois un maximum de flexibilitĂ© pour ses clients sur ce produit, Ă l’instar de son forfait mobile. Pour dĂ©couvrir l’offre spĂ©ciale pendant Black Friday sur la box de l’opĂ©rateur, c’est par ici que ça se passe :

