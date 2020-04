Forfait mobile : 2 offres éclair « à vie » avec un prix cassé 🔥

Le confinement devrait encore durer au moins un mois, le gouvernement a donné la date du 11 mai 2020 comme possible date de déconfinement progressif. Cela vous laisse encore du temps pour vous recentrez sur vous et changer les mauvaises habitudes comme réduire le coût de son forfait mobile. Quand la vie active reprendra vous n’aurez plus le temps de régler les problèmes administratifs et faire le nécessaire pour arrêter des abonnements inutiles et trop chers.

Justement, trop souvent les gens optent pour un énorme forfait mobile plein de data alors que dans la majeure partie des cas vous n’en consommez jamais autant. C’est pourquoi, réfléchir en prenant un forfait qui vous correspond mieux vous permettra d’effectuer de belles économies allant jusqu’à plusieurs dizaines d’euros par mois. Ça tombe à pique, les opérateurs B&YOU, Cdiscount Mobile, RED by SFR, ainsi que SFR, proposent actuellement les meilleures offres du marché. Il serait bête de s’en priver.

B&YOU casse les codes du forfait mobile

À l’heure actuelle, il est tout simplement impossible de lister les meilleures offres de forfait mobile sans parler de B&YOU. La marque du géant Bouygues Telecom marche sur les pas de son grand frère et devient peu à peu un incontournable dans le domaine, grâce à ses offres de qualité et un service client irréprochable.

Rentrons dans le vif du sujet. Le forfait mobile B&YOU se découpe en 3 formats distincts. Le premier en promotion inclut les appels, SMS et MMS en illimité et 60 Go de Go d’Internet pour 11,99 euros tous les mois seulement. Le palier supérieur possède également des appels, SMS et MMS en illimité, mais comprend 75 Go d’Internet pour 13,99 euros par mois. Et la cerise sur le gâteau, c’est l’ultime palier, le forfait mobile plus intéressant qui comprend les appels, SMS et MMS illimités ainsi que 100 Go d’Internet pour 15,99 euros par mois. En France, personne ne propose tant de données mobile pour un prix si bas.

Si vous voulez analyser par vous-même, voici les forfaits B&YOU :

Voir l’offre B&YOU

Comme toujours, les forfaits mobiles B&YOU sont tous garanti sans engagement et les tarifs ne changeront pas dès la première année. Ce système vous permet de bénéficier d’une véritable liberté, sans être contraint d’un quelconque engagement avec B&YOU.

Un forfait et un Galaxy A51 ?

Si vous cherchez à cumuler un forfait sans engagement avec un smartphone, cette offre spéciale chez RED by SFR pourrait vous plaire. En l’occurrence, l’opérateur met en avant une promotion spéciale sur le Samsung Galaxy A51 nu. En l’occurrence, il chute à 289€ contre 379€ au moment de sa sortie, soit plus de 25% de remise. Quand on sait que ce smartphone est déjà l’un des meilleurs compromis dans le milieu de gamme, c’est une opportunité à ne pas manquer.

Parce que RED by SFR est spécialisé sur le « sans engagement », le forfait mobile vient donc lui aussi de manière totalement indépendante. Il met en avant une offre promotionnelle pendant quelques heures encore : un forfait avec les appels, SMS et MMS ainsi que 60 Go de data est au prix de 12€ par mois (contre 15€ en temps normal). Ce forfait est non seulement sans engagement, mais le prix est aussi valable à vie.

Pour découvrir cette double offre spéciale chez RED by SFR, c’est ici :

Voir l’offre RED by SFR

Mi 10 Pro : SFR sort des arguments !

Si vous n’avez pas pu le suivre, Xiaomi vient d’annoncer deux smartphones premium : les Mi 10 et Mi 10 Pro. Le chinois a décidé de se positionner sur le haut de gamme pour rivaliser avec Samsung, Apple et Huawei. Ces deux téléphones ont un énorme potentiel, et leur rapport qualité prix est excellent. Vous pouvez les acheter nus chez SFR (799€ ou 999€), ou bien profiter de l’un des forfaits mobiles avec engagement chez l’opérateur. Cela vous permettra de réduire le coût (69€ pour le premier, et 249€ pour le second), vous pouvez en apprendre davantage dans notre article ici.

Voici tous les avantages à prendre un Mi 10 Pro chez SFR :

Mi 10 à partir de 119€ / Mi 10 Pro à partir de 299€

Écouteurs Mi True Wireless Earphone 2 (99€) en cadeau

50€ offerts en ODR du 7 avril au 7 mai

Xiaomi fait un don de 50€ aux AH-HP

Pour découvrir l’offre SFR :

Voir l’offre SFR

Cdiscount Mobile dans la cours des grands

Depuis maintenant quelques années, Cdiscount Mobile monte en puissance et se positionne progressivement comme un concurrent de taille face aux opérateurs établis. En cette période de confinement, Cdiscount revient à la charge avec une promotion ultra compétitive sur un forfait mobile. L’offre est si intéressante que Cdiscount Mobile ne peut pas se permettre de la laisser trop longtemps active, elle se termine donc dans quelques jours, le 21 avril prochain.

En ce qui concerne cette offre si attrayante, elle propose un pack incluant les appels, les SMS et les MMS en consommation illimitée, ainsi que 50 Go de données internet en 4G pour 10,99€ par mois. Vous aurez le choix entre le réseau Orange, SFR ou Bouygues Telecom pour cette offre. Pour la première fois, le prix de l’abonnement Cdiscount Mobile est garanti à vie et ne changera pas dès la première année.

A ce prix-là, il s’agit de l’un des meilleurs forfaits du marché, devant ses concurrents. Si Cdiscount Mobile est capable d’offrir un tel tarif sur son forfait, alors même qu’il loue le réseau à d’autres opérateurs, c’est parce que sa marketplace lui permet d’obtenir une excellente réputation auprès des consommateurs. Et nous confirmons que cette réputation est vraie même en ce qui concerne l’offre forfait mobile.

Voir l’offre Cdiscount